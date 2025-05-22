П’ять приладів, які повинні бути у кожному сучасному будинку

Жінка з пилотягом. Фото: Freepik

Сучасний будинок — це не лише про тепло, воду і дах над головою. Це простір, де комфорт і функціональність поєднуються завдяки продуманим деталям. І серед найважливіших з них — побутові електричні прилади. Вони стали незамінними помічниками, які економлять час, підвищують комфорт і додають зручності. Сьогодні ринок пропонує безліч варіантів, але не все варто купувати.

Редакція Новини.LIVE обрала п’ять справді корисних пристроїв, які вже стали стандартом сучасного життя і без яких уявити щоденну рутину майже неможливо.

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Мультиварка: універсальний кухонний помічник

Мультиварка — це справжній порятунок для тих, хто цінує час і хоче готувати смачно без зайвих зусиль. Цей прилад може варити, тушкувати, смажити, пекти та навіть готувати на парі. Завдяки програмованим режимам і функції відкладеного старту, ви можете прокинутися вранці до готового сніданку чи повернутися додому до гарячої вечері.

Мультиварка ідеально підходить для приготування традиційних українських страв, таких як борщ, голубці чи плов, без необхідності стояти біля плити. Компактні моделі економлять місце, а сучасні версії мають функцію керування через смартфон.

Мультиварка. Фото: Freepik

Робот-пилосос: чистота без зусиль

Чистота в домі — запорука затишку, але прибирання може забирати багато часу. Робот-пилосос розв'язує цю проблему, самостійно прибираючи пил, шерсть домашніх тварин і дрібне сміття. Сучасні моделі оснащені сенсорами, які дозволяють уникати перешкод, а деякі навіть миють підлогу.

Для українців, які цінують порядок, але мають насичений графік, цей прилад стане справжньою знахідкою. Він працює тихо, економить електроенергію і може управлятися через додаток, дозволяючи вам насолоджуватися чистотою без зайвих зусиль.

Робот-пилосос. Фото: Freepik

Електрочайник із терморегулятором: швидкість і економія

Електрочайник — це класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Однак сучасні моделі з терморегулятором дозволяють не лише кип’ятити воду, а й підігрівати її до потрібної температури. Це ідеально для заварювання різних видів чаю чи приготування дитячого харчування.

Енергоефективні моделі споживають менше електрики, що особливо важливо в умовах зростання тарифів. Компактний дизайн і функція автоматичного відключення роблять електрочайник незамінним на кожній кухні.

Електрочайник. Фото: Unsplash

Блендер: здорова їжа за лічені секунди

Здорове харчування — тренд сучасності, і блендер допомагає втілити його в життя. З його допомогою можна швидко приготувати смузі, суп-пюре, соуси чи навіть подрібнити горіхи для традиційних українських десертів. Стаціонарні чи занурювальні моделі займають мало місця і прості у використанні.

Для сімей із дітьми блендер стане незамінним при приготуванні пюре чи поживних коктейлів. Вибір моделей із різними насадками дозволяє адаптувати прилад до будь-яких кулінарних потреб.

Блендер. Фото: Freepik

Пральна машина з функцією сушіння: економія простору і часу

Пральна машина з функцією сушіння — це ідеальне рішення для сучасних українських домів, особливо для невеликих квартир. Цей прилад не лише пере одяг, а й сушить його, усуваючи потребу в окремій сушарці чи розвішуванні білизни. Сучасні моделі енергоефективні, мають різні режими прання для делікатних тканин і навіть функцію парової обробки для дезінфекції.

Для українців, які цінують комфорт і хочуть оптимізувати простір, цей прилад стане справжньою знахідкою. Компактні моделі легко вписуються в інтер’єр, а тиха робота дозволяє використовувати їх навіть уночі.

Пральна машина. Фото: Freepik

Чому ці прилади необхідні

Кожен із цих приладів покликаний спростити життя, заощадити час і ресурси. Вони доступні за ціною, прості у використанні та відповідають потребам сучасних українців. У часи, коли ритм життя прискорюється, а тарифи на електроенергію зростають, важливо обирати енергоефективні моделі з високою функціональністю. Ці п’ять приладів не лише полегшують побут, а й додають комфорту, дозволяючи більше часу присвячувати родині, роботі чи хобі.

Як обрати якісний прилад

Енергоефективність. Звертайте увагу на клас енергоспоживання (A+ або вище).

Функціональність. Обирайте моделі з додатковими функціями, які відповідають вашим потребам.

Бренд і гарантія. Віддавайте перевагу перевіреним виробникам із гарантією від 1 року.

Відгуки. Читайте відгуки інших користувачів, щоб переконатися в надійності приладу.

Ціна-якість. Не завжди найдорожча модель є найкращою — порівнюйте характеристики.

Що ще потрібно знати українцям

Здавалося б, нічого страшного, якщо залишити телефон на пральній машині під час її роботи. Однак ця невинна, на перший погляд, звичка може призвести до значних пошкоджень вашого ґаджета. Навіть короткочасне перебування поруч з вібраціями та електромагнітними полями пральної машини здатне обернутися серйозними несправностями й дорогим ремонтом.

Також ми розповідали, де не бажано встановлювати Wi-Fi-роутер. Адже часто сигнал виявляється недостатньо сильним, щоб охопити потрібну територію. Несподіваною причиною цього може бути надто близьке розташування роутера до інших побутових приладів, які створюють перешкоди та глушать Wi-Fi сигнал.