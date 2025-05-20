Как ремонт влияет на стоимость квартир в районах Киева

Женщина и мужчина делают ремонт в квартире. Фото: Freepik

Ремонт квартиры — это не только способ улучшить комфорт проживания, но и важный фактор, влияющий на ее рыночную стоимость. В разных районах Киева наличие или отсутствие ремонта может значительно менять цену недвижимости, причем эффект зависит от типа квартиры и локации. И не всегда наличие ремонта повышает стоимость жилья.

В 2025 году ситуация с ценами на квартиры в Киеве оказалась менее предсказуемой, чем ожидалось. Обычно считается, что наличие ремонта автоматически повышает стоимость жилья. Однако исследование аналитиков портала ЛУН опровергает эту аксиому.

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Все зависит от района, формата квартиры и даже поколения жилого фонда. В некоторых случаях квартиры без ремонта оказались дороже — и это не исключение, а новая рыночная закономерность.

Цены на квартиры в Киеве по состоянию ремонта. Графика: ЛУН

Однокомнатные: где ремонт — золотая инвестиция, а где — лишняя трата

Больше всего ремонт добавил к цене в Печерском районе. Здесь средняя стоимость квартиры с отделкой на 37 тыс. долл. выше, чем без нее. Это объясняется высоким спросом на престижное жилье в центре города, где покупатели готовы платить за готовое к проживанию жилье.

В Подольском районе ремонт поднял цену на рекордные 45% (+26,5 тыс. долл.).

Но есть и противоположные примеры. В Днепровском районе квартиры без ремонта стоят на 8,5 тыс. долл. дороже, чем с ремонтом. Причина — в структуре предложения. На рынке представлено много новостроек, где новые квартиры без отделки имеют большую площадь и более высокую цену за квадратный метр по сравнению со старым жилым фондом, который часто нуждается в капитальном ремонте.

Святошинский район демонстрирует наименьшее влияние ремонта — всего 8% (4 тыс. долл.), что делает его наименее чувствительным к отделке в этом сегменте.

Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Двухкомнатные: новая логика рынка

В сегменте двухкомнатных квартир максимальная разница между жильем с ремонтом и без него зафиксирована в Голосеевском районе: 33 тыс. долл. или 36%. Для сравнения, в самом дорогом Печерском районе этот показатель ниже — 29 тыс. долл. или 16%. Таким образом в элитных районах покупатели больше ценят локацию, чем состояние квартиры.

Днепровский район снова удивил: здесь ремонт не только не повышает цену, но и снижает ее — на 38 тыс. долл. или 37%. Подобная тенденция, хотя и менее выраженная, зафиксирована в Святошинском, Дарницком и Оболонском районах. В этих районах ремонт добавляет всего 1-2 тыс. долл., что составляет символические 2-3% к общей стоимости. Такие низкие показатели связаны с большим количеством новостроек в этих районах, где покупатели предпочитают квартиры без отделки, чтобы самостоятельно выбрать стиль и материалы.

Цены на 2-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Трехкомнатные: где дорогой ремонт таки оправдан

В больших квартирах разница в цене между жильем с ремонтом и без него может быть впечатляющей. В Печерском районе трехкомнатная с отделкой обойдется на 87,3 тыс. долл. дороже. В Соломенском — на 42,2 тыс. долл., что составляет 39% прироста к стоимости. В этих районах с развитой инфраструктурой спросом пользуются просторные квартиры с качественным ремонтом.

А вот в Дарницком районе ремонт повышает цену лишь на 9 тыс. долл. (8%), а в Днепровском, опять же, ремонт ведет к снижению цены — на 33 тыс. долл. или 25%. Эта тенденция подтверждает уникальность Днепровского района, где новостройки без отделки имеют более высокую рыночную ценность из-за большей площади и современности.

Цены на 3-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Почему ремонт перестал быть универсальным преимуществом

Исследование ЛУН показывает, что ремонт не всегда гарантирует значительное повышение стоимости квартиры. В районах с большим количеством новостроек, таких как Днепровский, покупатели часто выбирают квартиры без ремонта, чтобы иметь свободу в оформлении интерьера. Кроме того, в старом жилом фонде ремонт может быть устаревшим или не соответствовать современным стандартам, что снижает его ценность.

Другим фактором является экономическая ситуация. В спальных районах, таких как Святошинский или Дарницкий, спрос на квартиры с ремонтом ниже, поскольку покупатели часто имеют ограниченный бюджет и готовы вкладываться в ремонт самостоятельно. Зато в престижных районах, как Печерский или Голосеевский, качественный ремонт может стать решающим фактором для покупателей, которые ищут готовое жилье.

Как планировать ремонт с выгодой

Ремонт может существенно повлиять на рыночную стоимость квартиры, но его эффект зависит от района и типа помещения. В Печерском, Подольском и Голосеевском районах качественная отделка значительно повышает цену, особенно для просторных квартир. В то же время в Днепровском районе ремонт может быть невыгодной инвестицией из-за преимущества новостроек без отделки.

Для владельцев квартир важно учитывать:

локацию: в престижных районах ремонт окупается лучше;

тип квартиры: трехкомнатные квартиры получают наибольший прирост стоимости от ремонта;

качество материалов: современный ремонт с качественными материалами добавляет больше ценности;

рыночные тенденции: в спальных районах спрос на квартиры без ремонта может быть выше.

Как сообщалось, в мае 2025 года рынок недвижимости Киева демонстрирует уверенный рост, особенно в сегменте квартир-студий и смарт-квартир. Эти компактные форматы жилья пользуются спросом среди молодежи, инвесторов и тех, кто ищет доступное жилье. Однако, в 2025 году такая инвестиция может стать как источником дохода, так и потенциальной ошибкой.

Также отметим, Киев привлекает желающих комфортной жизни в центре Украины. Элитные новостройки в престижных районах являются как показателем статуса, так и выгодной инвестицией. Сейчас рынок первичной недвижимости столицы показывает стабильный рост цен, что обусловлено высоким спросом, ограниченным предложением и общеэкономическими факторами.