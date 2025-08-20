Ошибки в документах права собственности — что блокирует пользование недвижимостью

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Право собственности на недвижимость — это юридическая основа, позволяющая владельцу свободно распоряжаться своим имуществом. Однако ошибки в документах могут стать серьезным препятствием для продажи, дарения или других операций с недвижимостью.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие именно ошибки в праве собственности на недвижимость могут вызвать проблемы, как их обнаружить и исправить.

Что такое право собственности

Согласно статье 316 Гражданского кодекса Украины, право собственности — это право лица на имущество, которое оно может использовать по собственному желанию в рамках закона, независимо от воли других. Чтобы это право было действующим, оно должно быть подтверждено правоустанавливающим документом.

Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, решение суда или другой документ, оформленный по закону.

Любые действия с недвижимостью — продажа, дарение, сдача в аренду — требуют государственной регистрации в соответствии с Законом Украины № 1952-IV "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений". Если в документах есть ошибки, операции с имуществом могут быть заблокированы, пока их не исправят.

Какие ошибки случаются в праве собственности

Ошибки бывают разного характера. Самые распространенные среди них:

грамматические или печатные описки в фамилиях или названиях;

арифметические неточности в площади или стоимости объекта;

неправильные технические характеристики имущества;

ошибки в указании адреса или кадастрового номера;

производные ошибки, когда неточность заложена еще в первичный документ, на основании которого оформляли право собственности.

"Иногда одна лишняя буква или цифра может заблокировать регистрационные действия. Человек хочет продать квартиру или оформить ипотеку, а нотариус отказывает, потому что данные не совпадают с теми, что в реестре", — отмечают эксперты программы USAID DOBRE.

Технические ошибки и порядок их исправления

Наиболее безболезненными считаются технические описки - грамматические, печатные или арифметические. Их может исправить государственный регистратор на основании заявления владельца. Для этого не нужны сложные процедуры — достаточно подать документы и получить откорректированную запись.

Например, если в свидетельстве о праве собственности вместо "Иваненко" указали "Иванчук", такую ошибку можно исправить в несколько дней. Аналогично исправляются и неточности в адресе, если произошло изменение названия улицы.

Когда нужна повторная инвентаризация

Есть случаи, когда простым исправлением обойтись невозможно. Например, если в процессе перепланировки или реконструкции квартиры увеличилась ее площадь, нужно провести новую техническую инвентаризацию. Только после этого изменения будут внесены в реестр.

Эта процедура более сложная, ведь требует подтверждения новых характеристик имущества. Без обновленных данных владелец не сможет ни продать объект, ни официально сдать его в аренду.

Исправление ошибок через Министерство юстиции

Бывают ситуации, когда техническая неточность возникла по вине самого государственного регистратора. В таком случае вопрос решается через Министерство юстиции Украины или его территориальные органы. Там рассматривают жалобы, проверяют записи и принимают решение об исправлении.

Если же доступом к реестру воспользовалось другое лицо и внесло изменения неправомерно, Минюст может отменить запись и восстановить правильные данные.

Кто платит за исправление ошибок

Исправление технической ошибки может быть бесплатным или платным. Если она произошла по вине заявителя, придется уплатить административный сбор. В 2025 году его размер составлял 0,04 прожиточного минимума — это около 110 гривен.

Если же ошибку допустил государственный регистратор, исправление осуществляется бесплатно для владельца.

В то же время срочное исправление всегда предусматривает оплату, даже для органов местного самоуправления или других льготных категорий.

Что делать с производными ошибками

Самыми сложными считаются так называемые производные ошибки. Они возникают тогда, когда еще в первичном документе была заложена неточность. Например, орган приватизации неправильно указал площадь квартиры, а уже на основании этого документа оформили свидетельство о праве собственности.

В таких случаях исправление нужно начинать с источника проблемы. Сперва необходимо обратиться в учреждение, выдавшее документ, или к его правопреемнику. Только после внесения изменений в первичный акт можно будет подать заявление к регистратору или нотариусу для корректировки записи в государственном реестре.

Как сообщалось, продажа недвижимости требует тщательной подготовки полного пакета документов, ведь даже из-за одной отсутствующей справки сделка может сорваться. Закон требует, чтобы владелец подтвердил свое право распоряжаться имуществом, иначе нотариус не сможет удостоверить договор купли-продажи.

Также для полноценной защиты права собственности на недвижимость, которое было зарегистрировано до 2013 года, необходимо внести данные о нем в современный Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Это важно, поскольку с 1 января 2013 года этот реестр стал единственной официальной системой учета, которая заменила старые бумажные архивы и реестры БТИ.