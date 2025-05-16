Угловая квартира — плюсы, минусы и как выбрать без риска

Угловая квартира. Фото: Mr. Master

Угловая квартира — это жилье, часть стен которого непосредственно выходит на улицу. То есть одна или две стены не граничат с соседними квартирами, а являются внешними. Это конструктивная особенность, которая одновременно и привлекает, и настораживает потенциальных покупателей.

В сознании многих закрепился стереотип: угловые квартиры — это всегда сырость, холод и сквозняки. Однако с развитием технологий утепления и остекления эти проблемы больше не являются приговором, отмечают эксперты портала DIM.RIA. Стоит только глубже разобраться.

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Больше тишины. Меньше смежных стен с соседями — меньше посторонних звуков. Особенно это ценят те, кто работает из дома или просто устал от постоянной фоново-акустической нагрузки.

Яркое освещение. Из-за размещения на торце дома в угловых квартирах обычно больше окон, которые выходят на разные стороны. Это создает естественное освещение в течение всего дня.

Лучшая вентиляция. Когда окна выходят на разные фасады, их открытие способствует формированию сквозняка, что обеспечивает циркуляцию воздуха даже в безветренную погоду.

Панорамные виды. За счет геометрии дома открываются интересные ракурсы на двор, город или даже природу — в зависимости от этажа.

Сниженная цена. Из-за предубеждения рынка продавцы часто вынуждены снижать цену на такие объекты, поэтому можно найти выгодное предложение как на первичном, так и на вторичном рынке.

Потенциальные недостатки: что важно знать

Несмотря на ряд преимуществ, существуют и объективные недостатки, на которые стоит обратить внимание;

теплопотери. В старых домах торцевые стены часто плохо утеплены. Это приводит к холоду зимой и сырости. Проблема решается комплексным утеплением (минеральная вата, пенополистирол) и герметизацией швов;

конденсат и влага. Низкая температура стен провоцирует образование влаги, что портит отделку и способствует появлению грибка. Современная вентиляция и пароизоляционные материалы частично снимают эту проблему;

жара летом. В угловых квартирах иногда наблюдается перегрев в летний период. Установка наружной теплоизоляции и кондиционера — практичное решение;

особенности балконов. В некоторых угловых квартирах есть удлиненные балконы вдоль торца дома, что может уменьшать теплопотери благодаря воздушной подушке. Однако такие балконы требуют дополнительных затрат на утепление и остекление.

На что обращать внимание при покупке

Чтобы покупка угловой квартиры оправдала ожидания, важно тщательно проверить объект перед сделкой.

Оцените состояние стен

Во время осмотра прикоснитесь к внешним стенам в угловой комнате. Они не должны быть холодными или влажными. Обратите внимание на состояние обоев в углах — пожелтение или отслоение могут свидетельствовать о проблемах с влагой.

Проверьте утепление

Спросите у владельцев, проводилось ли утепление и какие материалы использовались. В старых домах качественное утепление может полностью устранить проблему теплопотерь.

Осмотрите квартиру в холодное время

Посещая квартиру осенью или зимой, обратите внимание на одежду хозяев. Если они одеты слишком тепло, это может указывать на недостаточное отопление или холодные стены.

Проверьте окна и вентиляцию

Оцените состояние окон и спросите, заменяли ли их на современные. Также проверьте, нет ли затхлого запаха, что может свидетельствовать о плохой вентиляции.

Узнайте о соседях и доме

Как и в случае с любой квартирой, уточните информацию о соседях, состоянии дома, работе управляющей компании и наличии ремонтов в подъезде.

Угловая квартира — не приговор, а возможность

Рынок недвижимости в Украине постепенно меняется. Утепление фасадов, современное отопление, энергосберегающие окна — все это делает угловую квартиру более комфортной. Для тех, кто не боится небольших инвестиций на старте, это может быть настоящий шанс получить светлое, тихое и уютное жилье по более низкой цене.

Как сообщалось, война внесла значительные коррективы в обыденность украинцев, однако желание приобрести комфортное жилье осталось неизменным. Несмотря на сложную ситуацию, часть граждан продолжает вкладывать средства в новые дома. При этом на киевском рынке первичной недвижимости наблюдается выразительная тенденция: более половины покупателей отдают предпочтение квартирам с современной европланировкой.

Отметим, инвестиции в недвижимость являются популярным способом получения дохода в Украине в 2025 году. Имея в собственности несколько квартир или домов, можно стабильно зарабатывать на аренде или выгодно их перепродать. Однако, чтобы избежать проблем с законом, необходимо быть внимательным к юридическим деталям и своевременно платить все предусмотренные налоги.