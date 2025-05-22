Пять приборов, которые должны быть в каждом современном доме

Женщина с пылесосом. Фото: Freepik

Современный дом — это не только о тепле, воде и крыше над головой. Это пространство, где комфорт и функциональность сочетаются благодаря продуманным деталям. И среди важнейших из них — бытовые электрические приборы. Они стали незаменимыми помощниками, которые экономят время, повышают комфорт и добавляют удобства. Сегодня рынок предлагает множество вариантов, но не все стоит покупать.

Редакция Новини.LIVE выбрала пять действительно полезных устройств, которые уже стали стандартом современной жизни и без которых представить ежедневную рутину почти невозможно.

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Мультиварка: универсальный кухонный помощник

Мультиварка — это настоящее спасение для тех, кто ценит время и хочет готовить вкусно без лишних усилий. Этот прибор может варить, тушить, жарить, печь и даже готовить на пару. Благодаря программируемым режимам и функции отложенного старта, вы можете проснуться утром к готовому завтраку или вернуться домой к горячему ужину.

Мультиварка идеально подходит для приготовления традиционных украинских блюд, таких как борщ, голубцы или плов, без необходимости стоять у плиты. Компактные модели экономят место, а современные версии имеют функцию управления через смартфон.

Мультиварка. Фото: Freepik

Робот-пылесос: чистота без усилий

Чистота в доме — залог уюта, но уборка может отнимать много времени. Робот-пылесос решает эту проблему, самостоятельно убирая пыль, шерсть домашних животных и мелкий мусор. Современные модели оснащены сенсорами, которые позволяют избегать препятствий, а некоторые даже моют пол.

Для украинцев, которые ценят порядок, но имеют насыщенный график, этот прибор станет настоящей находкой. Он работает тихо, экономит электроэнергию и может управляться через приложение, позволяя вам наслаждаться чистотой без лишних усилий.

Робот-пылесос. Фото: Freepik

Электрочайник с терморегулятором: скорость и экономия

Электрочайник — это классика, которая никогда не теряет актуальности. Однако современные модели с терморегулятором позволяют не только кипятить воду, но и подогревать ее до нужной температуры. Это идеально для заваривания различных видов чая или приготовления детского питания.

Энергоэффективные модели потребляют меньше электричества, что особенно важно в условиях роста тарифов. Компактный дизайн и функция автоматического отключения делают электрочайник незаменимым на каждой кухне.

Электрочайник электрочайник. Фото: Unsplash

Блендер: здоровая еда за считанные секунды

Здоровое питание — тренд современности, и блендер помогает воплотить его в жизнь. С его помощью можно быстро приготовить смузи, суп-пюре, соусы или даже измельчить орехи для традиционных украинских десертов. Стационарные или погружные модели занимают мало места и просты в использовании.

Для семей с детьми блендер станет незаменимым для приготовления пюре или питательных коктейлей. Выбор моделей с различными насадками позволяет адаптировать прибор к любым кулинарным потребностям.

Блендер. Фото: Freepik

Стиральная машина с функцией сушки: экономия пространства и времени

Стиральная машина с функцией сушки — это идеальное решение для современных украинских домов, особенно для небольших квартир. Этот прибор не только стирает одежду, но и сушит ее, устраняя потребность в отдельной сушилке или развешивании белья. Современные модели энергоэффективны, имеют различные режимы стирки для деликатных тканей и даже функцию паровой обработки для дезинфекции.

Для украинцев, которые ценят комфорт и хотят оптимизировать пространство, этот прибор станет настоящей находкой. Компактные модели легко вписываются в интерьер, а тихая работа позволяет использовать их даже ночью.

Стиральная машина. Фото: Freepik

Почему эти приборы необходимы

Каждый из этих приборов призван упростить жизнь, сэкономить время и ресурсы. Они доступны по цене, просты в использовании и отвечают потребностям современных украинцев. Во времена, когда ритм жизни ускоряется, а тарифы на электроэнергию растут, важно выбирать энергоэффективные модели с высокой функциональностью. Эти пять приборов не только облегчают быт, но и добавляют комфорта, позволяя больше времени посвящать семье, работе или хобби.

Как выбрать качественный прибор

Энергоэффективность. Обращайте внимание на класс энергопотребления (A+ или выше).

Функциональность. Выбирайте модели с дополнительными функциями, которые соответствуют вашим потребностям.

Бренд и гарантия. Отдавайте предпочтение проверенным производителям с гарантией от 1 года.

Отзывы. Читайте отзывы других пользователей, чтобы убедиться в надежности прибора.

Цена-качество. Не всегда самая дорогая модель является лучшей — сравнивайте характеристики.

Что еще нужно знать украинцам

Казалось бы, ничего страшного, если оставить телефон на стиральной машине во время ее работы. Однако эта безобидная, на первый взгляд, привычка может привести к значительным повреждениям вашего гаджета. Даже кратковременное пребывание рядом с вибрациями и электромагнитными полями стиральной машины способно обернуться серьезными неисправностями и дорогостоящим ремонтом.

Также мы рассказывали, где не желательно устанавливать Wi-Fi-роутер. Ведь часто сигнал оказывается недостаточно сильным, чтобы охватить нужную территорию. Неожиданной причиной этого может быть слишком близкое расположение роутера к другим бытовым приборам, которые создают помехи и глушат Wi-Fi сигнал.