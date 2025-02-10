Раздел и выдел имущества в общей долевой собственности — в Минюсте рассказали, что надо знать украинцам

Судебный молоток. Фото: Freepik

Раздел и выдел имущества в общей долевой собственности являются важными механизмами реализации прав совладельцев. Понимание их особенностей и правильное применение норм законодательства поможет избежать конфликтов и обеспечить справедливое распределение имущества между совладельцами.

Как пояснили в Министерстве юстиции, общая долевая собственность предусматривает владение имуществом двумя или более лицами с определением долей каждого в праве собственности. Это означает, что каждый совладелец имеет не конкретную физическую часть имущества, а долю в праве собственности на все имущество. Согласно Гражданскому кодексу Украины, совладельцы имеют право поделить имущество или выделить свою долю в натуре.

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Выделение доли в натуре

Согласно статье 364 Гражданского кодекса Украины, совладелец имеет право на выдел в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел в натуре невозможен или запрещен законом, например, когда вещь является неделимой, совладелец может получить от других совладельцев денежную или другую материальную компенсацию стоимости своей доли. Важно отметить, что такая компенсация предоставляется только с согласия совладельца, желающего выделиться. После получения компенсации его право на долю в общей собственности прекращается.

В случае выделения доли в натуре для совладельца, который осуществил выделение, право общей долевой собственности на это имущество прекращается. Он приобретает право собственности на выделенное имущество, которое, в случаях, предусмотренных законом, подлежит государственной регистрации. Договор о выделении в натуре доли из недвижимого общего имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Раздел общего имущества

Имущество, находящееся в общей долевой собственности, может быть разделено в натуре между всеми совладельцами по их договоренности. В случае раздела общего имущества право общей долевой собственности на него прекращается. Договор о разделе недвижимого имущества также заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Отличия между разделом и выделением доли

При разделе имущество распределяется между всеми совладельцами, и правоотношения общей долевой собственности прекращаются для всех. Зато при выделении доли правоотношения общей долевой собственности сохраняются, но прекращаются только для того совладельца, который осуществил выделение. Исключением является ситуация, когда имущество принадлежит двум совладельцам; в таком случае выделение доли одного из них фактически является разделом общего имущества.

Особенности для опекунов и попечителей

В соответствии со статьей 71 Гражданского кодекса Украины, опекун не имеет права без разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки по разделу или выделу недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства или другого ценного имущества, собственником которого является подопечный. Попечитель может дать согласие на такие сделки только с разрешения органа опеки и попечительства.

Практические аспекты и судебная практика

В случаях, когда совладельцы не могут прийти к согласию относительно раздела или выделения имущества, вопрос решается в судебном порядке. Суд учитывает техническую возможность раздела имущества без нанесения ему значительного ущерба и соответствие выделенных частей размеру долей совладельцев. Если выдел в натуре невозможен, суд может присудить денежную компенсацию.

В министерстве отметили, что достройки или улучшения, осуществленные одним из совладельцев, не становятся объектом общей собственности, а принадлежат тому, кто их осуществил, что подтверждается судебной практикой.

Мы уже рассказывали о том, как правильно оформить имущество в 2025 году, чтобы избежать его раздела при разводе. Ведь не все браки длятся вечно, и, к сожалению, многие пары распадаются по разным причинам. Иногда это приводит к конфликтам по разделу общего имущества, когда один из партнеров пытается получить больше, чем ему положено по закону.

Кроме того, мы рассматривали, почему согласие одного из супругов на сделки с недвижимостью является обязательным требованием, а не просто формальностью. Сделки с недвижимостью требуют особого внимания к юридическим деталям. Оформление согласия мужа или жены на покупку или продажу жилья является одним из ключевых моментов, который может повлиять на законность сделки. Игнорирование этого вопроса может привести к серьезным последствиям для обеих сторон.