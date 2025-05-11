Яку тварину можна тримати у квартирі без шкоди для неї

Собака у квартирі. Фото: Freepik

Українці все частіше замислюються не лише про власний комфорт, а й про добробут тварин, яких беруть до себе додому. Квартира — це обмежений простір, тож не всі домашні улюбленці можуть почуватися в ній добре. Законодавство та наростальна етична свідомість суспільства поступово формують нові стандарти відповідального утримання тварин.

Як пише "Радіо Трек", після змін до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження", які набули чинності у 2024 році, Україна посилила вимоги до умов утримання тварин. Зокрема, тепер чітко заборонено тримати диких та екзотичних тварин у приватних оселях без спеціального дозволу.

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Однак навіть для звичних "домашніх" видів існує негласне правило: якщо тварина не має можливості реалізувати базові природні потреби (рух, спілкування, дослідження, тиша), то її утримання вважається неетичним.

Отже, не питання "чи дозволено", а "чи гуманно" має бути визначальним у виборі улюбленця.

Коти (особливо стерилізовані)

Коти залишаються найпопулярнішими тваринами для квартир. Вони не потребують вигулу, досить самостійні та чудово адаптуються до замкненого простору. Головне — забезпечити іграшки та кігтеточку.

Але не всі породи чи особини однаково добре переносять обмеження простору. Активні коти, як-от абіссінські чи бенгальські, потребують багато руху, складного ігрового середовища та взаємодії. Без цього вони можуть занудьгувати або почати проявляти деструктивну поведінку.

Якщо у вас алергія, але ви мрієте про кота — зверніть увагу на лисі породи. Вони не линяють, але потребують тепла і догляду за шкірою. Підходять саме для квартир зі стабільною температурою.

Кішка породи сфінкс. Фото: Unsplash

Собаки: питання не лише розміру

Найбільша помилка — думати, що маленька собака ідеально підходить для квартири. Так, чихуахуа чи йоркширські тер’єри компактні, але потребують активності та уваги не менше ніж великі породи.

Породи, які добре почуваються у квартирі — це мопси, французькі бульдоги, ши-тцу. Вони менш вимогливі до фізичних навантажень, але потребують стабільного режиму прогулянок, туалету на вулиці та соціалізації.

Мопс. Фото: Unsplash

З великих порід досить комфортно живуть у квартирах хортоподібні, наприклад, грейгаунди — вони здебільшого спокійні й інертні вдома.

Хом’яки, піщанки, миші

Невибагливі, компактні, не потребують великої площі. Їх легко утримувати у спеціальних клітках з біговими колесами. Важливо стежити за вентиляцією і не ставити клітку біля джерел тепла.

Хом’як. Фото: Unsplash

Декоративні кролики

Соціальні та милі, добре приживаються у квартирах, якщо мають простір для руху. Їм потрібно організувати зону для вигулу в межах помешкання і нагляд за безпекою — наприклад, захистити дроти.

Ці тварини дуже чутливі до шуму, стресу й одноманітності. Вони потребують простору для руху, спеціального раціону, постійного прибирання клітки та спілкування.

Кролик. Фото: Unsplash

Кавія (морська свинка)

Ці гризуни товариські та легко піддаються дресуванню. Не стрибають високо, не гризуть меблі, однак вимагають регулярного прибирання клітки та уваги.

Морські свинки. Фото: Unsplash

Рибки

Ідеальні для малогабаритних квартир. Акваріум можна підібрати навіть невеликий, але важливо слідкувати за якістю води та мікрокліматом. У 2025 році популярні біоакваріуми зі штучним інтелектом для самостійного догляду.

Акваріуми з рибками. Фото: Unsplash

Папуги хвилясті або нерозлучники

Папуги часто приваблюють своєю яскравістю та вмінням "розмовляти", але вони — не просто декорація. Це високосоціальні істоти, які потребують щоденної взаємодії, іграшок, часу поза кліткою. У квартирі добре почуваються невеликі види, як хвилясті папуги або корели, але лише за умов уваги та рухової активності.

Без контакту вони можуть втратити апетит, виривати собі пір’я чи ставати агресивними. А шум, який видають навіть дрібні папуги, не кожному до вподоби в умовах щільної забудови.

Хвилясті папуги. Фото: Unsplash

Ахатини або палочники (екзотика без шкоди)

Для тих, хто шукає незвичайного улюбленця, равлики-ахатини чи палочники — тихі, не алергенні, непримхливі. Але потребують стабільного мікроклімату й догляду.

Ахатина. Фото: shneczek.cz

Кого краще не заводити у квартирі

Собаки великих порід — добермани, лабрадори, хаскі. Їм замало простору.

Хижі рептилії — у 2025 році обмежено домашнє утримання деяких видів через зміну законодавства.

Папуги великих порід (жако, ара) — занадто гучні та потребують багато уваги та простору.

Єноти, тхори, їжаки — модні, але складні в догляді, мають специфічний запах і поведінку.

Законодавчі обмеження 2025 року

Згідно з оновленими положеннями Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", у квартирах заборонено тримати:

диких і рідкісних тварин без ліцензії;

отруйних і потенційно небезпечних видів;

тварин, які за розміром чи способом життя не пристосовані до утримання у замкненому просторі.

Порушення — штрафи до 34 000 грн і вилучення тварини.

Як повідомлялось, присутність собаки в домі вимагає особливого підходу до вибору підлогового покриття. Воно повинне витримувати щоденні навантаження від кігтів, вологи та шерсті, не втрачаючи при цьому свого вигляду та безпечності. Тому питання, яку підлогу обрати для житла з собакою, є передусім про функціональність і витривалість, а не лише про стиль.

Також ми розповідали, скільки тварин дозволено тримати у квартирі, адже в Україні спостерігається зростання кількості домашніх тварин: багато хто рятує безпритульних, інші ж втілюють мрію про улюбленця. Однак це породжує важливе питання: чи існують законодавчі обмеження щодо кількості тварин у помешканні? Таким чином, утримання улюбленців переходить з побутової площини у правову, ставлячи під питання, коли любов до тварин може стати адміністративним порушенням.