Найнедоступніші ринки житла у світі — де ціни на нерухомість випереджають доходи

Рейтинг недоступності — в яких містах світу найдорожче житло
Купівля житла стає дедалі недоступнішою в багатьох провідних містах світу. Ціни на нерухомість значно випереджали доходи за останні кілька десятиліть, що призвело до історично низьких показників доступності.
Рейтинг найнедоступніших ринків житла у світі на основі співвідношення ціни житла до доходу опублікувало видання Visual Capitalist.
Центр державної політики Frontier та Центр демографії та політики Університету Чепмена раді опублікували звіт Demographia International Housing Affordability за 2025 рік. У ньому порівнюються 94 основні ринки нерухомості по всьому світу, де мешканці стикаються з найбільшими перешкодами для володіння житлом.
У яких містах найнедоступніше житло
Гонконг очолює світовий список із приголомшливим співвідношенням ціни житла до доходу 14,4. Це означає, що типовий будинок коштує більше, ніж 14-річний дохід домогосподарства.
Обмежена пропозиція землі та високий попит з боку світового капіталу продовжують тримати ціни недоступними для більшості мешканців. Попри зусилля уряду щодо збільшення пропозиції, доступність землі за останнє десятиліття погіршилася.
Крім того, до десятки найнедоступніших ринків житла увійшли:
- Сідней (Австралія) — 13,8;
- Сан-Хосе (Каліфорнія) — 12,1;
- Ванкувер (Канада) — 11,8;
- Лос-Анджелес (Каліфорнія) — 11,2;
- Аделаїда (Австралія) — 10,9;
- Гонолулу (Гаваї) — 10,8;
- Сан-Франциско (Каліфорнія) — 10,0;
- Мельбурн (Австралія) — 9,7;
- Сан-Дієго (Каліфорнія) — 9,5.
Ці міста поєднують високий попит, географічні обмеження та обмежену пропозицію нового житла, що призводить до зростання цін на квартири та будинки до рівнів, що більш ніж у 9–12 разів перевищують річний дохід.
Наприклад, у Лос-Анджелесі це співвідношення становить 11,2, що робить володіння житлом практично неможливим для сімей середнього класу.
