Що таке квартира-чешка — особливості, плюси та мінуси типу будинку

Будинок з квартирами чешка. Фото: dim.ria

У другій половині XX століття, коли в містах стрімко зростала потреба у зручному й доступному житлі, в Україні з’явилися будинки, що належать до так званого чеського проекту. Вони стали логічним продовженням хрущовок, проте з істотними поліпшеннями. У народі їх швидко охрестили чешками.

Як зазначають експерти порталу dim.ria, ці дев’ятиповерхівки, споруджені між 1970-ми та початком 1990-х років, й донині залишаються вагомою частиною вторинного житлового фонду. Вони поширені в багатьох містах України: у Києві — на Русанівці, Оболоні, Березняках; у Харкові — на Рогані, Олексіївці, Холодній Горі. Незважаючи на вік, попит на такі квартири стабільно тримається.

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Архітектура і матеріали: чим будували чешки

Типовий будинок-чешка — це дев’ятиповерхова споруда з панелей або керамзитобетонних блоків, іноді — з цегли. Основні риси:

по 4 квартири на поверсі (іноді — 6);

один пасажирський ліфт;

сміттєпровід на міжповерховому майданчику;

газові плити в усіх квартирах;

балкони — на весь фасад або розміщені у шаховому порядку;

технічний поверх — низький.

Планування квартир доволі продумане. Однокімнатні займають 35-40 кв. м, двокімнатні — 55-60 кв. м, трикімнатні — до 70 кв. м, а чотирикімнатні — 89 кв. м.

Внутрішній простір: що отримує власник

Основна перевага чешок — це збалансованість між компактністю й функціональністю. Підлоги — паркетні або лінолеумні, а висота стель варіюється від 2,5 до 2,75 метра. Кімнати — роздільні або суміжно-роздільні.

Серед характерних елементів:

еркери (не в усіх плануваннях), які не тільки збільшують площу, а й ускладнюють встановлення металопластикових вікон;

панорамні вікна, що забезпечують гарне освітлення;

кухні — скромні, близько 6-7,5 кв. м;

санвузли зазвичай роздільні (виняток — деякі однокімнатні);

багато внутрішніх перегородок — не несучі, що дає змогу для перепланування.

Які переваги чешка зберегла донині

Попри вік, чешки досі мають конкурентні переваги:

варіативність планувань, що дозволяє створювати студії або змінювати конфігурацію простору;

непогане природне освітлення;

достатня площа навіть для невеликих сімей;

можливість капітального ремонту з переплануванням;

наявність балконів, зокрема й нестандартних;

класичний, хай-тек або мінімалістичний дизайн органічно вписується в ці простори.

Такі квартири досі популярні серед молоді, пенсіонерів, студентів і тих, хто шукає компроміс між ціною, розташуванням і зручністю.

Які недоліки приховує чеський проект

З роками будинки не оминули типові проблеми:

теплоізоляція слабка, особливо в кутових квартирах — взимку холодно, влітку спекотно;

звукоізоляція на низькому рівні — чутність сусідів висока;

фасади часто потребують ремонту — шви між панелями розходяться, матеріал утеплення втрачає властивості;

грибок та волога — не рідкість, особливо у квартирах без ремонту;

у п’ятиповерхових варіаціях ліфти відсутні, що критично для літніх людей.

Ці фактори змушують власників вкладати кошти в модернізацію або ж шукати варіанти реновації через ОСББ чи міські програми.

Чешка в умовах 2025 року: чи варто купувати

Купівля квартири в чешці — це зважене рішення. Така нерухомість ідеально підходить тим, хто не женеться за новобудовами, але прагне мати житло з потенціалом для змін. Ринок вторинки в Україні продовжує адаптуватися до викликів війни, інфляції та демографічних змін — і чешка у цій динаміці зберігає свою нішу.

Як повідомлялось, багатоповерхівки радянських часів, відомі як сталінки та хрущовки, і сьогодні визначають міський ландшафт. Названі на честь Сталіна та Хрущова, ці будівлі відображають відмінні архітектурні стилі та підходи до забезпечення житлом. Сталінки вирізнялися своєю величчю та добротністю, а хрущовки символізували швидке та бюджетне будівництво.

Також зазначимо, дев'ятиповерхівки були типовою ознакою радянських міст, формуючи їхній звичний вигляд. Цікаво, чому саме така висота стала стандартом. Причина криється у врахуванні економічної доцільності, технічних можливостей будівництва та норм безпеки, що разом визначили архітектурні рішення того часу.