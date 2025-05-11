Какое животное можно держать в квартире без вреда для него

Собака в квартире. Фото: Freepik

Украинцы все чаще задумываются не только о собственном комфорте, но и о благополучии животных, которых берут к себе домой. Квартира — это ограниченное пространство, поэтому не все домашние любимцы могут чувствовать себя в ней хорошо. Законодательство и растущее этическое сознание общества постепенно формируют новые стандарты ответственного содержания животных.

Как пишет "Радио Трек", после изменений в законе "О защите животных от жестокого обращения", которые вступили в силу в 2024 году, Украина ужесточила требования к условиям содержания животных. В частности, теперь четко запрещено держать диких и экзотических животных в частных домах без специального разрешения.

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Однако даже для привычных "домашних" видов существует негласное правило: если животное не имеет возможности реализовать базовые естественные потребности (движение, общение, исследования, тишина), то его содержание считается неэтичным.

Так что не вопрос "разрешено ли", а "гуманно ли" должен быть определяющим в выборе питомца.

Коты (особенно стерилизованные)

Коты остаются самыми популярными животными для квартир. Они не нуждаются в выгуле, достаточно самостоятельны и прекрасно адаптируются к замкнутому пространству. Главное — обеспечить игрушки и когтеточку.

Но не все породы или особи одинаково хорошо переносят ограничение пространства. Активные коты, например абиссинские или бенгальские, требуют много движения, сложной игровой среды и взаимодействия. Без этого они могут заскучать или начать проявлять деструктивное поведение.

Если у вас аллергия, но вы мечтаете о кошке — обратите внимание на лысые породы. Они не линяют, но нуждаются в тепле и уходе за кожей. Подходят именно для квартир со стабильной температурой.

Кошка породы сфинкс. Фото: Unsplash

Собаки: вопрос не только размера

Самая большая ошибка — думать, что маленькая собака идеально подходит для квартиры. Да, чихуахуа или йоркширские терьеры компактные, но требуют активности и внимания не меньше, чем большие породы.

Породы, которые хорошо чувствуют себя в квартире — это мопсы, французские бульдоги, ши-тцу. Они менее требовательны к физическим нагрузкам, но нуждаются в стабильном режиме прогулок, туалете на улице и социализации.

Мопс. Фото: Unsplash

Из крупных пород достаточно комфортно живут в квартирах хортообразные, например, грейхаунды — они в основном спокойны и инертны дома.

Хомяки, песчанки, мыши

Неприхотливы, компактны, не требуют большой площади. Их легко содержать в специальных клетках с беговыми колесами. Важно следить за вентиляцией и не ставить клетку возле источников тепла.

Хомяк. Фото: Unsplash

Декоративные кролики декоративные кролики

Социальные и милые, хорошо приживаются в квартирах, если имеют пространство для движения. Им нужно организовать зону для выгула в пределах помещения и надзор за безопасностью — например, защитить провода.

Эти животные очень чувствительны к шуму, стрессу и однообразию. Они нуждаются в пространстве для движения, специальном рационе, постоянной уборке клетки и общении.

Кролик. Фото: Unsplash

Кавия (морская свинка)

Эти грызуны общительны и легко поддаются дрессировке. Не прыгают высоко, не грызут мебель, однако требуют регулярной уборки клетки и внимания.

Морские свинки. Фото: Unsplash

Рыбки

Идеальны для малогабаритных квартир. Аквариум можно подобрать даже небольшой, но важно следить за качеством воды и микроклиматом. В 2025 году популярны биоаквариумы с искусственным интеллектом для самостоятельного ухода.

Аквариумы с рыбками. Фото: Unsplash

Попугаи волнистые или неразлучники

Попугаи часто привлекают своей яркостью и умением "разговаривать", но они — не просто декорация. Это высокосоциальные существа, которые нуждаются в ежедневном взаимодействии, игрушках, времени вне клетки. В квартире хорошо чувствуют себя небольшие виды, как волнистые попугаи или кореллы, но только при условии внимания и двигательной активности.

Без контакта они могут потерять аппетит, вырывать себе перья или становиться агрессивными. А шум, который издают даже мелкие попугаи, не каждому нравится в условиях плотной застройки.

Волнистые попугаи. Фото: Unsplash

Ахатины или палочники (экзотика без вреда)

Для тех, кто ищет необычного питомца, улитки-ахатины или палочники — тихие, не аллергенные, неприхотливые. Но нуждаются в стабильном микроклимате и уходе.

Ахатины. Фото: shneczek.cz

Кого лучше не заводить в квартире

Собаки крупных пород — доберманы, лабрадоры, хаски. Им мало пространства.

Хищные рептилии — в 2025 году ограничено домашнее содержание некоторых видов из-за изменения законодательства.

Попугаи крупных пород (жако, ара) — слишком громкие и требуют много внимания и пространства.

Еноты, хорьки, ежи — модные, но сложные в уходе, имеют специфический запах и поведение.

Законодательные ограничения 2025 года

Согласно обновленным положениям Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения", в квартирах запрещено держать:

диких и редких животных без лицензии;

ядовитых и потенциально опасных видов;

животных, которые по размеру или образу жизни не приспособлены к содержанию в замкнутом пространстве.

Нарушение — штрафы до 34 000 грн и изъятие животного.

Как сообщалось, присутствие собаки в доме требует особого подхода к выбору напольного покрытия. Оно должно выдерживать ежедневные нагрузки от когтей, влаги и шерсти, не теряя при этом своего вида и безопасности. Поэтому вопрос, какой пол выбрать для жилья с собакой, является прежде всего о функциональности и выносливости, а не только о стиле.

Также мы рассказывали, сколько животных разрешено держать в квартире, ведь в Украине наблюдается рост количества домашних животных: многие спасают бездомных, другие же воплощают мечту о любимце. Однако это порождает важный вопрос: существуют ли законодательные ограничения по количеству животных в доме? Таким образом, содержание любимцев переходит из бытовой плоскости в правовую, ставя под вопрос, когда любовь к животным может стать административным нарушением.