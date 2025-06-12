Ідея не спрацювала — які заміські будинки не купують в Україні

Модульний будинок. Фото: Freepik

Українці дедалі частіше обирають заміське житло. Головна причина — прагнення безпеки, особливо в умовах нестабільності. Віддалена робота також сприяє переїзду за місто, адже тепер не потрібно щодня їздити до офісу. Проте зростання інтересу не означає, що всі типи заміських будинків мають попит. Деякі формати житла залишаються поза увагою покупців через технічні, культурні та економічні особливості.

За даними Союзу консультантів із нерухомості, кожен третій потенційний покупець розглядає приватний будинок як основне місце проживання. Як наголосив голова правління Союзу Іван Кудояр у коментарі "УНН", попит на заміську нерухомість за останні рік-два виріс, хоча загалом ринок нерухомості затих через політичну нестабільність.

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Модульні будинки — гарна ідея, яка не прижилася

Модульні будинки, які популярні в Європі та США, в Україні не прижилися. Основна причина — відсутність культури такого будівництва та мінімальна економія порівняно з капітальними будинками.

"Капітальний будинок коштує 150 тисяч доларів, а модульний — 130-140 тисяч за аналогічне наповнення. Різниця несуттєва, щоб обирати менш надійний варіант", — пояснює Кудояр.

Модульні будинки будуються на легких фундаментах, що не відповідає українським кліматичним і культурним реаліям. Українці надають перевагу міцним бетонним фундаментам, які забезпечують довговічність. Легкі конструкції модульних будинків часто викликають недовіру: підлога може хитатися, а сам будинок швидше зношується.

"Модульні будинки у нас беруть як тимчасове рішення — дачу, гостьовий будиночок чи літню кухню. Як капітальне житло вони не сприймаються", — додає експерт.

Технічні обмеження також відіграють роль. Наприклад, каналізаційні системи в Україні мають заглиблюватися на 1,2 метра, щоб не замерзати взимку. Модульні будинки з їхніми легкими фундаментами цього не забезпечують, що робить їх непрактичними для цілорічного проживання.

Що ще не цікавить українців

Окрім модульних будинків, попит відсутній на кілька інших типів заміської нерухомості:

Надмірно розкішні маєтки. Будинки з величезною площею та вишуканим дизайном втрачають популярність. Покупці більше не хочуть витрачати кошти на "розкіш заради розкоші". Натомість вони шукають практичні рішення. Будинки без інфраструктури. Віддалені котеджі, до яких складно дістатися або які не мають доступу до магазинів, шкіл чи лікарень, залишаються поза увагою. Зручне розташування — ключовий фактор. Енерговитратні будинки. У часи частих перебоїв з електропостачанням будинки, які потребують значних витрат на опалення чи освітлення, стають тягарем. Покупці віддають перевагу енергоефективним рішенням.

Майбутнє заміської нерухомості: нові тренди

Ринок заміської нерухомості в Україні поступово трансформується. Покупці стають більш вимогливими, орієнтуючись на практичність, технологічність і безпеку. Експерт назвав ключові тенденції:

енергонезалежність. Будинки з сонячними панелями, тепловими насосами та іншими альтернативними джерелами енергії набувають популярності. В умовах перебоїв з електрикою це стає вирішальним фактором;

розумний метраж. Невеликі, але добре сплановані будинки площею 80-120 кв. м стають мейнстримом, особливо серед молодих сімей. Вони дешевші в будівництві та утриманні;

ергономічний дизайн. Покупці цінують продумане планування, яке економить простір і забезпечує комфорт;

безпека. Закриті котеджні містечка з охороною та відеоспостереженням приваблюють тих, хто шукає спокою.

"Ринок переходить до нової фази, де домінуватимуть не показна розкіш, а практичність і технології", — прогнозує Кудояр.

Раніше ми розповідали, за який будинок можна не платити податок на нерухомість. Адже власникам квартир і будинків доводиться ретельніше вивчати Податковий кодекс через зміни в оподаткуванні, збільшення ставок та особливості розрахунків.

Також зазначимо, що купуючи будинок, дуже важливо звернути увагу на житлову площу, оскільки вона напряму впливає на ваш комфорт, податки та комунальні платежі. Часто люди помилково вважають площу будинку єдиним показником, не усвідомлюючи ключової різниці між загальною та житловою площею.