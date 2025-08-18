Як підтвердити право власності на нерухомість в Україні — документи та нюанси

Жінка з документами. Фото: Freepik

Право стати власником квартири, будинку чи земельної ділянки в Україні має кожна людина. Це можливо після укладення договору купівлі продажу, дарування, отримання спадщини чи завершення будівництва. Головна умова — отримати документальне підтвердження права власності. Саме воно надає людині законні підстави розпоряджатися майном.

Найважливішим доказом права власності сьогодні є витяг з Державного реєстру речових прав, зазначає адвокатка Тетяна Догонова. У ньому містяться дані про власника, характеристики об’єкта та відомості про всі обтяження. Без цього документа будь-які угоди з нерухомістю вважатимуться неповними.

Документи що підтверджують право власності на нерухомість

У юридичній практиці існують два типи документів: ті, що прямо підтверджують право власності, і ті, що є його підставою.

До першої групи відносяться:

свідоцтва про право власності, які видавалися до 2016 року;

витяги з державного реєстру речових прав.

Друга група охоплює правовстановлюючі документи:

договори купівлі продажу, дарування чи довічного утримання;

рішення судів про визнання права;

свідоцтва про право на спадщину за заповітом або законом.

Тобто сам договір купівлі продажу ще не робить людину власником. Він є лише підставою для реєстрації. А вже внесення відомостей у державний реєстр і отримання витягу остаточно закріплює право власності.

Право власності на квартиру і необхідні документи

Найбільше питань у громадян виникає під час оформлення права власності на квартиру. Для цього потрібно надати цілу низку документів.

Серед них:

договір купівлі продажу, нотаріально посвідчений;

витяг з реєстру речових прав;

довідка про сплату податків при придбанні;

технічний паспорт із плануванням;

документи на земельну ділянку, якщо вона є частиною об’єкта;

паспорт та ідентифікаційний код власника.

"Право власності на квартиру в Україні підтверджується низкою документів, які мають бути правильно оформлені та зареєстровані. Без цього ви не зможете розпоряджатися житлом у повному обсязі", — пояснює Догонова.

Як відбувається реєстрація права власності

Щоб переоформити житло на нового власника, потрібно подати документи до Центру надання адміністративних послуг або до державного реєстратора. Там проводиться перевірка пакета документів та вноситься інформація до електронного реєстру.

"Сам договір – це лише підстава для внесення змін. Лише після державної реєстрації людина стає повноцінним власником", — зазначає юристка.

Процедура включає сплату адміністративного збору та подачу документів у визначений строк. У результаті новий власник отримує витяг із реєстру — головний доказ його права.

Чому важливо перевіряти право власності перед угодою

Проблеми виникають тоді, коли покупець обмежується лише переглядом договору купівлі продажу і не перевіряє дані в реєстрі. Це ризикована ситуація, адже у квартирі можуть бути обтяження – арешт, застава чи судові спори.

"Перевірка прав власності – важливий крок у процесі купівлі чи продажу нерухомості, який вимагає уважності та ретельного вивчення документів", — підкреслює Догонова.

Відсутність підтвердження у реєстрі може призвести до того, що новий власник втратить майно або не зможе ним користуватися. Тому перед угодою необхідно перевірити витяг, пересвідчитись у відсутності арештів і переконатися, що всі податки сплачені.

Як повідомлялось, з 1 січня 2013 року в Україні діє Державний реєстр прав на нерухоме майно, який прийшов на зміну застарілим паперовим реєстрам БТІ. Власникам, чиї права на нерухомість виникли до цієї дати, варто внести дані про своє майно в новий реєстр. Це необхідний крок для надійного захисту власності від шахрайства та інших ризиків.

Також ми розповідали, що приватизована земля — це цінний актив, що надає власнику повне право на користування, але не є абсолютною гарантією від відчуження. Існують певні обставини, за яких держава чи місцева влада можуть вилучити її з приватної власності.