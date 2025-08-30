Какие документы подтвердят право собственности на землю в Украине

Мужчина в поле. Фото: Freepik

В Украине право собственности на землю всегда подтверждалось официальными документами, но их формы неоднократно менялись. В 90-х годах владельцы получали государственные акты на землю. Впоследствии эти акты модернизировали, добавляя кадастровые номера и идентификационные данные владельцев.

Как отмечают эксперты Сети правового развития, с 2013 года ключевую роль начал играть Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Все новые сделки с землей фиксируются именно в нем. Однако документы старых образцов не потеряли силы. Если у владельца есть государственный акт, выданный еще до создания реестра, он считается действующим.

Впрочем, чтобы продать или передать землю, все равно нужно зарегистрировать право в государственном реестре. Только тогда владелец может свободно распоряжаться участком.

Выписка из реестра как главное доказательство собственности

С 2016 года основным документом, подтверждающим право собственности на землю, стала выписка из Государственного реестра вещных прав. Его формируют автоматически после внесения сведений об участке.

Выписка доступна в двух формах — электронной и бумажной. Электронный вариант можно загрузить через портал "Дія", а бумажный предоставляет регистратор с подписью и печатью. Оба имеют одинаковую юридическую силу.

Этот документ подтверждает именно факт регистрации права, а не только существование участка. В то же время важно помнить о разнице между реестрами:

Государственный земельный кадастр фиксирует технические данные о земле и кадастровый номер. Государственный реестр вещных прав показывает, кто является ее владельцем.

Без внесения сведений в кадастр зарегистрировать право собственности в реестре невозможно.

Свидетельство о наследстве как подтверждение права

Еще одним видом документа, удостоверяющего право собственности на землю, является свидетельство о наследстве. Его выдает нотариус после шести месяцев с момента открытия наследственного дела.

В случае нескольких наследников могут оформлять как отдельные свидетельства, так и общее. В любом случае в документе обязательно указываются все наследники и их доли.

Однако само по себе свидетельство еще не завершает процесс оформления. Наследники должны зарегистрировать свои права в государственном реестре, и только тогда они становятся полноправными владельцами.

Документы на земельные паи

Отдельная категория — документы на земельные паи. Главным подтверждением права был сертификат на земельную долю (пай), который выдавали во время распаевания коллективных хозяйств.

Право на пай может подтверждаться также другими документами:

свидетельством о наследстве;

договорами купли-продажи или дарения, если они нотариально удостоверены;

решением суда о признании права.

Для пострадавших от Чернобыльской катастрофы такими документами могли быть трудовые книжки, выписки из них или данные из государственного реестра социального страхования. Это упрощало процедуру подтверждения права на землю для переселенцев.

Почему важно иметь надлежащий документ

Документ, подтверждающий право собственности на землю, не только защищает от возможных споров, но и открывает доступ к распоряжению участком. Без него невозможно продать, сдать в аренду или использовать землю в качестве залога.

Сегодня ключевым доказательством является выписка из Государственного реестра вещных прав. Однако государственные акты и сертификаты, выданные ранее, не теряют силы. Их признают действительными, но для активных операций с землей нужна регистрация в единой системе.

Как сообщалось, кадастровый номер — это уникальный идентификатор земельного участка, который не меняется со временем и сохраняется даже при смене собственника. Он является обязательным условием для любых юридических операций с землей, в частности ее продажи или сдачи в аренду.

Также мы рассказывали, что земельный налог в Украине — это обязательный платеж для владельцев и пользователей земли, который в 2025 году продолжает взиматься по правилам, установленным Земельным и Налоговым кодексами. Размер этого налога, а также возможные льготы, определяются органами местного самоуправления.