Як не втратили квартиру через договір довічного утримання — ризики та нюанси

Для літніх людей, які потребують допомоги, договір довічного утримання виглядає як можливість отримати догляд та підтримку в обмін на майно, найчастіше — за нерухомість. За такою угодою власник житла передає його іншій особі, яка зобов’язується забезпечувати догляд до кінця життя колишнього власника.

Формально все виглядає просто: одна сторона отримує догляд, інша — квартиру або будинок. Але ключовий момент полягає в тому, що житло одразу переходить у власність доглядача, наголошують адвокати компанії "Наказ".

І хоч новий власник не має права продати чи подарувати майно до смерті утримуваного, юридично воно вже не належить літній людині. Тому шахрайство у цій сфері не рідкість.

"Шахраї обіцяють догляд за стареньким, а натомість виманюють та забирають у них житло", — підкреслюють юристи.

Ризики втратити житло через договір довічного утримання

Основна небезпека договору довічного утримання — неналежне виконання зобов’язань. Якщо доглядач перестає виконувати свої обіцянки — не приходить, не допомагає, не забезпечує утримання — повернути житло буде складно. Автоматичне скасування угоди неможливе. Єдиний шлях — судове розірвання договору.

Але суд потребує доказів. А це означає: доведеться фіксувати порушення, збирати свідчення, підтвердження, вести документацію. Без серйозних підстав суд може не побачити порушення з боку доглядача.

Як зменшити ризики при підписанні договору

Щоб захиститися, юристи радять детально прописувати зобов’язання в договорі. Чіткість формулювань — ваш найкращий захист. Наприклад, не просто "надавати допомогу", а конкретно: "відвідувати тричі на тиждень", "закуповувати ліки двічі на місяць", "виплачувати 10 тисяч гривень щомісяця на харчування і побутові витрати".

Окрім цього, у договорі можна передбачити механізм контролю — обов’язкове надання звітів, участь третьої сторони як наглядача, можливість аудиту виконання зобов’язань. Така деталізація допоможе у разі конфлікту та зробить договір не просто формальним папером, а дієвим інструментом.

Хто має право укласти договір довічного утримання

Сторонами можуть бути фізичні особи або організації, які здатні забезпечити утримання. Але особливо важливо перевірити репутацію майбутнього доглядача. Якщо це стороння особа — варто зібрати про неї максимум інформації. Якщо це родич — переконатися у відсутності фінансових конфліктів або нерозв’язаних спадкових питань.

Поширена помилка — укладати договір із тими, хто "випадково запропонував допомогу". Саме в таких випадках виникає найбільше махінацій.

"Договір довічного утримання можна оформити з вигодою для обох сторін, але тільки якщо укладання супроводжує незалежний юрист, який допоможе передбачити можливі ризики. Це значно знижує шанси на конфлікт або маніпуляцію з боку доглядача", — наголошують адвокати.

Як безпечно оформити договір довічного утримання

Щоб мінімізувати ризики, адвокати радять ретельно підготуватися до укладання договору. Ось кілька ключових кроків:

Деталізуйте обов’язки доглядача. У договорі слід чітко прописати, що саме має робити набувач: скільки разів на тиждень відвідувати, які продукти чи ліки купувати, яку суму виділяти на ваше утримання щомісяця. Наприклад, "щомісяця надавати 10 000 гривень на особисті потреби" або "тричі на тиждень прибирати квартиру та закуповувати продукти за списком". Чим конкретніші умови, тим легше довести їх порушення в суді. Залучіть нотаріуса. Договір довічного утримання обов’язково укладається у нотаріальній формі. Досвідчений нотаріус допоможе перевірити документ на юридичну чистоту та підкаже, як уникнути "сірих зон". Проконсультуйтеся з адвокатом. Перед підписанням покажіть договір юристу, який спеціалізується на майнових питаннях. Він перевірить, чи всі пункти відповідають вашим інтересам. Перевірте репутацію доглядача. Якщо це не близька людина, зберіть інформацію про набувача. Попросіть рекомендації, перевірте, чи немає судових справ за його участі. Зберігайте докази виконання умов. Ведіть облік усіх дій доглядача: чеки за продукти, квитанції за ліки, листування. Це стане в нагоді, якщо доведеться звертатися до суду.

