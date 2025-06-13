Як змусити сусідів відшкодувати збитки за затоплення квартири

Мокра підлога у ванній кімнаті. Фото: Freepik

Затоплення квартири — одна з найпоширеніших проблем для українців, які живуть у багатоповерхівках. Причини можуть бути різні: прорвало трубу, забули закрутити кран, зламався бойлер. Але найнеприємніше — не сам факт аварії, а ситуація, коли сусіди відмовляються компенсувати збитки.

Згідно з Цивільним кодексом України, кожен власник житла має право ним користуватися, але не на шкоду іншим. Якщо через чиїсь дії або бездіяльність постраждало ваше майно — збитки мають бути компенсовані.

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У випадках затоплення винуватцем може бути:

власник сусідньої квартири;

орендар, який користується приміщенням;

забудовник;

балансоутримувач будинку;

виконавець комунальних послуг.

"Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини", — зазначає адвокат Михайло Зуєв у коментарі "РБК-Україна".

Моральна шкода: чи реально отримати компенсацію

Більшість українців, коли чують про "моральну шкоду", вважають це теоретичним поняттям. Але згідно зі статтею 23 ЦКУ, людина має право вимагати компенсацію не тільки за зіпсовані речі, а й за душевні переживання.

"Моральна шкода — це душевні страждання, спричинені втратою або пошкодженням майна", — пояснює адвокат.

Компенсація моральної шкоди може бути у грошовій формі, у вигляді іншого майна або іншим чином — за згодою сторін.

Як правильно зафіксувати шкоду: алгоритм дій

Правильна документація — ключ до перемоги у суді. Ось чіткий план дій, який рекомендує юрист.

Викликати представників ЖЕКу або ОСББ

Запросіть керуючу компанію для складання Акту про затоплення. У ньому має бути зазначено:

джерело затоплення;

дата та час події;

перелік пошкоджень.

Зробити фото та відео

"Обов’язково зніміть всі пошкодження. Це докази, які мають значення у суді", — підкреслює Зуєв.

Оцінити збитки

Зверніться до незалежного оцінювача. Він має скласти звіт про вартість ремонту та зіпсованого майна.

Спроба домовитись мирно: як скласти претензію

Перш ніж йти до суду, закон дозволяє (і рекомендує) вирішити справу досудово. Для цього:

Складіть письмову претензію. Опишіть ситуацію, вкажіть суму збитків та строк, протягом якого очікуєте компенсацію. Надішліть документ рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

"Не варто домовлятись усно. Навіть якщо сусіди обіцяють усе компенсувати — оформлюйте письмово", — радить Зуєв.

Якщо домовитись не вдалося: звертаємось до суду

Сусіди ігнорують листи? Залишається один шлях — через суд. Підготуйте позовну заяву та додайте до неї:

документи на право власності;

акт про затоплення;

фото- та відеофіксацію;

звіти оцінювача;

кошторис на ремонт;

квитанцію про оплату судового збору.

"Ключову роль відіграє належно оформлений Акт про залиття квартири. Якщо є сертифікований архітектор чи експерт, який підтвердить обсяг шкоди — суд візьме це до уваги", — підкреслює Зуєв.

Хто оцінює завдані збитки

Суд бере до уваги оцінки від сертифікованих фахівців. Це можуть бути:

сертифіковані архітектори;

суб’єкти оцінної діяльності;

судові експерти;

спеціалізовані будівельні компанії.

Обов’язково додайте рахунки, квитанції, акти виконаних робіт. Якщо ви не звільнені від судового збору — підтвердження оплати теж потрібне, наголошує адвокат.

Що ще варто знати українцям

Навіть найтерплячішого сусіда може роздратувати гучний ремонт за стіною. Важливо знати, що українське законодавство чітко встановлює обмеження на проведення ремонтних робіт у квартирах. Ці норми визначають дозволені години та дні, коли можна шуміти, щоб не порушувати спокій інших мешканців.

Також ми повідомляли, що ремонт не лише підвищує комфорт житла, а й суттєво впливає на його ринкову вартість. У Києві цей вплив може варіюватися залежно від району, типу квартири та її розташування. Цікаво, що наявність ремонту не завжди гарантує зростання ціни.