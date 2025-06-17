Чи впливає прописка на спадщину у 2025 році — правила та нюанси

Жінки та чоловік вивчають документи. Фото: Freepik

У 2025 році питання спадкування нерухомості в Україні залишається актуальним, особливо на тлі воєнного стану, змін у законодавстві та міграційних процесів. Одне з найпоширеніших запитань: чи впливає прописка на право отримати квартиру у спадок? Багато українців помилково вважають, що реєстрація за адресою автоматично дає права на майно.

Прописка, або реєстрація місця проживання, — це лише адміністративна процедура, яка фіксує, де людина офіційно проживає. Згідно зі статтею 1268 Цивільного кодексу України, вона не має прямого впливу на право власності чи спадкування.

Реклама

Читайте також:

Отримати квартиру у спадок можна лише за наявності таких документів:

Договір купівлі-продажу, дарування чи приватизації. Свідоцтво про право на спадщину. Заповіт або рішення суду. Документи, що підтверджують родинні зв’язки (для спадкування за законом).

Тобто, якщо ви прописані у квартирі, але не є спадкоємцем за законом (діти, подружжя, батьки) чи за заповітом, претендувати на майно ви не можете. Наприклад, орендар, який роками був прописаний у квартирі, не має права на спадщину, якщо власник не вказав його у заповіті.

Коли прописка таки може допомогти

Хоча реєстрація місця проживання не дає права власності, вона може спростити доступ до спадщини або допомогти довести певні обставини, наголошують експерти АН Oksagen.

Автоматичне прийняття спадщини

Якщо спадкоємець (наприклад, дитина, чоловік/дружина чи батьки) проживав разом зі спадкодавцем і був прописаний за тією ж адресою на момент смерті, він вважається таким, що автоматично прийняв спадщину.

Це правило діє, якщо протягом 6 місяців після відкриття спадкової справи людина не подала заяву про відмову. Наприклад, якщо син жив із матір’ю в її квартирі та був там прописаний, він автоматично стає спадкоємцем, навіть без подачі заяви до нотаріуса.

Доказ спільного проживання

Прописка може бути доказом для осіб, які претендують на обов’язкову частку у спадщині. Це стосується:

неповнолітніх або недієздатних дітей;

утриманців спадкодавця (наприклад, особи, яка жила з ним і залежала від нього фінансово);

подружжя, яке перебувало у шлюбі зі спадкодавцем.

У таких випадках прописка за однією адресою підтверджує факт спільного проживання, що важливо для суду чи нотаріуса.

Виписка сторонніх осіб

Якщо в квартирі прописана людина, яка не є спадкоємцем, новий власник може виписати її через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або суд. У 2025 році судова практика показує, що власники зазвичай виграють такі справи, якщо доводять, що прописана особа не проживає за адресою або не має права на майно.

Спадщина на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України прописка допомагає визначити місце відкриття спадкової справи. Якщо спадкодавець був зареєстрований на такій території, спадкоємцям часто доводиться звертатися до суду, щоб встановити факт смерті чи місце проживання. У таких випадках прописка є важливим документом.

Спадкування в умовах воєнного стану: що змінилося

Воєнний стан, який триває в Україні, ускладнює процес спадкування. Ось на що варто звернути увагу:

терміни прийняття спадщини. Через воєнний стан бувають затримки з реєстрацією факту смерті. У таких випадках 6-місячний термін для прийняття спадщини починається не з дати фактичної смерті, а з моменту, коли смерть офіційно зареєстрували в органах РАЦС. Наприклад, якщо смерть рідної людини не була своєчасно зафіксована через бойові дії, спадкоємці можуть подати заяву пізніше, але за умови надання документів;

спадкоємці за кордоном. Українці, які через війну виїхали за кордон, можуть подати заяву про прийняття спадщини через консульство України або іноземного нотаріуса. Документи мають бути перекладені та засвідчені. Важливо вкластися у встановлені терміни, інакше доведеться звертатися до суду для поновлення строку;

зруйнована нерухомість. Якщо квартира, яку ви хочете успадкувати, була зруйнована (наприклад, на окупованих територіях), оформити право власності на неї неможливо. Проте варто відкрити спадкову справу, щоб зафіксувати свої права. У майбутньому це може допомогти отримати компенсацію від держави або міжнародних організацій.

Що треба знати спадкоємцям у 2025 році

Не покладайтеся лише на прописку. Вона може допомогти, але не замінює заповіт чи родинний зв'язок. Своєчасно подавайте заяву про прийняття спадщини — навіть за кордоном. Фіксуйте документи, які підтверджують спільне проживання — це може стати вирішальним у суді. Якщо сумніваєтесь — звертайтеся до нотаріуса або юриста, щоб уникнути ризику втрати прав.

Як повідомлялось, оподаткування спадщини є темою, яка викликає багато питань у громадян. Важливо знати, що розмір податку залежить від кількох факторів: ступеня споріднення між спадкоємцем і спадкодавцем, а також резидентського статусу обох сторін. При цьому, держава передбачає значні податкові пільги для деяких категорій спадкоємців, зокрема, найближчі члени сім'ї можуть бути повністю звільнені від сплати податків.

Також ми розповідали, що заповіт є оптимальним інструментом для розпорядження майном на випадок смерті. Проте, при його складанні важливо дотримуватися встановлених правил. Недотримання цих вимог може призвести до визнання заповіту недійсним, і тоді спадкування відбуватиметься відповідно до норм закону.