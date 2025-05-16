Кутова квартира — плюси, мінуси та як обрати без ризику

Кутова квартира. Фото: Mr. Master

Кутова квартира — це житло, частина стін якого безпосередньо виходить на вулицю. Тобто одна або дві стіни не межують із сусідніми квартирами, а є зовнішніми. Це конструктивна особливість, яка водночас і приваблює, і насторожує потенційних покупців.

У свідомості багатьох закріпився стереотип: кутові квартири — це завжди сирість, холод і протяги. Проте з розвитком технологій утеплення та скління ці проблеми більше не є вироком, наголошують експерти порталу DIM.RIA. Варто лише глибше розібратися.

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Більше тиші. Менше суміжних стін із сусідами — менше сторонніх звуків. Особливо це цінують ті, хто працює з дому або просто втомився від постійного фоново-акустичного навантаження.

Яскраве освітлення. Через розміщення на торці будинку в кутових квартирах зазвичай більше вікон, які виходять на різні сторони. Це створює природне освітлення впродовж усього дня.

Краща вентиляція. Коли вікна виходять на різні фасади, їх відкриття сприяє формуванню протягу, що забезпечує циркуляцію повітря навіть у безвітряну погоду.

Панорамні види. Завдяки геометрії будинку відкриваються цікаві ракурси на подвір’я, місто чи навіть природу — залежно від поверху.

Знижена ціна. Через упередження ринку продавці часто змушені знижувати ціну на такі об’єкти, тож можна знайти вигідну пропозицію як на первинному, так і на вторинному ринку.

Потенційні недоліки: що важливо знати

Попри низку переваг, існують і об’єктивні недоліки, на які варто звернути увагу;

тепловтрати. У старих будинках торцеві стіни часто погано утеплені. Це призводить до холоду взимку та вогкості. Проблема вирішується комплексним утепленням (мінеральна вата, пінополістирол) та герметизацією швів;

конденсат і волога. Низька температура стін провокує утворення вологи, що псує оздоблення і сприяє появі грибка. Сучасна вентиляція та пароізоляційні матеріали частково знімають цю проблему;

спека влітку. У кутових квартирах іноді спостерігається перегрів у літній період. Встановлення зовнішньої теплоізоляції та кондиціонера — практичне рішення;

особливості балконів. У деяких кутових квартирах є видовжені балкони вздовж торця будинку, що може зменшувати тепловтрати завдяки повітряній подушці. Однак такі балкони потребують додаткових витрат на утеплення та скління.

На що звертати увагу при купівлі

Щоб покупка кутової квартири виправдала очікування, важливо ретельно перевірити об’єкт перед угодою.

Оцініть стан стін

Під час огляду доторкніться до зовнішніх стін у кутовій кімнаті. Вони не повинні бути холодними чи вологими. Зверніть увагу на стан шпалер у кутах — пожовтіння чи відшарування можуть свідчити про проблеми з вологою.

Перевірте утеплення

Запитайте у власників, чи проводилося утеплення і які матеріали використовувалися. У старих будинках якісне утеплення може повністю усунути проблему тепловтрат.

Огляньте квартиру в холодну пору

Відвідуючи квартиру восени чи взимку, зверніть увагу на одяг господарів. Якщо вони вдягнені надто тепло, це може вказувати на недостатнє опалення або холодні стіни.

Перевірте вікна та вентиляцію

Оцініть стан вікон і запитайте, чи замінювали їх на сучасні. Також перевірте, чи немає затхлого запаху, що може свідчити про погану вентиляцію.

Дізнайтесь про сусідів і будинок

Як і у випадку з будь-якою квартирою, уточніть інформацію про сусідів, стан будинку, роботу управляючої компанії та наявність ремонтів у під’їзді.

Кутова квартира — не вирок, а можливість

Ринок нерухомості в Україні поступово змінюється. Утеплення фасадів, сучасне опалення, енергоощадні вікна — усе це робить кутову квартиру більш комфортною. Для тих, хто не боїться невеликих інвестицій на старті, це може бути справжній шанс отримати світле, тихе й затишне житло за нижчою ціною.

Як повідомлялось, війна внесла значні корективи в буденність українців, однак бажання придбати комфортне житло залишилося незмінним. Попри складну ситуацію, частина громадян продовжує вкладати кошти в нові будинки. При цьому на київському ринку первинної нерухомості спостерігається виразна тенденція: більше ніж половина покупців віддають перевагу квартирам з сучасним європлануванням.

Зазначимо, інвестиції в нерухомість є популярним способом отримання доходу в Україні у 2025 році. Маючи у власності кілька квартир або будинків, можна стабільно заробляти на оренді або вигідно їх перепродати. Однак, щоб уникнути проблем із законом, необхідно бути уважним до юридичних деталей та своєчасно сплачувати всі передбачені податки.