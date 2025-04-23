Кто платит налог на недвижимость в общей совместной собственности в 2025 году

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Вопрос налогообложения жилой или нежилой недвижимости в совместной собственности остается актуальным для многих украинцев. Особенно в случаях, когда она принадлежит сразу нескольким лицам — родственникам, супругам или наследникам. В таких ситуациях важно понимать, кто именно отвечает за уплату налога.

Как отмечают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области, согласно Гражданскому кодексу Украины, если имущество принадлежит нескольким лицам, оно может находиться в общей собственности. Она бывает двух видов: долевая и общая совместная. Последняя характерна тем, что доли каждого из владельцев не определены, то есть все владеют имуществом вместе.

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Чаще всего такое право возникает:

у супругов на совместно приобретенное во время брака имущество;

у наследников, которые еще не разделили наследство;

у совладельцев жилья, которое не было разделено "в натуре".

Кто уплачивает налог: выбор среди совладельцев

Согласно Налоговому кодексу Украины (пп. 266.1.2), в случае общей совместной собственности плательщиком налога выступает одно лицо, определенное по согласию всех совладельцев. Если согласия нет — вопрос решается через суд.

В таком случае:

необходимо письменно согласовать, кто из владельцев будет брать на себя обязанность по налогу;

выбранный налогоплательщик фиксируется в обращении в контролирующий орган по месту налогового адреса (регистрации) одного из собственников;

другие совладельцы не снимаются с учета, однако не будут получать отдельных налоговых уведомлений.

Как формируется налоговое уведомление

Исчисление налога осуществляет налоговая служба по месту регистрации собственника. Если владельцев несколько — платеж направляется тому, кого указали в заявлении. Если такого нет — орган ГНС может определить плательщика самостоятельно или ожидать решения суда.

До 1 июля каждого года владельцы получают налоговое уведомление-решение, в котором указана сумма, реквизиты и сроки оплаты.

Что делать в случае ошибки или расхождений

Налоговый кодекс предусматривает возможность проверки информации. Владелец имеет право обратиться с заявлением в налоговый орган и сверить:

перечень объектов недвижимости;

их общую площадь;

размер ставки;

право на льготы;

рассчитанную сумму налога.

Если данные не совпадают с документами владельца — налоговый орган обязан пересчитать сумму налога и выдать новое уведомление, а старое — отменить.

Как сообщалось, изменения в налогообложении недвижимости в Украине уже близко: власти планируют учитывать не только размер жилья, но и его местонахождение. Чиновники считают, что такой подход сделает уплату налогов честной и увеличит доходы местных общин.

Отметим также, в 2025 году в Украине актуальной остается тема совладения на квартиры из-за частых сложностей при разделе имущества между несколькими владельцами. От четкого установления долей до достижения согласия о продаже, каждый этап требует внимательного отношения к деталям и юридическим нормам.