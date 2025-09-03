Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Налоги при аренде земли — кто и сколько должен платить

Налоги при аренде земли — кто и сколько должен платить

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 20:08
НДФЛ и военный сбор — кто должен платить налоги при аренде земли
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Аренда земли в Украине сопровождается не только подписанием договора, но и выполнением налоговых обязательств. Одним из ключевых вопросов для арендодателей и арендаторов является уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора с полученной арендной платы.

О том, кто именно должен выступать налоговым агентом и отвечать за перечисление этих платежей в бюджет, рассказали специалисты Юридически-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины".

Реклама
Читайте также:

Кому и какие налоги надо платить при аренде земли

Согласно пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса Украины (НКУ) в общий налогооблагаемый доход физического лица включаются, в частности, доходы от предоставления имущества в аренду, субаренду или лизинг, в том числе земельных участков.

В соответствии с пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 НКУ, если физическое лицо предоставляет в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения, земельную долю (пай) или имущественный пай, то арендатор выступает налоговым агентом, то есть именно он обязан:

  1. Удержать из арендной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор.
  2. Перечислить их в бюджет.
  3. Подавать соответствующую налоговую отчетность.

Таким образом, физическое лицо, которое сдает земельный участок сельскохозяйственного назначения или пай в аренду, должно учитывать, что его доход от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются НДФЛ по ставке 18 процентов и военным сбором по ставке 1,5 процента.

Ранее мы писали, что земельный налог в Украине — это обязательный платеж для владельцев и пользователей земельных участков. В 2025 году правила налогообложения остаются актуальными, но есть нюансы, которые стоит знать каждому.

Также узнавайте, кто в Украине может бесплатно получить земельный участок от государства.

земля налоги аренда деньги военный сбор
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации