Как подтвердить право собственности на недвижимость в Украине — документы и нюансы

Право стать владельцем квартиры, дома или земельного участка в Украине имеет каждый человек. Это возможно после заключения договора купли-продажи, дарения, получения наследства или завершения строительства. Главное условие — получить документальное подтверждение права собственности. Именно оно предоставляет человеку законные основания распоряжаться имуществом.

Важнейшим доказательством права собственности сегодня является выписка из Государственного реестра вещных прав, отмечает адвокат Татьяна Догонова. В нем содержатся данные о собственнике, характеристики объекта и сведения обо всех обременениях. Без этого документа любые сделки с недвижимостью будут считаться неполными.

В юридической практике существуют два типа документов: те, что прямо подтверждают право собственности, и те, что являются его основанием.

К первой группе относятся:

свидетельства о праве собственности, которые выдавались до 2016 года;

выписки из государственного реестра вещных прав.

Вторая группа охватывает правоустанавливающие документы:

договоры купли-продажи, дарения или пожизненного содержания;

решения судов о признании права;

свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону.

То есть сам договор купли-продажи еще не делает человека собственником. Он является лишь основанием для регистрации. А уже внесение сведений в государственный реестр и получение выписки окончательно закрепляет право собственности.

Право собственности на квартиру и необходимые документы

Больше всего вопросов у граждан возникает при оформлении права собственности на квартиру. Для этого нужно предоставить целый ряд документов.

Среди них:

договор купли-продажи, нотариально заверенный;

выписка из реестра вещных прав;

справка об уплате налогов при приобретении;

технический паспорт с планировкой;

документы на земельный участок, если он является частью объекта;

паспорт и идентификационный код владельца.

"Право собственности на квартиру в Украине подтверждается рядом документов, которые должны быть правильно оформлены и зарегистрированы. Без этого вы не сможете распоряжаться жильем в полном объеме", — объясняет Догонова.

Как происходит регистрация права собственности

Чтобы переоформить жилье на нового владельца, нужно подать документы в Центр предоставления административных услуг или к государственному регистратору. Там проводится проверка пакета документов и вносится информация в электронный реестр.

"Сам договор — это лишь основание для внесения изменений. Только после государственной регистрации человек становится полноценным владельцем", — отмечает юрист.

Процедура включает уплату административного сбора и подачу документов в определенный срок. В результате новый владелец получает выписку из реестра — главное доказательство его права.

Почему важно проверять право собственности перед сделкой

Проблемы возникают тогда, когда покупатель ограничивается только просмотром договора купли-продажи и не проверяет данные в реестре. Это рискованная ситуация, ведь в квартире могут быть обременения — арест, залог или судебные споры.

"Проверка прав собственности — важный шаг в процессе покупки или продажи недвижимости, который требует внимательности и тщательного изучения документов", — подчеркивает Догонова.

Отсутствие подтверждения в реестре может привести к тому, что новый владелец потеряет имущество или не сможет им пользоваться. Поэтому перед сделкой необходимо проверить выписку, убедиться в отсутствии арестов и убедиться, что все налоги уплачены.

Как сообщалось, с 1 января 2013 года в Украине действует Государственный реестр прав на недвижимое имущество, который пришел на смену устаревшим бумажным реестрам БТИ. Владельцам, чьи права на недвижимость возникли до этой даты, стоит внести данные о своем имуществе в новый реестр. Это необходимый шаг для надежной защиты собственности от мошенничества и других рисков.

Также мы рассказывали, что приватизированная земля — это ценный актив, предоставляющий владельцу полное право на пользование, но не является абсолютной гарантией от отчуждения. Существуют определенные обстоятельства, при которых государство или местные власти могут изъять ее из частной собственности.