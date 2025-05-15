Когда возникает право собственности на недвижимость в Украине в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Право собственности на недвижимое имущество в Украине в 2025 году является ключевым аспектом для осуществления законных операций с объектами недвижимости, таких как купля-продажа, дарение или оформление наследства. Этот процесс регулируется четкими законодательными нормами и важно знать, на каком этапе вы юридически становитесь владельцем, кто и как регистрирует имущество, какие документы нужны, и когда процесс может сорваться.

Как отмечают специалисты юридической компании Dozvil, право собственности на недвижимость в Украине считается приобретенным с момента государственной регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Эта процедура официально подтверждает, что объект принадлежит конкретному лицу, а выписка из реестра является документальным доказательством.

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Регистрация необходима для любых юридических действий с недвижимостью, таких как продажа, дарение или передача по наследству. Без внесения данных в реестр право собственности считается неоформленным, что может повлечь юридические проблемы.

В 2025 году ключевым моментом приобретения права собственности остается внесение записи в Государственный реестр. Например, при покупке квартиры право собственности возникает не с момента подписания договора купли-продажи, а после его нотариального удостоверения и регистрации в реестре. Аналогично, при наследовании или получении имущества по решению суда право собственности наступает только после завершения регистрационной процедуры.

Кто имеет право регистрировать право собственности

Регистрацию права собственности в Украине проводят нотариусы или государственные регистраторы. Со 2 ноября 2019 года действует правило, которое позволяет обращаться к любому нотариусу или регистратору в пределах области, где расположена недвижимость. В исключительных случаях (например, для объектов, охватывающих несколько административных единиц) допускается регистрация вне этих границ.

Для подтверждения факта регистрации заявитель получает выписку из Государственного реестра на листе формата А4, заверенную подписью и печатью регистратора. Все данные об объекте и владельце вносятся в электронную базу, что обеспечивает прозрачность и защиту информации.

Процедура регистрации: пошаговый алгоритм

Процесс оформления права собственности в 2025 году четко структурирован и состоит из таких этапов:

подача документов. Владелец или его доверенное лицо подает оригиналы документов (или их заверенные копии) и квитанцию об уплате государственной пошлины. Все документы сканируются для перевода в электронный формат;

формирование заявления. Регистратор создает заявление в базе данных, которое подписывает заявитель;

рассмотрение заявления. Документы проверяются в порядке очереди. Регистратор анализирует их на соответствие требованиям и отсутствие оснований для отказа;

принятие решения. Если документы в порядке, право собственности регистрируется, а данные вносятся в реестр;

выдача выписки. Заявитель получает выписку из реестра, заверенную подписью и печатью.

В случае выявления ошибок, неточностей или отсутствия необходимых документов регистрация может быть приостановлена или отклонена. В таком случае заявителю направляется письмо с объяснением причин отказа.

Если заявление подает не владелец, а третье лицо без нотариально заверенной доверенности, в регистрации будет отказано, отмечают юристы.

Какие документы нужны для регистрации

Для успешной регистрации права собственности в 2025 году владелец должен подготовить следующие документы:

заявление по установленной форме;

паспорт и идентификационный код владельца;

технический паспорт на объект недвижимости;

документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, решение суда и т.д.);

квитанция об уплате государственной пошлины.

Для объектов, зарегистрированных до 2013 года, перерегистрация не является обязательной, поскольку такие документы сохраняют юридическую силу. Однако, если владелец желает обновить данные в электронном реестре, нужны:

документ о праве собственности до 2013 года;

справка из БТИ или выписка из Государственного земельного кадастра (для земельных участков);

технический паспорт (при наличии);

паспорт и идентификационный код.

Особенности и подводные камни в 2025 году

В 2025 году владельцам недвижимости стоит обратить внимание на несколько важных аспектов:

территориальные ограничения. Регистрация в пределах области упрощает процесс, но требует внимательного выбора регистратора;

электронный формат. Все данные вносятся в электронный реестр, что минимизирует риск потери информации, но требует правильного оформления документов;

отказы из-за ошибок. Неточности в документах (например, расхождения в техническом паспорте или договоре) являются самой распространенной причиной отказов.

доверенность. Если владелец не может лично подать документы, доверенность должна быть оформлена нотариально.

Как сообщалось, когда имущество принадлежит нескольким совладельцам с определенными долями, это называется общей долевой собственностью. Она может возникнуть при совместном приобретении, наследовании или в результате совместного труда. Нередко желание разделить такое имущество появляется из-за конфликтов или трудностей в совместном пользовании.

Также отметим, что имущественные отношения в семье между родителями и детьми регулируются законом, который различает личную и совместную собственность, несмотря на их совместное проживание. Ребенок может владеть имуществом отдельно от родителей. Однако, если возникает спор относительно имущества общего пользования, закон предусматривает, что оно принадлежит родителям, если иное не будет доказано в суде.