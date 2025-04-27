Цены на квартиры на вторичном рынке левого берега Киева в апреле 2025 года

Левый берег Киева. Фото: kyivtoyou.com

Левый берег Киева — это динамичная часть столицы, где сочетаются доступность жилья, развитая инфраструктура и близость к природе. Вторичный рынок недвижимости в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах демонстрирует стабильный спрос, хотя цены испытывают определенные колебания из-за экономических и социальных факторов.

Согласно данным портала ЛУН, цены на квартиры на левом берегу зависят от района, состояния дома, близости к метро и наличия ремонта.

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1-комнатные квартиры

Средняя цена: 55 000-60 000 долл.

Самые дорогие: Дарницкий район, в частности Позняки и Осокорки — цены там достигают 65 000-70 000 долл. для квартир с современным ремонтом возле метро.

Самые дешевые: Деснянский район, в частности Троещина, где 1-комнатную квартиру без ремонта можно приобрести за 45 000-50 000 долл.

Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН



2-комнатные квартиры

Средняя цена: 69 900-93 000 долл.

Самые дорогие: Днепровский район, в частности Никольская Слободка, где квартиры с панорамным видом на Днепр стоят 100 000-120 000 долл.

Самые дешевые: Деснянский район, где 2-комнатные квартиры в панельных домах 80-х годов можно найти за 60 000-65 000 долл.

Цены на 2-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

3-комнатные квартиры

Средняя цена: 90 000-120 000 долл.

Самые дорогие: Дарницкий район. Просторные квартиры с ремонтом в новых домах стоят 130 000-150 000 долл.

Самые дешевые: Деснянский район, где 3-комнатные квартиры в старых домах стартуют от 80 000 долл.

Цены на 3-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Динамика цен

За последние шесть месяцев цены на вторичном рынке левого берега претерпели незначительное подорожание, что соответствует общей тенденции в Киеве. Однако в отдельных локациях, например Позняки или Никольская Слободка, цены остаются стабильными из-за близости к метро и развитой инфраструктуры.

В то же время цены на левом берегу остаются ниже, чем на правом, где средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Печерском районе достигает 90 000 долл., а 2-комнатной — 130 000 долл.

Левый берег привлекает покупателей доступностью и развитой инфраструктурой: метро, ТРЦ, парки и набережные.

Что влияет на цены

Расположение. Квартиры возле метро (Позняки, Осокорки, Левобережная) стоят на 20-30% дороже, чем в отдаленных массивах (Троещина).

Состояние квартиры. Квартиры с ремонтом стоят на 5 000-25 000 долл. дороже, чем без него.

Тип дома. Монолитно-каркасные дома 2000-х годов дороже панельных 70-80-х на 15-20%.

Инфраструктура. Наличие ТРЦ, парков (например, парк "Победа"), школ и детских садов повышает цену.

Видовые характеристики. Квартиры с видом на Днепр в Днепровском районе — одни из самых дорогих.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2025 года цены могут вырасти на 5-10% в гривне из-за инфляции и подорожания строительных материалов, но в долларовом эквиваленте рост будет минимальным.

Как сообщалось, элитные новостройки в престижных районах Киева не только подчеркивают статус, но и являются выгодной инвестицией. В апреле 2025 года наблюдается стабильный рост цен на первичном рынке недвижимости, что объясняется ограниченным предложением, высоким спросом и экономическими факторами.

Отметим также, идея приобрести собственное жилье в Киеве остается для многих украинцев непростой задачей. Основная причина — значительная разница между уровнем доходов населения и стоимостью недвижимости в столице. Мы уже проводили исследование, чтобы выяснить, сколько времени придется работать представителям разных профессий, чтобы собрать необходимую сумму.