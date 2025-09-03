ПДФО та військовий збір — хто має сплачувати податки при оренді землі

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Оренда землі в Україні супроводжується не лише підписанням договору, а й виконанням податкових зобов’язань. Одним із ключових питань для орендодавців та орендарів є сплата податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору з отриманої орендної плати.

Про те, хто саме має виступати податковим агентом і відповідати за перерахування цих платежів до бюджету, розповіли фахівці Юридично-землевпорядної компанії "Земельний фонд України".

Кому та які податки треба платити при оренді землі

Згідно з пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального оподатковуваного доходу фізичної особи включаються, зокрема, доходи від надання майна в оренду, суборенду чи лізинг, у тому числі земельних ділянок.

Відповідно до пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 ПКУ, якщо фізична особа надає в оренду земельну ділянку сільськогосподарського призначення, земельну частку (пай) або майновий пай, то орендар виступає податковим агентом, тобто саме він зобов’язаний:

Утримати з орендної плати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Перерахувати їх до бюджету. Подавати відповідну податкову звітність.

Таким чином, фізична особа, яка здає земельну ділянку сільськогосподарського призначення або пай в оренду, повинна враховувати, що її дохід від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

