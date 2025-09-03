ПДФО та військовий збір — хто має сплачувати податки при оренді землі

Податки при оренді землі — хто та скільки має сплачувати
Оренда землі в Україні супроводжується не лише підписанням договору, а й виконанням податкових зобов’язань. Одним із ключових питань для орендодавців та орендарів є сплата податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору з отриманої орендної плати.
Про те, хто саме має виступати податковим агентом і відповідати за перерахування цих платежів до бюджету, розповіли фахівці Юридично-землевпорядної компанії "Земельний фонд України".
Кому та які податки треба платити при оренді землі
Згідно з пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального оподатковуваного доходу фізичної особи включаються, зокрема, доходи від надання майна в оренду, суборенду чи лізинг, у тому числі земельних ділянок.
Відповідно до пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 ПКУ, якщо фізична особа надає в оренду земельну ділянку сільськогосподарського призначення, земельну частку (пай) або майновий пай, то орендар виступає податковим агентом, тобто саме він зобов’язаний:
- Утримати з орендної плати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.
- Перерахувати їх до бюджету.
- Подавати відповідну податкову звітність.
Таким чином, фізична особа, яка здає земельну ділянку сільськогосподарського призначення або пай в оренду, повинна враховувати, що її дохід від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.
