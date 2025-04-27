Ціни на квартири на вторинному ринку лівого берега Києва у квітні 2025 року

Лівий берег Києва. Фото: kyivtoyou.com

Лівий берег Києва — це динамічна частина столиці, де поєднуються доступність житла, розвинена інфраструктура та близькість до природи. Вторинний ринок нерухомості в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах демонструє стабільний попит, хоча ціни зазнають певних коливань через економічні та соціальні фактори.

Згідно з даними порталу ЛУН, ціни на квартири на лівому березі залежать від району, стану будинку, близькості до метро та наявності ремонту.

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1-кімнатні квартири

Середня ціна: 55 000-60 000 дол.

Найдорожчі: Дарницький район, зокрема Позняки та Осокорки, де ціни сягають 65 000-70 000 дол. для квартир із сучасним ремонтом біля метро.

Найдешевші: Деснянський район, зокрема Троєщина, де 1-кімнатну квартиру без ремонту можна придбати за 45 000-50 000 дол.

Ціни на 1-кімнатні квартири в Києві. Графіка: ЛУН



2-кімнатні квартири

Середня ціна: 69 900-93 000 дол.

Найдорожчі: Дніпровський район, зокрема Микільська Слобідка — квартири з панорамним видом на Дніпро коштують 100 000-120 000 дол.

Найдешевші: Деснянський район, де 2-кімнатні квартири в панельних будинках 80-х років можна знайти за 60 000-65 000 дол.

Ціни на 2-кімнатні квартири в Києві. Графіка: ЛУН

3-кімнатні квартири

Середня ціна: 90 000-120 000 дол.

Найдорожчі: Дарницький район. Просторі квартири з ремонтом у нових будинках коштують 130 000-150 000 дол.

Найдешевші: Деснянський район, де 3-кімнатні квартири в старих будинках стартують від 80 000 дол.

Ціни на 3-кімнатні квартири в Києві. Графіка: ЛУН

Динаміка цін

За останні шість місяців ціни на вторинному ринку лівого берега зазнали незначного подорожчання, що відповідає загальній тенденції в Києві. Проте в окремих локаціях, як-от Позняки чи Микільська Слобідка, ціни залишаються стабільними через близькість до метро та розвинену інфраструктуру.

Водночас ціни на лівому березі залишаються нижчими, ніж на правому, де середня вартість 1-кімнатної квартири в Печерському районі сягає 90 000 дол., а 2-кімнатної — 130 000 дол.

Лівий берег приваблює покупців доступністю та розвиненою інфраструктурою: метро, ТРЦ, парки та набережні.

Що впливає на ціни

Розташування. Квартири біля метро (Позняки, Осокорки, Лівобережна) коштують на 20-30% дорожче, ніж у віддалених масивах (Троєщина).

Стан квартири. Квартири з ремонтом коштують на 5 000-25 000 дол. дорожче, ніж без нього.

Тип будинку. Монолітно-каркасні будинки 2000-х років дорожчі за панельні 70-80-х на 15-20%.

Інфраструктура. Наявність ТРЦ, парків (наприклад, парк "Перемога"), шкіл і дитячих садків підвищує ціну.

Видові характеристики. Квартири з видом на Дніпро в Дніпровському районі — одні з найдорожчих.

Експерти прогнозують, що до кінця 2025 року ціни можуть зрости на 5-10% у гривні через інфляцію та подорожчання будівельних матеріалів, але в доларовому еквіваленті зростання буде мінімальним.

Як повідомлялось, елітні новобудови у престижних районах Києва не лише підкреслюють статус, але й є вигідною інвестицією. У квітні 2025 року спостерігається стабільне зростання цін на первинному ринку нерухомості, що пояснюється обмеженою пропозицією, високим попитом та економічними факторами.

Зазначимо також, ідея придбати власне житло в Києві залишається для багатьох українців непростою задачею. Основна причина — значна різниця між рівнем доходів населення та вартістю нерухомості у столиці. Ми вже проводили дослідження, аби з'ясувати, скільки часу доведеться працювати представникам різних професій, щоб назбирати необхідну суму.