Что такое квартира-чешка — особенности, плюсы и минусы типа дома

Дом с квартирами чешка. Фото: dim.ria

Во второй половине XX века, когда в городах стремительно росла потребность в удобном и доступном жилье, в Украине появились дома, относящиеся к так называемому чешскому проекту. Они стали логическим продолжением хрущевок, однако с существенными улучшениями. В народе их быстро окрестили чешками.

Как отмечают эксперты портала dim.ria, эти девятиэтажки, построенные между 1970-ми и началом 1990-х годов, и по сей день остаются весомой частью вторичного жилого фонда. Они распространены во многих городах Украины: в Киеве — на Русановке, Оболони, Березняках; в Харькове — на Рогани, Алексеевке, Холодной Горе. Несмотря на возраст, спрос на такие квартиры стабильно держится.

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Архитектура и материалы: чем строили чешки

Типичный дом-чешка — это девятиэтажное сооружение из панелей или керамзитобетонных блоков, иногда — из кирпича. Основные черты:

по 4 квартиры на этаже (иногда — 6);

один пассажирский лифт;

мусоропровод на межэтажной площадке;

газовые плиты во всех квартирах;

балконы — на весь фасад или размещены в шахматном порядке;

технический этаж — низкий.

Планировка квартир довольно продуманная. Однокомнатные занимают 35-40 кв. м, двухкомнатные — 55-60 кв. м, трехкомнатные — до 70 кв. м, а четырехкомнатные — 89 кв. м.

Внутреннее пространство: что получает владелец

Основное преимущество чешек — это сбалансированность между компактностью и функциональностью. Полы — паркетные или линолеумные, а высота потолков варьируется от 2,5 до 2,75 метра. Комнаты — раздельные или смежно-раздельные.

Среди характерных элементов:

эркеры (не во всех планировках), которые не только увеличивают площадь, но и затрудняют установку металлопластиковых окон;

панорамные окна, обеспечивающие хорошее освещение;

кухни — скромные, около 6-7,5 кв. м;

санузлы обычно раздельные (исключение — некоторые однокомнатные);

многие внутренние перегородки — не несущие, что дает возможность для перепланировки.

Какие преимущества чешка сохранила по сей день

Несмотря на возраст, чешки до сих пор имеют конкурентные преимущества:

вариативность планировок, что позволяет создавать студии или менять конфигурацию пространства;

неплохое естественное освещение;

достаточная площадь даже для небольших семей;

возможность капитального ремонта с перепланировкой;

наличие балконов, в том числе и нестандартных;

классический, хай-тек или минималистичный дизайн органично вписывается в эти пространства.

Такие квартиры до сих пор популярны среди молодежи, пенсионеров, студентов и тех, кто ищет компромисс между ценой, расположением и удобством.

Какие недостатки скрывает чешский проект

С годами дома не обошли типичные проблемы:

теплоизоляция слабая, особенно в угловых квартирах — зимой холодно, летом жарко;

звукоизоляция на низком уровне — слышимость соседей высокая;

фасады часто нуждаются в ремонте — швы между панелями расходятся, материал утепления теряет свойства;

грибок и влага — не редкость, особенно в квартирах без ремонта;

в пятиэтажных вариациях лифты отсутствуют, что критично для пожилых людей.

Эти факторы заставляют владельцев вкладывать средства в модернизацию или искать варианты реновации через ОСМД или городские программы.

Чешка в условиях 2025 года: стоит ли покупать

Покупка квартиры в чешке — это взвешенное решение. Такая недвижимость идеально подходит тем, кто не гонится за новостройками, но хочет иметь жилье с потенциалом для изменений. Рынок вторички в Украине продолжает адаптироваться к вызовам войны, инфляции и демографическим изменениям — и чешка в этой динамике сохраняет свою нишу.

Как сообщалось, многоэтажки советских времен, известные как сталинки и хрущевки, и сегодня определяют городской ландшафт. Названные в честь Сталина и Хрущева, эти здания отражают отличные архитектурные стили и подходы к обеспечению жильем. Сталинки отличались своим величием и добротностью, а хрущевки символизировали быстрое и бюджетное строительство.

Также отметим, девятиэтажки были типичным признаком советских городов, формируя их привычный вид. Интересно, почему именно такая высота стала стандартом. Причина кроется в учете экономической целесообразности, технических возможностей строительства и норм безопасности, вместе определили архитектурные решения того времени.