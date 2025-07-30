Яка площа будинку не оподатковується у 2025 році — хто звільнений та як розрахувати

Податок на нерухомість — за який будинок не треба платити у 2025
У 2025 році в Україні зберігається чинна система оподаткування житлової нерухомості. Це означає, що за певні квадратні метри будинку доведеться платити, якщо площа перевищує визначені законом межі. Але водночас частина житлової площі все ж не обкладається податком, і знати про ці межі — обов’язок кожного власника.
Як наголошують у Державній податковій службі, власники житлових будинків не сплачують податок, якщо площа їхнього будинку не перевищує 120 квадратних метрів. Якщо ж у власності особи є кілька об’єктів — наприклад, будинок і квартира — то сукупна неоподатковувана площа зростає до 180 квадратних метрів.
При цьому важливо, що оподатковується лише перевищення цих меж. Наприклад, якщо ваш будинок має площу 130 кв. м, то податок нараховується лише за 10 кв. м понад ліміт.
Податок на нерухомість у 2025
Ставку податку визначає місцева влада, однак вона не може бути вищою за 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за кожен зайвий квадратний метр. Оскільки на 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7 100 грн, то максимальна ставка податку у 2025 році дорівнює 106,5 грн за 1 кв. м.
Це означає, що за 10 "зайвих" квадратів доведеться сплатити до 1 065 грн податку за рік. Фактична сума може бути меншою, якщо місцева рада встановила нижчу ставку.
Строки сплати податку на будинок у 2025
Для фізичних осіб нарахування податку відбувається за результатами попереднього року — тобто, у 2025 році сплачуються зобов’язання за 2024 рік. ДПС надсилає платнику повідомлення-рішення до 1 липня. Після цього у власника є 60 днів, аби внести оплату.
Для юридичних осіб усе трохи складніше. Вони самостійно розраховують податок у декларації та сплачують його поквартально:
- за І квартал — до 29 квітня 2025 року;
- за ІІ квартал — до 29 липня 2025 року;
- за ІІІ квартал — до 29 жовтня 2025 року;
- за IV квартал — до 29 січня 2026 року.
Якщо строк сплати припадає на вихідний або свято, граничною датою вважається наступний банківський день.
Хто звільняється від податку на будинок у 2025
Окрім випадків, коли площа не перевищує встановлених меж, законом також передбачено низку винятків і пільг
Не сплачують податок:
- Власники нерухомості, розташованої на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій.
- Особи, чиє житло серйозно пошкоджене через війну.
- Дитячі будинки сімейного типу.
- Житло, що належить дітям-сиротам чи дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими батьками (по одному об’єкту на дитину).
- Нерухомість громадських організацій осіб з інвалідністю.
- Прийомні або багатодітні сім’ї, які виховують п’ятьох і більше дітей.
Ці винятки застосовуються автоматично або за зверненням. Якщо підстави для звільнення є, їх слід підтвердити документально у податковому органі.
Як діяти, щоб не платити податок на будинок зайво
Власники житлової нерухомості мають змогу перевірити дані у Реєстрі речових прав, аби пересвідчитись, що інформація про об’єкти у них актуальна. У разі помилок або надміру вказаної площі варто звертатися до БТІ або нотаріуса для виправлення.
Окрім того, корисно відстежувати рішення місцевих рад щодо ставок податку, оскільки у різних громадах вони можуть значно відрізнятись. Наприклад, в одній ОТГ ставка може бути 0,3%, а в іншій — максимально дозволені 1,5%.
"Місцеві ради продовжують активно змінювати ставки — це право, яке їм надане законом. Але водночас не можна перевищувати граничну планку. Тому навіть якщо площа вашого будинку вища за 120 кв. м, податок не буде захмарним", — пояснює податкова експертка Оксана Сірик.
Вона також зазначає, що в 2025 році ситуація з нерухомістю залишається чутливою через війну, і держава намагається не створювати надмірного тиску на громадян.
Як повідомлялось, наявність неприватизованої земельної ділянки під будинком значно обмежує власника, унеможливлюючи повноцінний розпорядження майном, включно з продажем, обміном чи передачею у спадок. Така юридична незахищеність підвищує ризик втрати прав на землю, особливо коли ділянка перебуває лише в користуванні, а не у приватній власності.
Зазначимо також, чи можна прописатися в недобудованому будинку в Україні — питання, що турбує багатьох, особливо тих, хто, продавши попереднє житло, будує власне. Така ситуація створює як юридичні, так і практичні труднощі. Відповідь залежить від правових аспектів, технічних вимог та реалій українського законодавства.
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