Земельный налог — кто и сколько платит в 2025 году

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Земельный налог в Украине — это обязательный платеж для владельцев и пользователей земельных участков. В 2025 году правила налогообложения остаются актуальными, но есть нюансы, которые стоит знать каждому. Этот налог регулируется Земельным и Налоговым кодексами Украины, а ставки и льготы устанавливают местные советы.

В Украине использование земли является платным, и эта норма закреплена в статье 206 Земельного кодекса Украины. В 2025 году налог платят владельцы земельных участков, паев, а также пользователи государственных и коммунальных земель на правах постоянного пользования или аренды.

Как отмечают в Главном управлении ГРС Украины в Донецкой области, органы местного самоуправления принимают решение о ставках налога, которые начинают действовать со следующего года.

Таким образом, конкретный размер зависит не только от законодательства, но и от решений местных советов, что делает систему гибкой, но в то же время сложной для прогнозирования.

Объекты обложения земельным налогом

Налогом облагаются три основные категории:

Земельные участки, находящиеся в частной собственности. Земельные доли паи. Земельные участки государственной и коммунальной собственности, если они переданы в постоянное пользование.

Арендаторы земли государственной или коммунальной собственности платят арендную плату, что тоже относится к общей категории платы за землю.

Кто освобождается от земельного налога

Государство предусмотрело немалый перечень льготников. В соответствии со статьей 282 Налогового кодекса Украины, не платят этот платеж многодетные семьи, пенсионеры, ветераны войны, люди с инвалидностью и отдельные другие категории.

Юридические лица, относящиеся к социально важным сферам, также имеют освобождение. Речь идет о дошкольных и школьных учреждениях, детских санаториях, учреждениях культуры, спорта, здравоохранения, образования и науки. В этот список включены также базы олимпийской и паралимпийской подготовки.

Земельный налог в 2025 году. Графика: dn.tax.gov.ua

Как определяется база земельного налога

База налогообложения зависит от наличия или отсутствия нормативной денежной оценки земли. Если оценка проведена, именно она с учетом коэффициента индексации становится основой для расчета. Если же нет, тогда принимается во внимание площадь земельного участка.

Для земельных долей (паев) база определяется по данным конкретных участков, право на которые подтверждено у собственников. Такая система позволяет учесть индивидуальные характеристики каждой земли, но в то же время требует от владельцев внимательности к документам и регистрационным процедурам.

Как налоговая служба начисляет земельный налог

Механизм начисления отличается для физических и юридических лиц.

Физическим лицам налоговая служба самостоятельно исчисляет сумму налога и до 1 июля направляет налоговое уведомление-решение. Документ содержит всю необходимую информацию - от площади и оценки земли до конечной суммы для уплаты.

Юридические лица действуют иначе. Они ежегодно по состоянию на 1 января самостоятельно исчисляют сумму налога и подают декларацию до 20 февраля. Это дисциплинирует бизнес и одновременно позволяет налоговой получать прогнозируемые поступления в местные бюджеты.

