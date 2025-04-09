Вітальня Зоуї Дешанель: як поєднати принти, дерево і світло в дизайні інтер’єра (фото)

Зоуї Дешанель. Фото: Reuters

Акторка, співачка й одна з найвиразніших персон Голлівуду Зоуї Дешанель відкрила двері до свого дому — точніше до своєї вітальні. Простір, що вміло балансує між музикальністю, ностальгією й дизайнерською сміливістю, виявився таким самим незвичним, як і сама зірка.

З перших кадрів відео, яким Зоуї поділилася в Instagram, видно: ця вітальня створена не лише для естетики, а й для життя. Вона світла, емоційна й наповнена натхненням — саме те, що потрібно для весни, яку, за словами акторки, вона зустрічає з особливою радістю: "Так приємно прокидатися з першими променями сонця".

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Панорама, що обіймає

У просторі домінують великі панорамні двері та вікна з глибокими темно-зеленими рамами. Завдяки їм вітальня буквально дихає світлом і природою, пише видання Homes and gardens. Візуальна відкритість — не лише дизайнерський прийом, а й спосіб життя: максимум денного світла, мінімум меж.

Зоуї у своїй вітальні. Фото: zooeydeschanel/Instagram

Дерево як основа затишку

Паркет, викладений класичною "ялинкою", створює враження ґрунтовності. Дерев’яний диван з різьбленням, скляний столик на масивній основі та незвична настільна лампа з дерева — усе це нагадує не про салон, а про справжній дім з історією. В кожному предметі — відлуння ремісництва й ручної роботи.

Акторка танцює у вітальні. Фото: zooeydeschanel/Instagram

Барабани — не просто акцент

У кутку кімнати — барабани. Це не стилізація, не елемент декору, а частина життя Зоуї як музикантки. Інструмент не ховається у студії чи гаражі — він тут, у центрі уваги, серед візерунків і сонячних променів. Цей жест говорить більше за будь-які інтер’єрні маніфести: музика — частина щоденного життя.

Барабани у вітальні Зоуї. Фото: zooeydeschanel/Instagram

Принти, що грають, а не конкурують

Найцікавіша частина — мікс принтів. Диван із квітковим малюнком і килим з геометричним візерунком — на перший погляд, ризиковане поєднання. Але тут воно працює.

"Вітальні добре піддаються зіткненню візерунків, додаючи чіткості дизайну. Баланс — ключ до візуального спокою", — пояснив директор з дизайну Andrew Martin Девід Гарріс.

Саме нейтральна палітра — стіни, підлога, вікна — стала фоном, що дозволив принтам "заговорити", не змагаючись одне з одним. Гармонія досягається не через мінімалізм, а через обдуману різноманітність.

Що можна взяти собі на озброєння

Сила природного світла: навіть найвибагливіші деталі інтер’єру виглядають органічніше, якщо в кімнаті багато денного світла.

Принти з характером: не бійтеся комбінувати візерунки, якщо інші елементи — спокійні та однотонні.

Живіть серед улюбленого: інструменти, книги, картини — усе це не має ховатися у шафах. Кожна річ може стати частиною інтер’єру, якщо вона про вас.

Дерево — завжди актуальне: натуральні матеріали додають глибини та відчуття "справжності".

Зазначимо, мінімалізм сьогодні є не просто модою, а визначальною рисою сучасних осель. Клаудія Шиффер вдало продемонструвала, що елегантна простота може бути надзвичайно ефектною та позачасовою. Її вітальня є прикладом того, як справжній стиль проявляється в деталях, а не в надмірності.

Також ми розповідали, що відомі своєю публічністю Міла Куніс та Ештон Кутчер здивували не кінопроєктом, а оригінальною вітальнею просто неба у їхньому будинку в Беверлі-Гіллз. Цей нестандартний підхід до оформлення відкритого простору викликав жваве обговорення серед професіоналів у галузі дизайну та архітектури. Їхня вулична вітальня стала предметом захоплення та аналізу в професійному середовищі.