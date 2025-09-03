НДФЛ и военный сбор — кто должен платить налоги при аренде земли

Налоги при аренде земли — кто и сколько должен платить
Аренда земли в Украине сопровождается не только подписанием договора, но и выполнением налоговых обязательств. Одним из ключевых вопросов для арендодателей и арендаторов является уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора с полученной арендной платы.
О том, кто именно должен выступать налоговым агентом и отвечать за перечисление этих платежей в бюджет, рассказали специалисты Юридически-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины".
Кому и какие налоги надо платить при аренде земли
Согласно пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса Украины (НКУ) в общий налогооблагаемый доход физического лица включаются, в частности, доходы от предоставления имущества в аренду, субаренду или лизинг, в том числе земельных участков.
В соответствии с пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 НКУ, если физическое лицо предоставляет в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения, земельную долю (пай) или имущественный пай, то арендатор выступает налоговым агентом, то есть именно он обязан:
- Удержать из арендной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор.
- Перечислить их в бюджет.
- Подавать соответствующую налоговую отчетность.
Таким образом, физическое лицо, которое сдает земельный участок сельскохозяйственного назначения или пай в аренду, должно учитывать, что его доход от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются НДФЛ по ставке 18 процентов и военным сбором по ставке 1,5 процента.
