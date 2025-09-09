Найнедоступніші ринки житла у світі — де ціни на нерухомість випереджають доходи

Вид на Гонконг. Фото: Unsplash

Купівля житла стає дедалі недоступнішою в багатьох провідних містах світу. Ціни на нерухомість значно випереджали доходи за останні кілька десятиліть, що призвело до історично низьких показників доступності.

Рейтинг найнедоступніших ринків житла у світі на основі співвідношення ціни житла до доходу опублікувало видання Visual Capitalist.

Реклама

Читайте також:

Центр державної політики Frontier та Центр демографії та політики Університету Чепмена раді опублікували звіт Demographia International Housing Affordability за 2025 рік. У ньому порівнюються 94 основні ринки нерухомості по всьому світу, де мешканці стикаються з найбільшими перешкодами для володіння житлом.

У яких містах найнедоступніше житло

Гонконг очолює світовий список із приголомшливим співвідношенням ціни житла до доходу 14,4. Це означає, що типовий будинок коштує більше, ніж 14-річний дохід домогосподарства.

Обмежена пропозиція землі та високий попит з боку світового капіталу продовжують тримати ціни недоступними для більшості мешканців. Попри зусилля уряду щодо збільшення пропозиції, доступність землі за останнє десятиліття погіршилася.

Крім того, до десятки найнедоступніших ринків житла увійшли:

Сідней (Австралія) — 13,8;

Сан-Хосе (Каліфорнія) — 12,1;

Ванкувер (Канада) — 11,8;

Лос-Анджелес (Каліфорнія) — 11,2;

Аделаїда (Австралія) — 10,9;

Гонолулу (Гаваї) — 10,8;

Сан-Франциско (Каліфорнія) — 10,0;

Мельбурн (Австралія) — 9,7;

Сан-Дієго (Каліфорнія) — 9,5.

Міста з найвищими цінами на житло. Графіка: Новини.LIVE

Ці міста поєднують високий попит, географічні обмеження та обмежену пропозицію нового житла, що призводить до зростання цін на квартири та будинки до рівнів, що більш ніж у 9–12 разів перевищують річний дохід.

Наприклад, у Лос-Анджелесі це співвідношення становить 11,2, що робить володіння житлом практично неможливим для сімей середнього класу.

Раніше ми писали, в який сезон найвигідніше купувати нерухомість.

Також дізнавайтеся, які квартири не цікавлять покупців.