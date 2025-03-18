Земельный налог во время войны — что изменилось в 2025 году

Люди работают в поле. Фото: Pixabay

В условиях военного положения в Украине одной из самых больших проблем для граждан и бизнеса является вопрос налоговой нагрузки, в частности, платы за землю. Этот налог, который касается как физических, так и юридических лиц, претерпел значительные изменения в связи с военными действиями, повлиявшими на территории многих областей страны. Однако существуют льготы, которые позволяют снизить налоговую нагрузку для владельцев земельных участков.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, освобождаются от уплаты земельного налога и арендной платы земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или временно оккупированных. Это касается как физических, так и юридических лиц, а также физических лиц-предпринимателей.

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Для физических лиц льгота действовала с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Для юридических лиц и ФЛП — с 1 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года.

С 1 января 2023 года действует новый порядок:

плата не начисляется с 1-го числа месяца, когда была определена дата начала боевых действий или оккупации;

льгота действует до последнего числа месяца, когда боевые действия или оккупация завершились.

С 1 мая 2024 года к территориям активных боевых действий приравняли территории, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Льготы для земель, загрязненных взрывоопасными предметами

Владельцы земельных участков, которые находятся в консервации или загрязнены взрывоопасными предметами, также могут рассчитывать на налоговые льготы. Решение о предоставлении льготы принимают местные советы или военные администрации.

Земельные участки, находящиеся в консервации

Для земель государственной и коммунальной собственности льгота действует с 1-го числа месяца, когда утвержден проект консервации, до конца месяца, когда завершаются мероприятия по охране земель.

Для земель частной собственности — с момента внесения информации о мерах по охране земель до конца месяца, когда эти меры завершаются.

Также для земель государственной и коммунальной собственности не начисляется арендная плата.

После завершения консервации начисления платы за землю восстанавливается.

Земельные участки, загрязненные взрывоопасными предметами

Плата не начисляется с 1-го числа месяца, когда начинается обследование территории операторами противоминной деятельности, до последнего числа месяца, когда участок признается пригодным для использования.

Для оккупированных территорий период рассчитывается с месяца после завершения оккупации, при условии подачи заявления и принятия решения Советом.

Земельные участки, непригодные для использования из-за потенциальной угрозы загрязнения

Плата не начисляется с 1-го числа месяца, когда Совет принимает решение о льготе, до последнего числа месяца, когда заканчивается срок действия льготы, отменяется решение или начинается обследование участка.

Решения Советов о льготах принимаются ежегодно по заявлениям налогоплательщиков.

Для получения льготы нужно обратиться с заявлением и документами в Совет по месту расположения участка.

Уничтоженные объекты недвижимости

Если на земельном участке расположены объекты жилой или нежилой недвижимости, уничтоженные в результате боевых действий, плата за землю также не начисляется.

Для физических лиц — владельцев уничтоженных объектов жилой недвижимости действуют ограничения по площади:

в селах — не более 0,25 га;

в поселках — не более 0,15 га;

в городах — не более 0,1 га.

Для физических и юридических лиц — владельцев уничтоженных объектов нежилой недвижимости и юридических лиц — владельцев уничтоженных объектов жилой недвижимости:

100% площади земельного участка — в случае если общая площадь уничтоженного объекта недвижимости равна или превышает одну треть общей площади земельного участка;

50% площади земельного участка — в случае если общая площадь уничтоженного объекта недвижимости не превышает одну треть общей площади земельного участка.

Льгота действует с 1-го числа месяца, когда имущество было уничтожено, до последнего числа месяца, когда зарегистрировано право на вновь построенный объект, или до конца военного положения, но не позднее 1 января 2026 года.

В налоговой также рассказали, что для получения льготы необходимо подать заявление в соответствующий Совет. Решение о предоставлении льготы принимается на основании данных Государственного земельного кадастра и Реестра поврежденного имущества. А в случае расхождений между данными плательщика и контролирующего органа, последний в течение 10 рабочих дней перечисляет сумму налога.

Как сообщалось, украинские военнослужащие со статусом УБД традиционно имеют право на земельные участки для различных нужд, от садоводства до строительства. Однако, в 2025 году реализация этого права существенно ограничена из-за военного положения. Закон предусматривает различные размеры участков для личных нужд, но пока их получение затруднено.

Отметим, война в Украине кардинально изменила рынок недвижимости, заставив украинцев переосмыслить свои приоритеты. Несмотря на постепенное восстановление, в 2024 году спрос на землю значительно превысил спрос на жилье. Это свидетельствует об изменении стратегии инвестирования в недвижимость в условиях военного времени.