Почему в СССР строили многоэтажки "на ножках" и что это дало

Дом "на ножках". Фото: toiida

В 1930-х годах в СССР приобрел популярность конструктивизм — стиль, ставивший на первое место функциональность и инновации. Архитекторы, вдохновленные идеями Ле Корбюзье, стремились создавать здания, сочетающие практичность и эстетическую новизну. В 1960-х, во время массового жилищного строительства, дома "на ножках" стали символом поиска новых архитектурных форм.

Формально такая архитектура имеет смысл в местностях с риском подтопления, пишет OBOZ.UA. Но в урбанизированных зонах, где паводки не были проблемой, объяснение приходилось искать глубже.

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Одной из ключевых причин стало стремление отойти от однообразного строительства. На волне позднего конструктивизма архитекторы стремились дать советскому городу новое лицо. Они экспериментировали с формами, высотой, открытыми пространствами, пытаясь, хотя бы частично, сохранить творческую автономию в условиях тотальной планировки.

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Дома на опорах становились визуальным маркером прогрессивности и даже намеком на новую социальную динамику — легкость, пространство, движение. Это была попытка представить будущее, в котором быт не давит, а открывает перспективы.

Практические причины: адаптация к условиям

Хотя дома "на ножках" часто ассоциируют с защитой от подтоплений в прибрежных или горных регионах, в городах СССР таких рисков обычно не было. Зато опоры использовались для решения других задач.

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Проветривание и долговечность . Поднятая конструкция обеспечивала циркуляцию воздуха под домом, что уменьшало влажность и предотвращало разрушение фундамента. Это было особенно актуально для регионов с высокой влажностью или нестабильными почвами.

. Поднятая конструкция обеспечивала циркуляцию воздуха под домом, что уменьшало влажность и предотвращало разрушение фундамента. Это было особенно актуально для регионов с высокой влажностью или нестабильными почвами. Удобство для пешеходов : "Ножки" создавали открытое пространство под зданием, позволяя пешеходам проходить под ним, что экономило время и делало городскую среду более комфортной.

: "Ножки" создавали открытое пространство под зданием, позволяя пешеходам проходить под ним, что экономило время и делало городскую среду более комфортной. Экономия пространства. В плотно застроенных городах первый этаж часто оставался нефункциональным из-за шума, пыли или риска ограблений. Поднятие дома позволяло эффективнее использовать пространство.

Социальный аспект: решение проблем первого этажа

В СССР первые этажи многоэтажек считались нежелательным местом для проживания. Жильцы жаловались на шум с улицы, неприятные запахи из подвалов, а также повышенный риск краж.

Дома "на ножках" позволяли избежать этих проблем, ведь жилые помещения располагались выше, а первый этаж оставался открытым или использовался для нежилых нужд, например, магазинов или общественных пространств.

Почему практика не прижилась

Несмотря на многочисленные преимущества, дома "на ножках" не стали массовым явлением. Основной причиной была высокая стоимость и сложность строительства. В период экономии ресурсов и стремления к стандартизации предпочтение отдали более простым и дешевым панельным домам.

Кроме того, уход за опорами требовал дополнительных затрат, что делало такие проекты менее привлекательными для массового строительства.

Как сообщалось, девятиэтажные здания, так часто встречающиеся в городах бывшего СССР, являются настоящим символом советской архитектуры. Их массовое появление не случайно и объясняется сочетанием нескольких ключевых факторов. Эта высота была оптимальной с точки зрения экономической целесообразности, технических возможностей и норм безопасности, действовавших в то время.

Также мы рассказывали, что во второй половине 20 века, когда украинские города нуждались в более доступном жилье, появились так называемые чешки. Эти дома стали развитием и значительным улучшением хорошо известных хрущевок. Жители быстро окрестили их чешками из-за их происхождения от чешского архитектурного проекта.