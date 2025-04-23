Кто платит налог на недвижимость в общей совместной собственности в 2025 году

Налог на квартиру с несколькими владельцами — кто платит в 2025
Вопрос налогообложения жилой или нежилой недвижимости в совместной собственности остается актуальным для многих украинцев. Особенно в случаях, когда она принадлежит сразу нескольким лицам — родственникам, супругам или наследникам. В таких ситуациях важно понимать, кто именно отвечает за уплату налога.
Как отмечают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области, согласно Гражданскому кодексу Украины, если имущество принадлежит нескольким лицам, оно может находиться в общей собственности. Она бывает двух видов: долевая и общая совместная. Последняя характерна тем, что доли каждого из владельцев не определены, то есть все владеют имуществом вместе.
Чаще всего такое право возникает:
- у супругов на совместно приобретенное во время брака имущество;
- у наследников, которые еще не разделили наследство;
- у совладельцев жилья, которое не было разделено "в натуре".
Кто уплачивает налог: выбор среди совладельцев
Согласно Налоговому кодексу Украины (пп. 266.1.2), в случае общей совместной собственности плательщиком налога выступает одно лицо, определенное по согласию всех совладельцев. Если согласия нет — вопрос решается через суд.
В таком случае:
- необходимо письменно согласовать, кто из владельцев будет брать на себя обязанность по налогу;
- выбранный налогоплательщик фиксируется в обращении в контролирующий орган по месту налогового адреса (регистрации) одного из собственников;
- другие совладельцы не снимаются с учета, однако не будут получать отдельных налоговых уведомлений.
Как формируется налоговое уведомление
Исчисление налога осуществляет налоговая служба по месту регистрации собственника. Если владельцев несколько — платеж направляется тому, кого указали в заявлении. Если такого нет — орган ГНС может определить плательщика самостоятельно или ожидать решения суда.
До 1 июля каждого года владельцы получают налоговое уведомление-решение, в котором указана сумма, реквизиты и сроки оплаты.
Что делать в случае ошибки или расхождений
Налоговый кодекс предусматривает возможность проверки информации. Владелец имеет право обратиться с заявлением в налоговый орган и сверить:
- перечень объектов недвижимости;
- их общую площадь;
- размер ставки;
- право на льготы;
- рассчитанную сумму налога.
Если данные не совпадают с документами владельца — налоговый орган обязан пересчитать сумму налога и выдать новое уведомление, а старое — отменить.
Как сообщалось, изменения в налогообложении недвижимости в Украине уже близко: власти планируют учитывать не только размер жилья, но и его местонахождение. Чиновники считают, что такой подход сделает уплату налогов честной и увеличит доходы местных общин.
Отметим также, в 2025 году в Украине актуальной остается тема совладения на квартиры из-за частых сложностей при разделе имущества между несколькими владельцами. От четкого установления долей до достижения согласия о продаже, каждый этап требует внимательного отношения к деталям и юридическим нормам.
Читайте Новини.LIVE!