Какая площадь дома не облагается налогом в 2025 году — кто освобожден и как рассчитать

Женщина и мужчина за ноутбуком. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине сохраняется действующая система налогообложения жилой недвижимости. Это означает, что за определенные квадратные метры дома придется платить, если площадь превышает определенные законом пределы. Но в то же время часть жилой площади все же не облагается налогом, и знать об этих границах — обязанность каждого владельца.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, владельцы жилых домов не платят налог, если площадь их дома не превышает 120 квадратных метров. Если же в собственности лица есть несколько объектов — например, дом и квартира — то совокупная необлагаемая площадь возрастает до 180 квадратных метров.

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При этом важно, что облагается налогом только превышение этих пределов. Например, если ваш дом имеет площадь 130 кв. м, то налог начисляется только за 10 кв. м сверх лимита.

Налог на недвижимость в 2025 году

Ставку налога определяет местная власть, однако она не может быть выше 1,5% от размера минимальной заработной платы за каждый лишний квадратный метр. Поскольку на 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7 100 грн, то максимальная ставка налога в 2025 году равна 106,5 грн за 1 кв. м.

Это означает, что за 10 "лишних" квадратов придется уплатить до 1 065 грн налога за год. Фактическая сумма может быть меньше, если местный совет установил более низкую ставку.

Сроки уплаты налога на дом в 2025 году

Для физических лиц начисление налога происходит по результатам предыдущего года — то есть, в 2025 году уплачиваются обязательства за 2024 год. ГНС направляет плательщику уведомление-решение до 1 июля. После этого у владельца есть 60 дней, чтобы внести оплату.

Для юридических лиц все немного сложнее. Они самостоятельно рассчитывают налог в декларации и уплачивают его поквартально:

за І квартал — до 29 апреля 2025 года;

за ІІ квартал — до 29 июля 2025 года;

за ІІІ квартал — до 29 октября 2025 года;

за IV квартал — до 29 января 2026 года.

Если срок уплаты приходится на выходной или праздник, предельной датой считается следующий банковский день.

Кто освобождается от налога на дом в 2025 году

Кроме случаев, когда площадь не превышает установленных пределов, законом также предусмотрен ряд исключений и льгот

Не уплачивают налог:

Владельцы недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Лица, чье жилье серьезно повреждено из-за войны. Детские дома семейного типа. Жилье, принадлежащее детям-сиротам или детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими родителями (по одному объекту на ребенка). Недвижимость общественных организаций лиц с инвалидностью. Приемные или многодетные семьи, которые воспитывают пятерых и более детей.

Эти исключения применяются автоматически или по обращению. Если основания для освобождения есть, их следует подтвердить документально в налоговом органе.

Как действовать, чтобы не платить налог на дом излишне

Владельцы жилой недвижимости могут проверить данные в Реестре прав, чтобы убедиться, что информация об объектах у них актуальна. В случае ошибок или избытка указанной площади следует обращаться в БТИ или к нотариусу для исправления.

Кроме того, полезно отслеживать решения местных советов по ставкам налога, поскольку в разных общинах они могут значительно отличаться. Например, в одной ОТГ ставка может быть 0,3%, а в другой - максимально разрешенные 1,5%.

"Местные советы продолжают активно менять ставки - это право, которое им предоставлено законом. Но при этом нельзя превышать предельную планку. Поэтому даже если площадь вашего дома выше 120 кв. м, налог не будет заоблачным", — объясняет налоговый эксперт Оксана Сирык.

Она также отмечает, что в 2025 году ситуация с недвижимостью остается чувствительной из-за войны, и государство старается не создавать чрезмерного давления на граждан.

Как сообщалось, наличие неприватизированного земельного участка под домом значительно ограничивает владельца, делая невозможным полноценное распоряжение имуществом, включая продажу, обмен или передачу по наследству. Такая юридическая незащищенность повышает риск потери прав на землю, особенно когда участок находится только в пользовании, а не в частной собственности.

Отметим также, можно ли прописаться в недостроенном доме в Украине — вопрос, который беспокоит многих, особенно тех, кто, продав предыдущее жилье, строит собственное. Такая ситуация создает как юридические, так и практические трудности. Ответ зависит от правовых аспектов, технических требований и реалий украинского законодательства.