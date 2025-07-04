Как доказать свое право собственности на квартиру в 2025 году — проверка реестров и защита от мошенничества

Женщина и мужчина изучают документы. Фото: Freepik

В мире изменений и цифровых реестров, все важнее становится юридическое подтверждение права собственности на недвижимость. В 2025 году этот вопрос актуален как никогда: рост мошенничества, новые правовые нормы и особое внимание к собственности в условиях войны заставляют граждан быть осмотрительными.

В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины (г. Киев) отмечают: в 2025 году действует несколько ключевых форм подтверждения собственности.

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Нотариально заверенные договоры

Классические сделки — купли-продажи, дарения, мены — оформляются у нотариуса. Именно подписанный и зарегистрированный договор является юридическим фактом перехода права.

Выписка из Государственного реестра вещных прав

Этот документ имеет наивысшую юридическую силу. Он подтверждает наличие права, обременения, идентифицирует владельца.

"В 2025 году именно реестр — главный источник информации о правовом статусе недвижимого имущества", — отмечают в ведомстве.

Свидетельство о наследстве

Если квартира перешла по наследству — нужно нотариальное свидетельство о праве на наследство. Без него наследник не сможет зарегистрировать право в реестре.

Судебное решение

Когда собственность оспаривается, устанавливается или подтверждается судом — решение вступает в законную силу после апелляционного срока и подлежит государственной регистрации.

Свидетельство о приватизации

До сих пор в обороте остаются документы из 1990-2000-х годов. Если квартира была приватизирована, необходимо хранить это свидетельство, пока право не будет подтверждено в реестре.

Когда стоит проверять право собственности

Пять основных причин не пренебрегать проверкой документов на квартиру:

Убедиться, что продавец — настоящий владелец. Юридическая чистота документов гарантирует, что продавец имеет полное право продавать объект. Выявить обременения. Ипотека, арест, запрет отчуждения или судебный спор — все это легко выясняется через проверку реестра. Защититься от мошенников. Риски фальшивых документов и двойной продажи растут. Проверка — это минимальная гарантия безопасности. Избежать потери денег. Покупка квартиры — не мелкая транзакция. Один шаг — и вы либо владелец, либо жертва. Провести безопасную сделку. Добросовестная проверка документов и участие нотариуса делают сделку прозрачной и защищенной для всех сторон.

Как проверить документы и данные в реестре

В 2025 году каждый украинец может самостоятельно заказать информационную справку из Государственного реестра вещных прав на сайте Минюста или через Дію.

Стоимость такой справки — от 40 до 80 грн в зависимости от способа подачи. Там будет указано:

кто является владельцем объекта;

когда и на основании чего приобретено право;

наличие арестов или обременений;

судебные решения, касающиеся объекта.

"Электронный реестр — основной источник информации, который имеет преимущество перед бумажными формами", — говорят в Минюсте.

Что делать, если документов нет или есть подозрение на подделку

Как действовать в сложных случаях:

Потерянные документы. Можно восстановить выписку из реестра или обратиться к нотариусу, который оформлял сделку. Нет записи в реестре. Если право не зарегистрировано (например, квартира получена до 2013 года), надо обратиться в ЦПАУ для внесения соответствующих сведений. Подозрение на фальшивые документы. Обращайтесь к нотариусу или юристу, а в случае подтверждения — в полицию. Спор о праве собственности. Только суд может решить, кто является законным владельцем. После решения — обращайтесь к госрегистратору.

Что еще стоит знать украинцам

Многих украинцев до сих пор волнует вопрос, дает ли регистрация места жительства право на жилье, ведь мифы о "прописке" остаются живучими. На самом деле, сам факт регистрации в вашей квартире не дает лицу права собственности на нее или автоматического статуса "невыселяемого" жителя, разрушая распространенные представления.

Также мы рассказывали, что выписка совладельца из квартиры или дома является распространенной проблемой для владельцев недвижимости в Украине, которая часто возникает из-за его отсутствия, неуплаты коммунальных услуг или конфликтов. Хотя украинское законодательство 2025 года регулирует этот вопрос, решение не всегда очевидно.