Як довести своє право власності на квартиру у 2025 році — перевірка реєстрів та захист від шахрайства

Жінка та чоловік вивчають документи. Фото: Freepik

У світі змін і цифрових реєстрів, щоразу важливішим стає юридичне підтвердження права власності на нерухомість. У 2025 році це питання актуальне як ніколи: зростання шахрайства, нові правові норми й особлива увага до власності в умовах війни змушують громадян бути обачними.

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України (м. Київ) наголошують: у 2025 році діє кілька ключових форм підтвердження власності.

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Нотаріально завірені договори

Класичні угоди — купівлі-продажу, дарування, міни — оформлюються у нотаріуса. Саме підписаний і зареєстрований договір є юридичним фактом переходу права.

Виписка з Державного реєстру речових прав

Цей документ має найвищу юридичну силу. Він підтверджує наявність права, обтяження, ідентифікує власника.

"У 2025 році саме реєстр — головне джерело інформації про правовий статус нерухомого майна", — зазначають у відомстві.

Свідоцтво про спадщину

Якщо квартира перейшла у спадок — потрібне нотаріальне свідоцтво про право на спадщину. Без нього спадкоємець не зможе зареєструвати право в реєстрі.

Судове рішення

Коли власність оспорюється, встановлюється або підтверджується судом — рішення набирає законної сили після апеляційного строку й підлягає державній реєстрації.

Свідоцтво про приватизацію

Досі в обігу залишаються документи з 1990-2000-х років. Якщо квартира була приватизована, необхідно зберігати це свідоцтво, доки право не буде підтверджене у реєстрі.

Коли варто перевіряти право власності

П’ять основних причин не нехтувати перевіркою документів на квартиру:

Переконатися, що продавець — справжній власник. Юридична чистота документів гарантує, що продавець має повне право продавати об’єкт. Виявити обтяження. Іпотека, арешт, заборона відчуження або судовий спір — усе це легко з’ясовується через перевірку реєстру. Захиститися від шахраїв. Ризики фальшивих документів та подвійного продажу зростають. Перевірка — це мінімальна гарантія безпеки. Уникнути втрати грошей. Купівля квартири — не дрібна транзакція. Один крок — і ви або власник, або жертва. Провести безпечну угоду. Добросовісна перевірка документів і участь нотаріуса роблять угоду прозорою і захищеною для всіх сторін.

Як перевірити документи та дані в реєстрі

У 2025 році кожен українець може самостійно замовити інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на сайті Мін’юсту чи через Дію.

Вартість такої довідки — від 40 до 80 грн залежно від способу подачі. Там буде зазначено:

хто є власником об’єкта;

коли та на підставі чого набуте право;

наявність арештів чи обтяжень;

судові рішення, які стосуються об’єкта.

"Електронний реєстр — основне джерело інформації, яке має перевагу перед паперовими формами", — кажуть у Мін’юсті.

Що робити, якщо документів немає або є підозра на підробку

Як діяти у складних випадках:

Втрачені документи. Можна відновити виписку з реєстру або звернутися до нотаріуса, який оформлював угоду. Немає запису в реєстрі. Якщо право не зареєстровано (наприклад, квартира отримана до 2013 року), треба звернутись до ЦНАПу для внесення відповідних відомостей. Підозра на фальшиві документи. Звертайтесь до нотаріуса або юриста, а в разі підтвердження — до поліції. Спір щодо права власності. Тільки суд може вирішити, хто є законним власником. Після рішення — звертайтесь до держреєстратора.

Що ще варто знати українцям

Багатьох українців досі хвилює питання, чи дає реєстрація місця проживання право на житло, адже міфи про "прописку" залишаються живучими. Насправді, сам факт реєстрації у вашій квартирі не надає особі права власності на неї чи автоматичного статусу "невиселяємого" мешканця, руйнуючи поширені уявлення.

Також ми розповідали, що виписка співвласника з квартири чи будинку є поширеною проблемою для власників нерухомості в Україні, що часто виникає через його відсутність, несплату комунальних послуг або конфлікти. Хоча українське законодавство 2025 року регулює це питання, вирішення не завжди є очевидним.