Як оформити право власності на будинок в селі — документи та нюанси у 2025 році

Оформлення будинку у власність у селі — це не лише формальність, а важлива процедура, що гарантує захист майнових прав. Без реєстрації неможливо повноцінно розпоряджатися нерухомістю, укладати угоди чи передавати її у спадок.

Для власників сільських будинків питання реєстрації часто постає особливо гостро, адже значна частина таких будівель зведена ще за радянських часів або без належної документації, наголошують фахівці юридичного сервісу Dozvil.

Для чого потрібно оформити право власності на будинок

Реєстрація будинку у селі надає можливість офіційно підтвердити право на майно. Це необхідно у таких випадках:

отримання спадщини;

підключення електрики, газу, водопостачання;

укладання угод оренди, купівлі-продажу, дарування;

підтвердження проведеної реконструкції;

захист прав у разі судових спорів.

Фактично, без внесення даних до Державного реєстру прав на нерухоме майно будинок юридично не існує.

Порядок реєстрації права власності на будинок

Оформлення відбувається через державного реєстратора або нотаріуса. Процедура складається з кількох етапів:

Подання пакету документів разом із квитанцією про оплату держмита. Перевірка документів та реєстрація заяви у базі даних. Розгляд і перевірка підстав для реєстрації. Прийняття рішення та внесення даних до Державного реєстру. Отримання власником виписки з підписом і печаткою.

Якщо документи містять помилки або відсутні важливі підтвердження, у реєстрації буде відмовлено. Власнику надсилають лист із поясненням причин.

Які потрібні документи для оформлення будинку у власність

Щоб зареєструвати право власності, потрібно підготувати кілька груп документів:

документи на землю: державний акт, свідоцтво про власність або витяг з реєстру;

документи на будинок: договір купівлі-продажу, дарування, спадщина, рішення суду;

особисті документи: паспорт та ідентифікаційний код для фізичних осіб або установчі документи для юридичних.

У кожному конкретному випадку перелік може відрізнятися залежно від дати зведення будинку та наявності старих паперових документів.

Які бувають правовстановлюючі документи на будинок

Правовстановлюючі документи підтверджують законність набуття власності. Це може бути:

договір купівлі-продажу чи дарування;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду щодо визнання права власності;

інші офіційні акти, видані державними органами.

Саме ці документи є основою для внесення будинку до державного реєстру.

Скільки коштує оформити будинок у власність

Вартість процедури залежить від кількох факторів: площі будинку, місця розташування, кількості власників, наявності документів. Наприклад, у Києві ціна починається від 5 000 грн, а вже у області — від 4 000 грн.

Термін оформлення складає у середньому від 5 робочих днів. Але чим більше потрібно зібрати додаткових документів, тим вищими будуть витрати, зазначають юристи.

Хто реєструє право власності на будинок

До 2013 року оформленням займалося БТІ. Тепер реєстрацію можуть проводити приватні та державні нотаріуси та державні реєстратори.

Вибір залежить від зручності та швидкості, адже ці органи мають однакові повноваження.

Які труднощі виникають при оформленні будинку

Часто проблеми з реєстрацією виникають через:

відсутність правовстановлюючих документів;

самочинне будівництво без введення в експлуатацію;

розбіжності у даних документів;

спільну власність кількох осіб.

У таких випадках доводиться додатково звертатися до суду або замовляти технічну інвентаризацію.

