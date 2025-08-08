Как не потеряли квартиру из-за договора пожизненного содержания — риски и нюансы

Пожилой мужчина читает документы. Фото: Freepik

Для пожилых людей, нуждающихся в помощи, договор пожизненного содержания выглядит как возможность получить уход и поддержку в обмен на имущество, чаще всего — за недвижимость. По такому договору собственник жилья передает его другому лицу, которое обязуется обеспечивать уход до конца жизни бывшего владельца.

Формально все выглядит просто: одна сторона получает уход, другая — квартиру или дом. Но ключевой момент заключается в том, что жилье сразу переходит в собственность смотрителя, отмечают адвокаты компании "Наказ".

И хотя новый владелец не имеет права продать или подарить имущество до смерти удерживаемого, юридически оно уже не принадлежит пожилому человеку. Поэтому мошенничество в этой сфере не редкость.

"Мошенники обещают уход за стариками, а взамен выманивают и забирают у них жилье", — подчеркивают юристы.

Риски потерять жилье из-за договора пожизненного содержания

Основная опасность договора пожизненного содержания — ненадлежащее исполнение обязательств. Если смотритель перестает выполнять свои обещания — не приходит, не помогает, не обеспечивает содержание — вернуть жилье будет сложно. Автоматическая отмена соглашения невозможна. Единственный путь — судебное расторжение договора.

Но суд требует доказательств. А это значит: придется фиксировать нарушения, собирать показания, подтверждения, вести документацию. Без серьезных оснований суд может не увидеть нарушения со стороны смотрителя.

Как уменьшить риски при подписании договора

Чтобы защититься, юристы советуют детально прописывать обязательства в договоре. Четкость формулировок — ваша лучшая защита. Например, не просто "оказывать помощь", а конкретно: "посещать три раза в неделю", "закупать лекарства дважды в месяц", "выплачивать 10 тысяч гривен ежемесячно на питание и бытовые расходы".

Кроме этого, в договоре можно предусмотреть механизм контроля — обязательное предоставление отчетов, участие третьей стороны как надзирателя, возможность аудита выполнения обязательств. Такая детализация поможет в случае конфликта и сделает договор не просто формальной бумагой, а действенным инструментом.

Кто имеет право заключить договор пожизненного содержания

Сторонами могут быть физические лица или организации, которые способны обеспечить содержание. Но особенно важно проверить репутацию будущего смотрителя. Если это постороннее лицо — стоит собрать о нем максимум информации. Если это родственник — убедиться в отсутствии финансовых конфликтов или нерешенных наследственных вопросов.

Распространенная ошибка — заключать договор с теми, кто "случайно предложил помощь". Именно в таких случаях возникает больше всего махинаций.

"Договор пожизненного содержания можно оформить с выгодой для обеих сторон, но только если заключение сопровождает независимый юрист, который поможет предусмотреть возможные риски. Это значительно снижает шансы на конфликт или манипуляцию со стороны смотрителя", — отмечают адвокаты.

Как безопасно оформить договор пожизненного содержания

Чтобы минимизировать риски, адвокаты советуют тщательно подготовиться к заключению договора. Вот несколько ключевых шагов:

Детализируйте обязанности смотрителя. В договоре следует четко прописать, что именно должен делать приобретатель: сколько раз в неделю посещать, какие продукты или лекарства покупать, какую сумму выделять на ваше содержание ежемесячно. Например, "ежемесячно предоставлять 10 000 гривен на личные нужды" или "трижды в неделю убирать квартиру и закупать продукты по списку". Чем конкретнее условия, тем легче доказать их нарушение в суде. Привлеките нотариуса. Договор пожизненного содержания обязательно заключается в нотариальной форме. Опытный нотариус поможет проверить документ на юридическую чистоту и подскажет, как избежать "серых зон". Проконсультируйтесь с адвокатом. Перед подписанием покажите договор юристу, который специализируется на имущественных вопросах. Он проверит, все ли пункты соответствуют вашим интересам. Проверьте репутацию смотрителя. Если это не близкий человек, соберите информацию о приобретателе. Попросите рекомендации, проверьте, нет ли судебных дел с его участием. Сохраняйте доказательства выполнения условий. Ведите учет всех действий сиделки: чеки за продукты, квитанции за лекарства, переписку. Это пригодится, если придется обращаться в суд.

