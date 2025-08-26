Земельний податок — хто і скільки платить у 2025 році

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Земельний податок в Україні — це обов’язковий платіж для власників і користувачів земельних ділянок. У 2025 році правила оподаткування залишаються актуальними, але є нюанси, які варто знати кожному. Цей податок регулюється Земельним та Податковим кодексами України, а ставки і пільги встановлюють місцеві ради.

В Україні використання землі є платним, і ця норма закріплена у статті 206 Земельного кодексу України. У 2025 році податок сплачують власники земельних ділянок, паїв, а також користувачі державних і комунальних земель на правах постійного користування чи оренди.

Як наголошують у Головному управлінні ДРС України у Донецькій області, органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення щодо ставок податку, які починають діяти з наступного року.

Таким чином, конкретний розмір залежить не тільки від законодавства, але й від рішень місцевих рад, що робить систему гнучкою, але водночас складною для прогнозування.

Об’єкти оподаткування земельним податком

Податком обкладаються три основні категорії:

Земельні ділянки, які перебувають у приватній власності. Земельні частки паї. Земельні ділянки державної та комунальної власності, якщо вони передані у постійне користування.

Орендарі землі державної або комунальної власності платять орендну плату, що теж належить до загальної категорії плати за землю.

Хто звільняється від земельного податку

Держава передбачила чималий перелік пільговиків. Відповідно до статті 282 Податкового кодексу України, не сплачують цей платіж багатодітні родини, пенсіонери, ветерани війни, люди з інвалідністю та окремі інші категорії.

Юридичні особи, що належать до соціально важливих сфер, також мають звільнення. Йдеться про дошкільні та шкільні заклади, дитячі санаторії, заклади культури, спорту, охорони здоров’я, освіти та науки. У цей список включені також бази олімпійської та паралімпійської підготовки.

Як визначається база земельного податку

База оподаткування залежить від наявності або відсутності нормативної грошової оцінки землі. Якщо оцінка проведена, саме вона з урахуванням коефіцієнта індексації стає основою для розрахунку. Якщо ж ні, тоді береться до уваги площа земельної ділянки.

Для земельних часток (паїв) база визначається за даними конкретних ділянок, право на які підтверджене у власників. Така система дозволяє врахувати індивідуальні характеристики кожної землі, але водночас вимагає від власників уважності до документів і реєстраційних процедур.

Як податкова служба нараховує земельний податок

Механізм нарахування відрізняється для фізичних і юридичних осіб.

Фізичним особам податкова служба самостійно обчислює суму податку та до 1 липня надсилає податкове повідомлення-рішення. Документ містить усю необхідну інформацію — від площі та оцінки землі до кінцевої суми для сплати.

Юридичні особи діють інакше. Вони щороку станом на 1 січня самостійно обчислюють суму податку та подають декларацію до 20 лютого. Це дисциплінує бізнес і водночас дозволяє податковій отримувати прогнозовані надходження до місцевих бюджетів.

