Чому в Німеччині заборонено ночувати на дачі та які штрафи

Німеччина славиться своєю любов’ю до порядку, і це стосується навіть дачних ділянок. На відміну від України, де дача часто асоціюється з відпочинком і ночівлею на природі, у Німеччині діють суворі правила, які обмежують використання так званих малих садів (Kleingärten). Порушення цих правил може призвести до штрафів або навіть втрати права на ділянку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому в Німеччині заборонено ночувати на дачі, які закони це регулюють і які наслідки чекають на порушників.

Чому німецькі дачі називають Kleingärten

У Німеччині дачні ділянки офіційно називаються Kleingärten, або малі сади. Це невеликі земельні ділянки площею від 200 до 400 квадратних метрів, призначені переважно для вирощування овочів, фруктів і ягід. За Федеральним законом про малі сади (Bundeskleingartengesetz), що діє з 1983 року, не менше третини площі ділянки має бути відведено під сільськогосподарські культури. Відпочинок і релаксація є другорядними функціями, а постійне проживання категорично заборонено.

Kleingärten зазвичай розташовані не в мальовничих лісах чи біля річок, як часто буває в Україні, а поблизу міст — біля доріг, залізничних колій чи промислових зон. Такі території не придатні для житлової забудови, але ідеально підходять для садівництва.

Ділянки можуть бути у приватній власності або в оренді, причому оренда є більш поширеною через високу вартість землі, пише "ТСН". Орендовані ділянки об’єднуються в садівничі кооперативи (Kleingartenvereine), які встановлюють власні правила, що доповнюють федеральне законодавство.

Заборона ночівлі на дачі в Німеччині

Одне з найсуворіших правил, яке дивує українців, — заборона регулярної ночівлі в садових будиночках (Lauben). Ці будиночки, площею до 24 квадратних метрів, призначені лише для зберігання інструментів і короткочасного перебування вдень. Але чому ночувати на дачі заборонено?

Відсутність житлових умов

Садові будиночки не відповідають стандартам житлових приміщень. Вони зазвичай не мають централізованого водопостачання, каналізації чи опалення.

"Kleingärten створювалися як місце для садівництва, а не для життя. Їхня інфраструктура не відповідає вимогам безпеки та комфорту для постійного проживання", — зазначає експерт із міського планування Ганс-Йорг Шульц.

Містобудівні обмеження

У Німеччині чітко розмежовані житлові та рекреаційні зони. Kleingärten належать до рекреаційних зон, призначених для денного відпочинку та садівництва.

Постійне проживання на таких ділянках порушує містобудівні норми, адже ці території не передбачені для житлової забудови.

Контроль оподаткування

Ще одна причина заборони — регулювання житлового фонду. Якщо дозволити проживання на дачах, це ускладнить облік населення та оподаткування. Влада прагне уникнути ситуації, коли люди використовують Kleingärten як дешеву альтернативу житлу, уникаючи податків.

Захист спокою сусідів

Німецькі садівничі кооперативи часто розташовані поблизу житлових районів. Постійне проживання може спричинити шум, скупчення транспорту та інші незручності для сусідів. Щоб цього уникнути, ночівля заборонена.

Які штрафи за ночівлю на дачі

Порушення заборони на ночівлю в садовому будиночку вважається серйозним. Штрафи залежать від місцевих правил кооперативу, але зазвичай становлять від 100 до 500 євро. У разі систематичних порушень орендар може втратити право на ділянку.

Наприклад, у Мюнхені чи Берліні, де попит на Kleingärten дуже високий, кооперативи особливо прискіпливо стежать за дотриманням правил.

Короткочасне перебування вдень для роботи в саду чи відпочинку дозволено, але ночівля, особливо регулярна, суворо заборонена. Деякі кооперативи навіть проводять перевірки, щоб переконатися, що дачники не залишаються на ніч.

Як німецькі дачники обходять правила

Попри суворі правила, деякі дачники намагаються обходити заборону. Наприклад, вони можуть залишатися на ділянці до пізнього вечора чи приїжджати рано вранці, створюючи видимість денного перебування. Однак такі хитрощі рідко спрацьовують, адже сусіди або члени кооперативу можуть повідомити про порушення.

Німецька система малих садів створена для підтримки порядку, екології та доступного садівництва для містян. Заборона ночівлі допомагає зберегти первинну функцію Kleingärten — вирощування продуктів і денний відпочинок.

Це також спосіб уникнути перетворення дачних ділянок на стихійні житлові зони, що могло б призвести до проблем із санітарією, безпекою та міським плануванням.

