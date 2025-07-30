Яка площа будинку не оподатковується у 2025 році — хто звільнений та як розрахувати

Жінка та чоловік за ноутбуком. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні зберігається чинна система оподаткування житлової нерухомості. Це означає, що за певні квадратні метри будинку доведеться платити, якщо площа перевищує визначені законом межі. Але водночас частина житлової площі все ж не обкладається податком, і знати про ці межі — обов’язок кожного власника.

Як наголошують у Державній податковій службі, власники житлових будинків не сплачують податок, якщо площа їхнього будинку не перевищує 120 квадратних метрів. Якщо ж у власності особи є кілька об’єктів — наприклад, будинок і квартира — то сукупна неоподатковувана площа зростає до 180 квадратних метрів.

Реклама

Читайте також:

При цьому важливо, що оподатковується лише перевищення цих меж. Наприклад, якщо ваш будинок має площу 130 кв. м, то податок нараховується лише за 10 кв. м понад ліміт.

Податок на нерухомість у 2025

Ставку податку визначає місцева влада, однак вона не може бути вищою за 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за кожен зайвий квадратний метр. Оскільки на 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7 100 грн, то максимальна ставка податку у 2025 році дорівнює 106,5 грн за 1 кв. м.

Це означає, що за 10 "зайвих" квадратів доведеться сплатити до 1 065 грн податку за рік. Фактична сума може бути меншою, якщо місцева рада встановила нижчу ставку.

Строки сплати податку на будинок у 2025

Для фізичних осіб нарахування податку відбувається за результатами попереднього року — тобто, у 2025 році сплачуються зобов’язання за 2024 рік. ДПС надсилає платнику повідомлення-рішення до 1 липня. Після цього у власника є 60 днів, аби внести оплату.

Для юридичних осіб усе трохи складніше. Вони самостійно розраховують податок у декларації та сплачують його поквартально:

за І квартал — до 29 квітня 2025 року;

за ІІ квартал — до 29 липня 2025 року;

за ІІІ квартал — до 29 жовтня 2025 року;

за IV квартал — до 29 січня 2026 року.

Якщо строк сплати припадає на вихідний або свято, граничною датою вважається наступний банківський день.

Хто звільняється від податку на будинок у 2025

Окрім випадків, коли площа не перевищує встановлених меж, законом також передбачено низку винятків і пільг

Не сплачують податок:

Власники нерухомості, розташованої на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій. Особи, чиє житло серйозно пошкоджене через війну. Дитячі будинки сімейного типу. Житло, що належить дітям-сиротам чи дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими батьками (по одному об’єкту на дитину). Нерухомість громадських організацій осіб з інвалідністю. Прийомні або багатодітні сім’ї, які виховують п’ятьох і більше дітей.

Ці винятки застосовуються автоматично або за зверненням. Якщо підстави для звільнення є, їх слід підтвердити документально у податковому органі.

Як діяти, щоб не платити податок на будинок зайво

Власники житлової нерухомості мають змогу перевірити дані у Реєстрі речових прав, аби пересвідчитись, що інформація про об’єкти у них актуальна. У разі помилок або надміру вказаної площі варто звертатися до БТІ або нотаріуса для виправлення.

Окрім того, корисно відстежувати рішення місцевих рад щодо ставок податку, оскільки у різних громадах вони можуть значно відрізнятись. Наприклад, в одній ОТГ ставка може бути 0,3%, а в іншій — максимально дозволені 1,5%.

"Місцеві ради продовжують активно змінювати ставки — це право, яке їм надане законом. Але водночас не можна перевищувати граничну планку. Тому навіть якщо площа вашого будинку вища за 120 кв. м, податок не буде захмарним", — пояснює податкова експертка Оксана Сірик.

Вона також зазначає, що в 2025 році ситуація з нерухомістю залишається чутливою через війну, і держава намагається не створювати надмірного тиску на громадян.

Як повідомлялось, наявність неприватизованої земельної ділянки під будинком значно обмежує власника, унеможливлюючи повноцінний розпорядження майном, включно з продажем, обміном чи передачею у спадок. Така юридична незахищеність підвищує ризик втрати прав на землю, особливо коли ділянка перебуває лише в користуванні, а не у приватній власності.

Зазначимо також, чи можна прописатися в недобудованому будинку в Україні — питання, що турбує багатьох, особливо тих, хто, продавши попереднє житло, будує власне. Така ситуація створює як юридичні, так і практичні труднощі. Відповідь залежить від правових аспектів, технічних вимог та реалій українського законодавства.