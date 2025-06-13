Как заставить соседей возместить ущерб за затопление квартиры

Мокрый пол в ванной комнате. Фото: Freepik

Затопление квартиры — одна из самых распространенных проблем для украинцев, которые живут в многоэтажках. Причины могут быть разные: прорвало трубу, забыли закрутить кран, сломался бойлер. Но самое неприятное — не сам факт аварии, а ситуация, когда соседи отказываются компенсировать ущерб.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, каждый владелец жилья имеет право им пользоваться, но не в ущерб другим. Если из-за чьих-то действий или бездействия пострадало ваше имущество — убытки должны быть компенсированы.

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В случаях затопления виновником может быть:

владелец соседней квартиры;

арендатор, который пользуется помещением;

застройщик;

балансодержатель дома;

исполнитель коммунальных услуг.

"Лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если оно докажет, что вред причинен не по его вине", — отмечает адвокат Михаил Зуев в комментарии "РБК-Украина".

Моральный ущерб: реально ли получить компенсацию

Большинство украинцев, когда слышат о "моральном вреде", считают это теоретическим понятием. Но согласно статье 23 ГКУ, человек имеет право требовать компенсацию не только за испорченные вещи, но и за душевные переживания.

"Моральный ущерб — это душевные страдания, вызванные утратой или повреждением имущества", — объясняет адвокат.

Компенсация морального вреда может быть в денежной форме, в виде другого имущества или иным образом — по согласию сторон.

Как правильно зафиксировать ущерб: алгоритм действий

Правильная документация — ключ к победе в суде. Вот четкий план действий, который рекомендует юрист.

Вызвать представителей ЖЭК или ОСМД

Пригласите управляющую компанию для составления Акта о затоплении. В нем должно быть указано:

источник затопления;

дата и время происшествия;

перечень повреждений.

Сделать фото и видео

"Обязательно снимите все повреждения. Это доказательства, которые имеют значение в суде", — подчеркивает Зуев.

Оценить ущерб

Обратитесь к независимому оценщику. Он должен составить отчет о стоимости ремонта и испорченного имущества.

Попытка договориться мирно: как составить претензию

Прежде чем идти в суд, закон позволяет (и рекомендует) решить дело досудебно. Для этого:

Составьте письменную претензию. Опишите ситуацию, укажите сумму ущерба и срок, в течение которого ожидаете компенсацию. Отправьте документ заказным письмом с уведомлением о вручении.

"Не стоит договариваться устно. Даже если соседи обещают все компенсировать — оформляйте письменно", — советует Зуев.

Если договориться не удалось: обращаемся в суд

Соседи игнорируют письма? Остается один путь — через суд. Подготовьте исковое заявление и приложите к нему:

документы на право собственности;

акт о затоплении;

фото- и видеофиксацию;

отчеты оценщика;

смету на ремонт;

квитанцию об оплате судебного сбора.

"Ключевую роль играет должным образом оформленный Акт о заливе квартиры. Если есть сертифицированный архитектор или эксперт, который подтвердит объем ущерба — суд примет это во внимание", — подчеркивает Зуев.

Кто оценивает нанесенный ущерб

Суд принимает во внимание оценки от сертифицированных специалистов. Это могут быть:

сертифицированные архитекторы;

субъекты оценочной деятельности;

судебные эксперты;

специализированные строительные компании.

Обязательно приложите счета, квитанции, акты выполненных работ. Если вы не освобождены от судебного сбора — подтверждение оплаты тоже нужно, отмечает адвокат.

Что еще стоит знать украинцам

Даже самого терпеливого соседа может раздражать громкий ремонт за стеной. Важно знать, что украинское законодательство четко устанавливает ограничения на проведение ремонтных работ в квартирах. Эти нормы определяют разрешенные часы и дни, когда можно шуметь, чтобы не нарушать покой других жильцов.

Также мы сообщали, что ремонт не только повышает комфорт жилья, но и существенно влияет на его рыночную стоимость. В Киеве это влияние может варьироваться в зависимости от района, типа квартиры и ее расположения. Интересно, что наличие ремонта не всегда гарантирует рост цены.