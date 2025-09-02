Как оформить право собственности на дом в селе — документы и нюансы в 2025 году

Дом в селе. Фото: Freepik

Оформление дома в собственность в селе — это не только формальность, а важная процедура, гарантирующая защиту имущественных прав. Без регистрации невозможно полноценно распоряжаться недвижимостью, заключать сделки или передавать ее по наследству.

Для владельцев сельских домов вопрос регистрации часто стоит особенно остро, ведь значительная часть таких зданий возведена еще в советское время или без надлежащей документации, отмечают специалисты юридического сервиса Dozvil.

Реклама

Читайте также:

Для чего нужно оформить право собственности на дом

Регистрация дома в селе дает возможность официально подтвердить право на имущество. Это необходимо в таких случаях:

получение наследства;

подключение электричества, газа, водоснабжения;

заключение сделок аренды, купли-продажи, дарения;

подтверждение проведенной реконструкции;

защита прав в случае судебных споров.

Фактически, без внесения данных в Государственный реестр прав на недвижимое имущество дом юридически не существует.

Порядок регистрации права собственности на дом

Оформление происходит через государственного регистратора или нотариуса. Процедура состоит из нескольких этапов:

Подача пакета документов вместе с квитанцией об оплате госпошлины. Проверка документов и регистрация заявления в базе данных. Рассмотрение и проверка оснований для регистрации. Принятие решения и внесение данных в Государственный реестр. Получение владельцем выписки с подписью и печатью.

Если документы содержат ошибки или отсутствуют важные подтверждения, в регистрации будет отказано. Владельцу присылают письмо с объяснением причин.

Какие нужны документы для оформления дома в собственность

Чтобы зарегистрировать право собственности, нужно подготовить несколько групп документов:

документы на землю: государственный акт, свидетельство о собственности или выписка из реестра;

документы на дом: договор купли-продажи, дарения, наследство, решение суда;

личные документы: паспорт и идентификационный код для физических лиц или учредительные документы для юридических.

В каждом конкретном случае перечень может отличаться в зависимости от даты возведения дома и наличия старых бумажных документов.

Какие бывают правоустанавливающие документы на дом

Правоустанавливающие документы подтверждают законность приобретения собственности. Это может быть:

договор купли-продажи или дарения;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда о признании права собственности;

другие официальные акты, выданные государственными органами.

Именно эти документы являются основой для внесения дома в государственный реестр.

Сколько стоит оформить дом в собственность

Стоимость процедуры зависит от нескольких факторов: площади дома, месторасположения, количества собственников, наличия документов. Например, в Киеве цена начинается от 5 000 грн, а уже в области — от 4 000 грн.

Срок оформления составляет в среднем от 5 рабочих дней. Но чем больше нужно собрать дополнительных документов, тем выше будут расходы, отмечают юристы.

Кто регистрирует право собственности на дом

До 2013 года оформлением занималось БТИ. Теперь регистрацию могут проводить частные и государственные нотариусы и государственные регистраторы.

Выбор зависит от удобства и скорости, ведь эти органы имеют одинаковые полномочия.

Какие трудности возникают при оформлении дома

Часто проблемы с регистрацией возникают из-за:

отсутствия правоустанавливающих документов;

самовольного строительства без ввода в эксплуатацию;

расхождения в данных документов;

совместной собственности нескольких лиц.

В таких случаях приходится дополнительно обращаться в суд или заказывать техническую инвентаризацию.

Как сообщалось, каждый гражданин Украины имеет законное право владеть недвижимым имуществом — квартирой, домом или земельным участком. Это право возникает после оформления купли-продажи, дарения, получения наследства или завершения строительства, что обязательно подтверждается соответствующими документами.

Также мы рассказывали, что на первый взгляд, может показаться, что купить дом без земли — невозможно, ведь эти объекты выглядят неразрывными. Однако это ошибочное представление: в реальности могут возникнуть ситуации, когда владелец дома не имеет прав на земельный участок, что приводит к неочевидным юридическим рискам для покупателя.