Идея не сработала — какие загородные дома не покупают в Украине

Модульный дом. Фото: Freepik

Украинцы все чаще выбирают загородное жилье. Главная причина — стремление к безопасности, особенно в условиях нестабильности. Удаленная работа также способствует переезду за город, ведь теперь не нужно ежедневно ездить в офис. Однако рост интереса не означает, что все типы загородных домов пользуются спросом. Некоторые форматы жилья остаются вне поля зрения покупателей из-за технических, культурных и экономических особенностей.

По данным Союза консультантов по недвижимости, каждый третий потенциальный покупатель рассматривает частный дом как основное место жительства. Как отметил председатель правления Союза Иван Кудояр в комментарии "УНН", спрос на загородную недвижимость за последние год-два вырос, хотя в целом рынок недвижимости затих из-за политической нестабильности.

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Модульные дома — хорошая идея, которая не прижилась

Модульные дома, которые популярны в Европе и США, в Украине не прижились. Основная причина — отсутствие культуры такого строительства и минимальная экономия по сравнению с капитальными домами.

"Капитальный дом стоит 150 тысяч долларов, а модульный — 130-140 тысяч за аналогичное наполнение. Разница несущественная, чтобы выбирать менее надежный вариант", — объясняет Кудояр.

Модульные дома строятся на легких фундаментах, что не соответствует украинским климатическим и культурным реалиям. Украинцы предпочитают прочные бетонные фундаменты, которые обеспечивают долговечность. Легкие конструкции модульных домов часто вызывают недоверие: пол может шататься, а сам дом быстрее изнашивается.

"Модульные дома у нас берут как временное решение — дачу, гостевой домик или летнюю кухню. Как капитальное жилье они не воспринимаются", — добавляет эксперт.

Технические ограничения также играют роль. Например, канализационные системы в Украине должны углубляться на 1,2 метра, чтобы не замерзать зимой. Модульные дома с их легкими фундаментами этого не обеспечивают, что делает их непрактичными для круглогодичного проживания.

Что еще не интересует украинцев

Кроме модульных домов, спрос отсутствует на несколько других типов загородной недвижимости:

Чрезмерно роскошные особняки. Дома с огромной площадью и изысканным дизайном теряют популярность. Покупатели больше не хотят тратить средства на "роскошь ради роскоши". Вместо этого они ищут практические решения. Дома без инфраструктуры. Удаленные коттеджи, к которым сложно добраться или которые не имеют доступа к магазинам, школам или больницам, остаются без внимания. Удобное расположение — ключевой фактор. Энергозатратные дома. Во времена частых перебоев с электроснабжением дома, требующие значительных затрат на отопление или освещение, становятся бременем. Покупатели отдают предпочтение энергоэффективным решениям.

Будущее загородной недвижимости: новые тренды

Рынок загородной недвижимости в Украине постепенно трансформируется. Покупатели становятся более требовательными, ориентируясь на практичность, технологичность и безопасность. Эксперт назвал ключевые тенденции:

энергонезависимость. Дома с солнечными панелями, тепловыми насосами и другими альтернативными источниками энергии приобретают популярность. В условиях перебоев с электричеством это становится решающим фактором;

разумный метраж. Небольшие, но хорошо спланированные дома площадью 80-120 кв. м становятся мейнстримом, особенно среди молодых семей. Они дешевле в строительстве и содержании;

эргономичный дизайн. Покупатели ценят продуманную планировку, которая экономит пространство и обеспечивает комфорт;

безопасность. Закрытые коттеджные городки с охраной и видеонаблюдением привлекают тех, кто ищет спокойствия.

"Рынок переходит в новую фазу, где будут доминировать не показная роскошь, а практичность и технологии", — прогнозирует Кудояр.

Ранее мы рассказывали, за какой дом можно не платить налог на недвижимость. Ведь владельцам квартир и домов приходится тщательнее изучать Налоговый кодекс из-за изменений в налогообложении, увеличения ставок и особенностей расчетов.

Также отметим, что покупая дом, очень важно обратить внимание на жилую площадь, поскольку она напрямую влияет на ваш комфорт, налоги и коммунальные платежи. Часто люди ошибочно считают площадь дома единственным показателем, не осознавая ключевой разницы между общей и жилой площадью.