Право собственности до 2013 года — как сохранить недвижимость и избежать рисков

С 1 января 2013 года в Украине заработал Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Он заменил старые системы учета: Реестр прав собственности на недвижимость, бумажные книги и архивы БТИ. который заменил устаревшие реестры БТИ. Для многих владельцев недвижимости, права на которую возникли до 2013 года, актуальным остается вопрос: как защитить свое имущество? Потому что право собственности могло быть зарегистрировано только в старых реестрах, и для полной защиты сегодня необходимо внести эти данные в ГРВП.

Без регистрации в ГРВП вы не сможете полноценно распоряжаться имуществом, защитить его от мошенничества или получить компенсацию за поврежденное жилье в рамках программы "єВідновлення", отмечают в Министерстве юстиции.

"Если документы на право собственности выданы в 80-90-х годах без нотариальных бланков, без штампов или отметок БТИ, или без Выписки из реестра БТИ, то такое право не считается должным образом зарегистрированным. Это означает, что юридически права собственности может не существовать", — объясняют в "Семеновском бюро правовой помощи".

Почему важно зарегистрировать право собственности в новом реестре

Наличие записи в ГРРП гарантирует владельцу:

быстрое подтверждение прав через официальную информационную справку;

защиту от незаконного отчуждения или мошеннических действий;

возможность беспрепятственно продавать, дарить или передавать имущество;

дополнительная защита в военное время и при потере бумажных документов.

Часть архивов БТИ уже уничтожена из-за оккупации или боевых действий, поэтому единственным надежным подтверждением права часто становится именно запись в ГРВП.

Как происходит регистрация права собственности

Владелец недвижимости, право на которую возникло до 2013 года, может:

обратиться в ЦПАУ или к нотариусу по месту расположения объекта;

если объект в зоне боевых действий или на оккупированной территории, подать документы к любому регистратору в Украине;

воспользоваться электронной услугой через портал "Дія" (доступно в 22 областях).

Процедура предусматривает подачу заявления и документов, подтверждающих приобретение имущества. После внесения данных в реестр владелец получит выписку из ГРВП.

Является ли перерегистрация обязательной

Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" предусматривает, что такая регистрация осуществляется по заявлению владельца и является добровольной.

Однако юристы советуют не откладывать.

"В условиях военного положения отсутствие записи в ГРВП может привести к осложнениям при защите прав или восстановлении утраченного имущества", — отмечают специалисты.

Кроме того, перерегистрация осуществляется без уплаты административного сбора, если речь идет о правах, возникших до 2013 года.

Как обезопасить себя от рисков

Чтобы избежать потери недвижимости:

Проверьте наличие вашего имущества в ГРВП через официальную справку. Если записи нет — зарегистрируйте его как можно скорее. Храните оригиналы документов и копии в безопасном месте. Используйте нотариальные услуги для любых сделок с недвижимостью. При необходимости обращайтесь к юристам для проверки правового статуса имущества.

