Головна Нерухомість Право власності на землю — який документ підтвердить у 2025 році

Право власності на землю — який документ підтвердить у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 15:15
Які документи підтвердять право власності на землю в Україні
Чоловік у полі. Фото: Freepik

В Україні право власності на землю завжди підтверджувалося офіційними документами, але їхні форми неодноразово змінювалися. У 90-х роках власники отримували державні акти на землю. Згодом ці акти модернізували, додаючи кадастрові номери та ідентифікаційні дані власників.

Як зазначають експерти Мережі правового розвитку, з 2013 року ключову роль почав відігравати Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Всі нові угоди із землею фіксуються саме в ньому. Проте документи старих зразків не втратили сили. Якщо у власника є державний акт, виданий ще до створення реєстру, він вважається чинним.

Читайте також:

Втім, щоб продати чи передати землю, все одно потрібно зареєструвати право у державному реєстрі. Тільки тоді власник може вільно розпоряджатися ділянкою.

Витяг із реєстру як головний доказ власності

З 2016 року основним документом, що підтверджує право власності на землю, став витяг із Державного реєстру речових прав. Його формують автоматично після внесення відомостей про ділянку.

Витяг доступний у двох формах — електронній та паперовій. Електронний варіант можна завантажити через портал "Дія", а паперовий надає реєстратор із підписом та печаткою. Обидва мають однакову юридичну силу.

Цей документ підтверджує саме факт реєстрації права, а не тільки існування ділянки. Водночас важливо пам’ятати про різницю між реєстрами:

  1. Державний земельний кадастр фіксує технічні дані про землю та кадастровий номер.
  2. Державний реєстр речових прав показує, хто є її власником.

Без внесення відомостей до кадастру зареєструвати право власності в реєстрі неможливо.

Свідоцтво про спадщину як підтвердження права

Ще одним видом документа, що засвідчує право власності на землю, є свідоцтво про спадщину. Його видає нотаріус після шести місяців із моменту відкриття спадкової справи.

У випадку кількох спадкоємців можуть оформлювати як окремі свідоцтва, так і спільне. У будь-якому випадку у документі обов’язково зазначаються всі спадкоємці та їхні частки.

Проте саме по собі свідоцтво ще не завершує процес оформлення. Спадкоємці мають зареєструвати свої права в державному реєстрі, і лише тоді вони стають повноправними власниками.

Документи на земельні паї

Окрема категорія — документи на земельні паї. Головним підтвердженням права був сертифікат на земельну частку (пай), який видавали під час розпаювання колективних господарств.

Право на пай може підтверджуватися також іншими документами:

  • свідоцтвом про спадщину;
  • договорами купівлі-продажу чи дарування, якщо вони нотаріально посвідчені;
  • рішенням суду про визнання права.

Для постраждалих від Чорнобильської катастрофи такими документами могли бути трудові книжки, виписки з них або дані з державного реєстру соціального страхування. Це спрощувало процедуру підтвердження права на землю для переселенців.

Чому важливо мати належний документ

Документ, який підтверджує право власності на землю, не лише захищає від можливих суперечок, а й відкриває доступ до розпорядження ділянкою. Без нього неможливо продати, здати в оренду чи використати землю як заставу.

Сьогодні ключовим доказом є витяг із Державного реєстру речових прав. Однак державні акти та сертифікати, видані раніше, не втрачають сили. Їх визнають дійсними, але для активних операцій із землею потрібна реєстрація в єдиній системі.

Як повідомлялось, кадастровий номер — це унікальний ідентифікатор земельної ділянки, який не змінюється з часом і зберігається навіть при зміні власника. Він є обов’язковою умовою для будь-яких юридичних операцій із землею, зокрема її продажу чи здачі в оренду.

Також ми розповідали, що земельний податок в Україні — це обов’язковий платіж для власників і користувачів землі, який у 2025 році продовжує стягуватися за правилами, встановленими Земельним та Податковим кодексами. Розмір цього податку, а також можливі пільги, визначаються органами місцевого самоврядування.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
