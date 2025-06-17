Влияет ли прописка на наследство в 2025 году — правила и нюансы

Женщины и мужчина изучают документы. Фото: Freepik

В 2025 году вопрос наследования недвижимости в Украине остается актуальным, особенно на фоне военного положения, изменений в законодательстве и миграционных процессов. Один из самых распространенных вопросов: влияет ли прописка на право получить квартиру по наследству? Многие украинцы ошибочно считают, что регистрация по адресу автоматически дает права на имущество.

Прописка, или регистрация места жительства, — это лишь административная процедура, которая фиксирует, где человек официально проживает. Согласно статье 1268 Гражданского кодекса Украины, она не имеет прямого влияния на право собственности или наследования.

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Получить квартиру по наследству можно только при наличии таких документов:

Договор купли-продажи, дарения или приватизации. Свидетельство о праве на наследство. Завещание или решение суда. Документы, подтверждающие родственные связи (для наследования по закону).

То есть, если вы прописаны в квартире, но не являетесь наследником по закону (дети, супруги, родители) или по завещанию, претендовать на имущество вы не можете. Например, арендатор, который годами был прописан в квартире, не имеет права на наследство, если владелец не указал его в завещании.

Когда прописка таки может помочь

Хотя регистрация места жительства не дает права собственности, она может упростить доступ к наследству или помочь доказать определенные обстоятельства, отмечают эксперты АН Oksagen.

Автоматическое принятие наследства

Если наследник (например, ребенок, супруг/супруга или родители) проживал вместе с наследодателем и был прописан по тому же адресу на момент смерти, он считается автоматически принявшим наследство.

Это правило действует, если в течение 6 месяцев после открытия наследственного дела человек не подал заявление об отказе. Например, если сын жил с матерью в ее квартире и был там прописан, он автоматически становится наследником, даже без подачи заявления к нотариусу.

Доказательство совместного проживания

Прописка может быть доказательством для лиц, претендующих на обязательную долю в наследстве. Это касается:

несовершеннолетних или недееспособных детей;

иждивенцев наследодателя (например, лица, которое жило с ним и зависело от него финансово);

супругов, которые находились в браке с наследодателем.

В таких случаях прописка по одному адресу подтверждает факт совместного проживания, что важно для суда или нотариуса.

Выписка посторонних лиц

Если в квартире прописан человек, который не является наследником, новый владелец может выписать его через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или суд. В 2025 году судебная практика показывает, что владельцы обычно выигрывают такие дела, если доказывают, что прописанное лицо не проживает по адресу или не имеет права на имущество.

Наследство на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины прописка помогает определить место открытия наследственного дела. Если наследодатель был зарегистрирован на такой территории, наследникам часто приходится обращаться в суд, чтобы установить факт смерти или место жительства. В таких случаях прописка является важным документом.

Наследование в условиях военного положения: что изменилось

Военное положение, которое продолжается в Украине, усложняет процесс наследования. Вот на что стоит обратить внимание:

сроки принятия наследства. Из-за военного положения бывают задержки с регистрацией факта смерти. В таких случаях 6-месячный срок для принятия наследства начинается не с даты фактической смерти, а с момента, когда смерть официально зарегистрировали в органах ЗАГС. Например, если смерть родного человека не была своевременно зафиксирована из-за боевых действий, наследники могут подать заявление позже, но при условии предоставления документов;

наследники за границей. Украинцы, которые из-за войны выехали за границу, могут подать заявление о принятии наследства через консульство Украины или иностранного нотариуса. Документы должны быть переведены и заверены. Важно уложиться в установленные сроки, иначе придется обращаться в суд для восстановления срока;

разрушенная недвижимость. Если квартира, которую вы хотите унаследовать, была разрушена (например, на оккупированных территориях), оформить право собственности на нее невозможно. Однако стоит открыть наследственное дело, чтобы зафиксировать свои права. В будущем это может помочь получить компенсацию от государства или международных организаций.

Что нужно знать наследникам в 2025 году

Не полагайтесь только на прописку. Она может помочь, но не заменяет завещание или родственную связь. Своевременно подавайте заявление о принятии наследства — даже за рубежом. Фиксируйте документы, подтверждающие совместное проживание — это может стать решающим в суде. Если сомневаетесь — обращайтесь к нотариусу или юристу, чтобы избежать риска потери прав.

Как сообщалось, налогообложение наследства является темой, которая вызывает много вопросов у граждан. Важно знать, что размер налога зависит от нескольких факторов: степени родства между наследником и наследодателем, а также резидентского статуса обеих сторон. При этом, государство предусматривает значительные налоговые льготы для некоторых категорий наследников, в частности, ближайшие члены семьи могут быть полностью освобождены от уплаты налогов.

Также мы рассказывали, что завещание является оптимальным инструментом для распоряжения имуществом на случай смерти. Однако, при его составлении важно соблюдать установленные правила. Несоблюдение этих требований может привести к признанию завещания недействительным, и тогда наследование будет происходить в соответствии с нормами закона.