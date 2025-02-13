Налог на недвижимость в 2025 году: размер, сроки и штрафы

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине в 2025 году владельцы жилья будут платить налог на недвижимость за прошлый год. Максимальная ставка выросла до 106,5 грн за каждый "лишний" квадратный метр. Несвоевременная уплата налога может привести к штрафам, судебным искам и аресту имущества.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как рассчитывается сумма налога на недвижимость, какие ставки в разных городах и что грозит за просрочку платежа.

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Кто обязан платить налог

Согласно Налоговому кодексу, налог на недвижимость платят владельцы жилья, которое превышает следующие нормативы:

квартиры площадью более 60 кв. м;

дома площадью более 120 кв. м;

если есть и квартира, и дом, то их общая площадь должна превышать 180 кв. м.

Если недвижимость имеет еще большие размеры — более 200 кв. м для квартиры или 600 кв. м для дома, то дополнительно нужно платить фиксированные 25 000 грн в год.

Налог направляется в местный бюджет по месту расположения объекта. Размер ставки зависит от решения местных советов, однако не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2024 года (7100 грн), то есть 106,5 грн за каждый "лишний" квадратный метр.

Примеры расчета налога в разных городах

Ставка налога варьируется в зависимости от региона:

Киев — максимальная ставка 1,5% (106,5 грн за кв. м).

Львов, Одесса — ставка 1% (71 грн за кв. м).

Кропивницкий — минимальная ставка 0,5% (35,5 грн за кв. м).

Например, если у вас квартира площадью 100 кв. м в Киеве, то за 40 "лишних" квадратов придется заплатить 4260 грн (40 × 106,5 грн).

Если же такая же квартира расположена во Львове, то сумма будет меньше — 2840 грн (40 × 71 грн).

Что будет, если не заплатить налог

Налоговые органы обязаны прислать уведомление об уплате налога до 1 июля 2025 года. Украинцы имеют 60 дней на оплату.

Если же налог не будет уплачен в установленный срок, будут действовать штрафные санкции:

10% от суммы долга, если задержка до 30 дней;

20% от суммы долга, если задержка превысила 30 дней.

Если долг накапливается в течение нескольких лет, налоговая служба может обратиться в суд. Как сообщает OBOZ.UA, Винницкий окружной административный суд в 2024 году обязал местного жителя уплатить 8,4 тыс. грн долга за несколько лет неуплаты налога на недвижимость.

В случае уклонения от уплаты даже после судебного решения возможны следующие последствия:

Арест банковских счетов.

Ограничение права распоряжаться имуществом.

Взыскание долга через исполнительную службу.

Как сэкономить при расчете налога на недвижимость

Есть несколько легальных способов оптимизации налогообложения:

Распределение собственности. Если квартира поделена между несколькими совладельцами (например, между членами семьи), налог рассчитывается на каждого отдельно. Например, если квартира 150 кв. м принадлежит трем владельцам, то налог не уплачивается, поскольку 60 кв. м на каждого — это "нормативная" площадь.

Если квартира поделена между несколькими совладельцами (например, между членами семьи), налог рассчитывается на каждого отдельно. Например, если квартира 150 кв. м принадлежит трем владельцам, то налог не уплачивается, поскольку 60 кв. м на каждого — это "нормативная" площадь. Проверка решения местных властей. В разных регионах действуют разные ставки, и если ваша область установила минимальную ставку, можно воспользоваться меньшей налоговой базой.

В разных регионах действуют разные ставки, и если ваша область установила минимальную ставку, можно воспользоваться меньшей налоговой базой. Своевременная оплата. Избежание просрочки поможет сохранить деньги и не платить штрафы.

Напомним, владельцы недвижимости, пострадавшей от войны, могут получить налоговые льготы. Государство создало механизм, по которому можно не платить налог на недвижимое имущество. Льгота распространяется на все типы недвижимости, кроме земельных участков.

Также отметим, что налогообложение недвижимости для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине является важным аспектом ведения бизнеса. ФЛП, как и обычные физические лица, являются плательщиками налога на недвижимое имущество, если они владеют жилой или нежилой недвижимостью. Однако, существуют некоторые особенности и нюансы, которые следует учитывать ФЛП при уплате этого налога.