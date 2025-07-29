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Главная Недвижимость Право собственности на землю — когда возникает в 2025

Право собственности на землю — когда возникает в 2025

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 08:15
Когда возникает право собственности на земельный участок и какие документы нужны в 2025 году
Женщина в поле. Фото: Freepik

Право собственности на земельный участок — это ключевой аспект для тех, кто планирует покупать, продавать или наследовать землю в Украине. В 2025 году законодательство остается стабильным, но есть нюансы, которые стоит учесть.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда именно возникает право собственности на землю, какие документы нужны и как правильно оформить сделку, чтобы избежать проблем.

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Право собственности на земельный участок после госрегистрации

Основной точкой отсчета для возникновения права собственности на земельный участок является государственная регистрация в реестре прав на недвижимое имущество. Даже если у вас есть договор купли-продажи, дарения или решение суда — до момента внесения записи в реестр вы не считаетесь владельцем по закону.

"Право собственности считается возникшим только с момента госрегистрации, а не подписания договора", — объясняет юрист Ирина Гончаренко.

Это правило распространяется на все формы приобретения земельного участка — покупку, наследование, обмен или даже приватизацию.

Право собственности на земельный участок по договору купли

В 2025 году практика четкая: подписание договора купли-продажи не предоставляет права собственности автоматически. Покупатель становится владельцем только после того, как нотариус передаст документы на госрегистрацию, а в реестре появится соответствующая запись.

Это означает, что даже после сделки продавец юридически остается собственником до тех пор, пока не завершится регистрация. Именно поэтому важно не затягивать с оформлением документов.

Право собственности на земельный участок по наследству

В случае наследования право собственности также не возникает автоматически. Сначала нужно принять наследство — обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти владельца. Далее нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, но и этого недостаточно.

Только после регистрации нового владельца в реестре возникает полноценное право собственности.

Право собственности на земельный участок в случае дарения

Механизм дарения идентичен купле-продаже. Хотя дарственная имеет нотариальное удостоверение, это еще не все. Только госрегистрация завершает процесс. Без нее у вас есть только "обещание", а не право собственности.

Право собственности на земельный участок после решения суда

В некоторых случаях суд признает за гражданином право собственности на землю. Например, в случае потери документов или незаконного отказа в регистрации.

Однако даже решение суда само по себе не создает права, оно лишь является основанием для регистрации. То есть опять — ключевой момент это запись в реестре.

Право собственности на земельный участок при приватизации

Приватизация — особый случай, где важно пройти несколько этапов:

  1. Подать заявление в местный совет.
  2. Получить решение о предоставлении разрешения.
  3. Заказать техническую документацию.
  4. Получить кадастровый номер.
  5. Оформить акт о передаче в собственность.
  6. Зарегистрировать право в Реестре вещных прав.

Только после последнего пункта гражданин становится полноправным владельцем.

Право собственности на земельный участок в случае обмена

Обмен земельными участками между физическими лицами также требует нотариального оформления договора, после чего проводится регистрация в реестре прав. До ее завершения стороны не приобретают право собственности на "новые" участки.

Право собственности на земельный участок при строительстве

У застройщиков часто возникает путаница: они имеют договор суперфиция (право пользования землей), но это не равно праву собственности.

Застройщик становится собственником только после выкупа участка (если это предусмотрено договором) и государственной регистрации.

Как проверить право собственности на земельный участок

Чтобы убедиться, что право собственности существует, можно сделать запрос через онлайн-сервисы Минюста или Дію. Если земельный участок зарегистрирован — у вас будет выписка из реестра с указанием владельца, площади, кадастрового номера и типа права.

Как сообщалось, в Украине граждане имеют право на бесплатное получение земельного участка от государства, что гарантировано Земельным кодексом. Однако это право ограничивается установленными нормами площади и имеет особенности реализации, в частности во время военного положения.

Также мы рассказывали, что неприватизированный земельный участок под вашим домом значительно ограничивает ваши права как владельца, ведь вы не можете полноценно распоряжаться недвижимостью — ни продать, ни обменять, ни передать по наследству. Такая юридическая незащищенность создает риск потери прав на землю, особенно если у вас только право пользования, а не собственности.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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