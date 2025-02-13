Податок на нерухомість у 2025 році: розмір, строки та штрафи

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні у 2025 році власники житла сплачуватимуть податок на нерухомість за минулий рік. Максимальна ставка зросла до 106,5 грн за кожен "зайвий " квадратний метр. Несвоєчасна сплата податку може призвести до штрафів, судових позовів та арешту майна.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як розраховується сума податку на нерухомість, які ставки у різних містах та що загрожує за прострочення платежу.

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Хто зобов’язаний сплачувати податок

Згідно з Податковим кодексом, податок на нерухомість сплачують власники житла, яке перевищує такі нормативи:

квартири площею понад 60 кв. м;

будинки площею понад 120 кв. м;

якщо є і квартира, і будинок, то їхня загальна площа повинна перевищувати 180 кв. м.

Якщо нерухомість має ще більші розміри — понад 200 кв. м для квартири або 600 кв. м для будинку, то додатково потрібно сплачувати фіксовані 25 000 грн на рік.

Податок спрямовується до місцевого бюджету за місцем розташування об'єкта. Розмір ставки залежить від рішення місцевих рад, однак не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року (7100 грн), тобто 106,5 грн за кожен "зайвий" квадратний метр.

Приклади розрахунку податку в різних містах

Ставка податку варіюється в залежності від регіону:

Київ — максимальна ставка 1,5% (106,5 грн за кв. м).

Львів, Одеса — ставка 1% (71 грн за кв. м).

Кропивницький — мінімальна ставка 0,5% (35,5 грн за кв. м).

Наприклад, якщо у вас квартира площею 100 кв. м у Києві, то за 40 "зайвих" квадратів доведеться заплатити 4260 грн (40 × 106,5 грн).

Якщо ж така сама квартира розташована у Львові, то сума буде меншою — 2840 грн (40 × 71 грн).

Що буде, якщо не заплатити податок

Податкові органи зобов’язані надіслати повідомлення про сплату податку до 1 липня 2025 року. Українці мають 60 днів на оплату.

Якщо ж податок не буде сплачений у визначений термін, діятимуть штрафні санкції:

10% від суми боргу, якщо затримка до 30 днів;

20% від суми боргу, якщо затримка перевищила 30 днів.

Якщо борг накопичується протягом кількох років, податкова служба може звернутися до суду. Як повідомляє OBOZ.UA, Вінницький окружний адміністративний суд у 2024 році зобов’язав місцевого жителя сплатити 8,4 тис. грн боргу за кілька років несплати податку на нерухомість.

У разі ухилення від сплати навіть після судового рішення можливі такі наслідки:

Арешт банківських рахунків.

Обмеження права розпоряджатися майном.

Стягнення боргу через виконавчу службу.

Як заощадити при розрахунку податку на нерухомість

Є кілька легальних способів оптимізації оподаткування:

Розподіл власності. Якщо квартира поділена між кількома співвласниками (наприклад, між членами родини), податок розраховується на кожного окремо. Наприклад, якщо квартира 150 кв. м належить трьом власникам, то податок не сплачується, оскільки 60 кв. м на кожного — це "нормативна" площа.

Якщо квартира поділена між кількома співвласниками (наприклад, між членами родини), податок розраховується на кожного окремо. Наприклад, якщо квартира 150 кв. м належить трьом власникам, то податок не сплачується, оскільки 60 кв. м на кожного — це "нормативна" площа. Перевірка рішення місцевої влади. У різних регіонах діють різні ставки, і якщо ваша область встановила мінімальну ставку, можна скористатися меншою податковою базою.

У різних регіонах діють різні ставки, і якщо ваша область встановила мінімальну ставку, можна скористатися меншою податковою базою. Вчасна оплата. Уникнення прострочення допоможе зберегти гроші та не сплачувати штрафи.

Нагадаємо, власники нерухомості, що постраждала від війни, можуть отримати податкові пільги. Держава створила механізм, за яким можна не сплачувати податок на нерухоме майно. Пільга розповсюджується на всі типи нерухомості, окрім земельних ділянок.

Також зазначимо, що оподаткування нерухомості для фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні є важливим аспектом ведення бізнесу. ФОП, як і звичайні фізичні особи, є платниками податку на нерухоме майно, якщо вони володіють житловою або нежитловою нерухомістю. Проте, існують деякі особливості та нюанси, які слід враховувати ФОПам при сплаті цього податку.

