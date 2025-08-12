Право власності до 2013 року — як зберегти нерухомість і уникнути ризиків

Чоловік з паперами. Фото: Freepik

З 1 січня 2013 року в Україні запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Він замінив старі системи обліку: Реєстр прав власності на нерухомість, паперові книги та архіви БТІ. який замінив застарілі реєстри БТІ. Для багатьох власників нерухомості, права на яку виникли до 2013 року, актуальним залишається питання: як захистити своє майно? Бо право власності могло бути зареєстроване лише у старих реєстрах, і для повного захисту сьогодні необхідно внести ці дані в ДРРП.

Без реєстрації в ДРРП ви не зможете повноцінно розпоряджатися майном, захистити його від шахрайства чи отримати компенсацію за пошкоджене житло в межах програми "єВідновлення", наголошують у Міністерстві юстиції.

Реклама

Читайте також:

"Якщо документи на право власності видані в 80-90-х роках без нотаріальних бланків, без штампів чи відміток БТІ, або без Витягу з реєстру БТІ, то таке право не вважається належно зареєстрованим. Це означає, що юридично права власності може не існувати", — пояснюють у "Семенівському бюро правової допомоги".

Чому важливо зареєструвати право власності в новому реєстрі

Наявність запису в ДРРП гарантує власнику:

швидке підтвердження прав через офіційну інформаційну довідку;

захист від незаконного відчуження чи шахрайських дій;

можливість безперешкодно продавати, дарувати або передавати майно;

додатковий захист у воєнний час та при втраті паперових документів.

Частина архівів БТІ вже знищена через окупацію або бойові дії, тому єдиним надійним підтвердженням права часто стає саме запис у ДРРП.

Як відбувається реєстрація права власності

Власник нерухомості, право на яку виникло до 2013 року, може:

звернутися до ЦНАПу або нотаріуса за місцем розташування об’єкта;

якщо об’єкт у зоні бойових дій чи на окупованій території, подати документи до будь-якого реєстратора в Україні;

скористатися електронною послугою через портал "Дія" (доступно у 22 областях).

Процедура передбачає подання заяви та документів, що підтверджують набуття майна. Після внесення даних у реєстр власник отримає витяг із ДРРП.

Чи є перереєстрація обов’язковою

Закон "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" передбачає, що така реєстрація здійснюється за заявою власника і є добровільною.

Проте юристи радять не відкладати.

"В умовах воєнного стану відсутність запису у ДРРП може призвести до ускладнень під час захисту прав чи відновлення втраченого майна", — наголошують фахівці.

Крім того, перереєстрація здійснюється без сплати адміністративного збору, якщо мова йде про права, що виникли до 2013 року.

Як убезпечити себе від ризиків

Щоб уникнути втрати нерухомості:

Перевірте наявність вашого майна в ДРРП через офіційну довідку. Якщо запису немає — зареєструйте його якомога швидше. Зберігайте оригінали документів та копії у безпечному місці. Використовуйте нотаріальні послуги для будь-яких правочинів з нерухомістю. За потреби звертайтеся до юристів для перевірки правового статусу майна.

Як повідомлялось, держава може вилучити приватизовану земельну ділянку, попри право власності, якщо її потрібно використати для суспільних потреб. Хоча приватизована земля вважається цінним активом, держава або місцева влада має право її забрати у певних випадках, передбачених законодавством.

Також ми розповідали, що договір довічного утримання є справжнім порятунком для літніх людей, котрим потрібна допомога, адже він забезпечує необхідний догляд і підтримку. За цією угодою власник майна, зазвичай квартири чи будинку, передає його іншій особі, а та, своєю чергою, зобов'язується піклуватися про нього до кінця його життя.