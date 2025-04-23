Хто платить податок на нерухомість у спільній сумісній власності у 2025 році

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Питання оподаткування житлової чи нежитлової нерухомості у спільній власності залишається актуальним для багатьох українців. Особливо у випадках, коли вона належить одразу кільком особам — родичам, подружжю або спадкоємцям. У таких ситуаціях важливо розуміти, хто саме відповідає за сплату податку.

Як зазначають у Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області, відповідно до Цивільного кодексу України, якщо майно належить кільком особам, воно може перебувати у спільній власності. Вона буває двох видів: часткова та спільна сумісна. Остання характерна тим, що частки кожного з власників не визначені, тобто всі володіють майном разом.

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Найчастіше таке право виникає:

у подружжя на спільно набуте під час шлюбу майно;

у спадкоємців, які ще не розділили спадщину;

у співвласників житла, що не було поділено "в натурі".

Хто сплачує податок: вибір серед співвласників

Згідно з Податковим кодексом України (пп. 266.1.2), у випадку спільної сумісної власності платником податку виступає одна особа, визначена за згодою всіх співвласників. Якщо згоди немає — питання вирішується через суд.

У такому разі:

необхідно письмово узгодити, хто з власників братиме на себе обов’язок щодо податку;

обраний платник податку фіксується у зверненні до контролюючого органу за місцем податкової адреси (реєстрації) одного з власників;

інші співвласники не знімаються з обліку, однак не отримуватимуть окремих податкових повідомлень.

Як формується податкове повідомлення

Обчислення податку здійснює податкова служба за місцем реєстрації власника. Якщо власників кілька — платіж надсилається тому, кого вказали у заяві. Якщо такого немає — орган ДПС може визначити платника самостійно або очікувати рішення суду.

До 1 липня кожного року власники отримують податкове повідомлення-рішення, у якому зазначено суму, реквізити та терміни оплати.

Що робити у разі помилки чи розбіжностей

Податковий кодекс передбачає можливість перевірки інформації. Власник має право звернутись із заявою до податкового органу і звірити:

перелік об'єктів нерухомості;

їх загальну площу;

розмір ставки;

право на пільги;

розраховану суму податку.

Якщо дані не збігаються з документами власника — податковий орган зобов'язаний перерахувати суму податку та видати нове повідомлення, а старе — скасувати.

Як повідомлялось, зміни в оподаткуванні нерухомості в Україні вже близько: влада планує враховувати не тільки розмір житла, а і його розташування. Урядовці вважають, що такий підхід зробить сплату податків чеснішою та збільшить доходи місцевих громад.

Зазначимо також, у 2025 році в Україні актуальною залишається тема співвласності на квартири через часті складнощі при поділі майна між кількома власниками. Від чіткого встановлення часток до досягнення згоди щодо продажу, кожен етап вимагає уважного ставлення до деталей та юридичних норм.