НДФЛ и военный сбор — кто должен платить налоги при аренде земли

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Аренда земли в Украине сопровождается не только подписанием договора, но и выполнением налоговых обязательств. Одним из ключевых вопросов для арендодателей и арендаторов является уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора с полученной арендной платы.

О том, кто именно должен выступать налоговым агентом и отвечать за перечисление этих платежей в бюджет, рассказали специалисты Юридически-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины".

Реклама

Читайте также:

Кому и какие налоги надо платить при аренде земли

Согласно пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса Украины (НКУ) в общий налогооблагаемый доход физического лица включаются, в частности, доходы от предоставления имущества в аренду, субаренду или лизинг, в том числе земельных участков.

В соответствии с пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 НКУ, если физическое лицо предоставляет в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения, земельную долю (пай) или имущественный пай, то арендатор выступает налоговым агентом, то есть именно он обязан:

Удержать из арендной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Перечислить их в бюджет. Подавать соответствующую налоговую отчетность.

Таким образом, физическое лицо, которое сдает земельный участок сельскохозяйственного назначения или пай в аренду, должно учитывать, что его доход от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются НДФЛ по ставке 18 процентов и военным сбором по ставке 1,5 процента.

Ранее мы писали, что земельный налог в Украине — это обязательный платеж для владельцев и пользователей земельных участков. В 2025 году правила налогообложения остаются актуальными, но есть нюансы, которые стоит знать каждому.

Также узнавайте, кто в Украине может бесплатно получить земельный участок от государства.