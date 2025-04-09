Гостиная Зоуи Дешанель: как совместить принты, дерево и свет в дизайне интерьера (фото)

Зоуи Дешанель. Фото: Reuters

Актриса, певица и одна из самых выразительных персон Голливуда Зоуи Дешанель открыла дверь в свой дом — точнее, в свою гостиную. Пространство, умело балансирующее между музыкальностью, ностальгией и дизайнерской смелостью, оказалось таким же необычным, как и сама звезда.

С первых кадров видео, которым Зоуи поделилась в Instagram, видно: эта гостиная создана не только для эстетики, но и для жизни. Она светлая, эмоциональная и наполнена вдохновением — именно то, что нужно для весны, которую, по словам актрисы, она встречает с особой радостью: "Так приятно просыпаться с первыми лучами солнца".

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Обнимающая панорама

В пространстве доминируют большие панорамные двери и окна с глубокими темно-зелеными рамами. Благодаря им гостиная буквально дышит светом и природой, пишет издание Homes and gardens. Визуальная открытость — не только дизайнерский прием, но и образ жизни: максимум дневного света, минимум границ.

Зоуи в своей гостиной. Фото: zooeydeschanel/Instagram

Дерево как основа уюта

Паркет, выложенный классической "елочкой", создает впечатление основательности. Деревянный диван с резьбой, стеклянный столик на массивной основе и необычная настольная лампа из дерева — все это напоминает не о салоне, а о настоящем доме с историей. В каждом предмете — отголоски ремесленничества и ручной работы.

Актриса танцует в гостиной. Фото: zooeydeschanel/Instagram

Барабаны — не просто акцент

В углу комнаты — барабаны. Это не стилизация, не элемент декора, а часть жизни Зоуи как музыканта. Инструмент не прячется в студии или гараже — он здесь, в центре внимания, среди узоров и солнечных лучей. Этот жест говорит больше любых интерьерных манифестов: музыка — часть ежедневной жизни.

Барабаны в гостиной Зоуи. Фото: zooeydeschanel/Instagram

Принты, которые играют, а не конкурируют

Самая интересная часть — микс принтов. Диван с цветочным рисунком и ковер с геометрическим узором — на первый взгляд, рискованное сочетание. Но здесь оно работает.

"Гостиные хорошо поддаются столкновению узоров, добавляя четкости дизайну. Баланс - ключ к визуальному спокойствию", — объяснил директор по дизайну Andrew Martin Дэвид Харрис.

Именно нейтральная палитра — стены, пол, окна — стала фоном, позволившим принтам "заговорить", не соперничая друг с другом. Гармония достигается не через минимализм, а через обдуманное разнообразие.

Что можно взять себе на вооружение

Сила естественного света: даже самые прихотливые детали интерьера выглядят органичнее, если в комнате много дневного света.

Принты с характером: не бойтесь комбинировать узоры, если остальные элементы — спокойные и однотонные.

Живите среди любимого: инструменты, книги, картины — все это не должно прятаться в шкафах. Каждая вещь может стать частью интерьера, если она о вас.

Дерево — всегда актуально: натуральные материалы добавляют глубины и ощущение "подлинности".

Отметим, минимализм сегодня является не просто модой, а определяющей чертой современных домов. Клаудия Шиффер удачно продемонстрировала, что элегантная простота может быть чрезвычайно эффектной и вневременной. Ее гостиная является примером того, как настоящий стиль проявляется в деталях, а не в избыточности.

Также мы рассказывали, что известные своей публичностью Мила Кунис и Эштон Кутчер удивили не кинопроектом, а оригинальной гостиной под открытым небом в их доме в Беверли-Хиллз. Этот нестандартный подход к оформлению открытого пространства вызвал оживленное обсуждение среди профессионалов в области дизайна и архитектуры. Их уличная гостиная стала предметом восхищения и анализа в профессиональной среде.