Земельний податок під час війни — що змінилося у 2025 році

Люди працюють у полі. Фото: Pixabay

В умовах воєнного стану в Україні однією з найбільших проблем для громадян і бізнесу є питання податкового навантаження, зокрема, плати за землю. Цей податок, який стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зазнав значних змін у зв'язку з воєнними діями, що вплинули на території багатьох областей країни. Водночас існують пільги, які дозволяють знизити податкове навантаження для власників земельних ділянок.

Як зазначають у Державній податковій службі, звільняються від сплати земельного податку та орендної плати земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців.

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Для фізичних осіб пільга діяла з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

Для юридичних осіб та ФОП — з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

З 1 січня 2023 року діє новий порядок:

плата не нараховується з 1-го числа місяця, коли було визначено дату початку бойових дій або окупації;

пільга діє до останнього числа місяця, коли бойові дії або окупація завершилися.

З 1 травня 2024 року до територій активних бойових дій прирівняли території, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Пільги для земель, забруднених вибухонебезпечними предметами

Власники земельних ділянок, які перебувають у консервації або забруднені вибухонебезпечними предметами, також можуть розраховувати на податкові пільги. Рішення про надання пільги приймають місцеві ради або військові адміністрації.

Земельні ділянки, що перебувають у консервації

Для земель державної та комунальної власності пільга діє з 1-го числа місяця, коли затверджено проєкт консервації, до кінця місяця, коли завершуються заходи з охорони земель.

Для земель приватної власності — з моменту внесення інформації про заходи з охорони земель до кінця місяця, коли ці заходи завершуються.

Також для земель державної та комунальної власності не нараховується орендна плата.

Після завершення консервації нарахування плати за землю відновлюється.

Земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами

Плата не нараховується з 1-го числа місяця, коли починається обстеження території операторами протимінної діяльності, до останнього числа місяця, коли ділянка визнається придатною для використання.

Для окупованих територій період розраховується з місяця після завершення окупації, за умови подання заяви та прийняття рішення Радою.

Земельні ділянки, непридатні для використання через потенційну загрозу забруднення

Плата не нараховується з 1-го числа місяця, коли Рада приймає рішення про пільгу, до останнього числа місяця, коли закінчується строк дії пільги, скасовується рішення або починається обстеження ділянки.

Рішення Рад про пільги приймаються щороку за заявами платників податку.

Для отримання пільги потрібно звернутися із заявою та документами до Ради за місцем розташування ділянки.

Знищені об'єкти нерухомості

Якщо на земельній ділянці розташовані об'єкти житлової або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, плата за землю також не нараховується.

Для фізичних осіб — власників знищених об'єктів житлової нерухомості діють обмеження по площі:

у селах — не більше 0,25 га;

у селищах — не більше 0,15 га;

у містах — не більше 0,1 га.

Для фізичних та юридичних осіб — власників знищених об'єктів нежитлової нерухомості та юридичних осіб — власників знищених об'єктів житлової нерухомості:

100% площі земельної ділянки — у разі якщо загальна площа знищеного об'єкта нерухомості дорівнює або перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки;

50% площі земельної ділянки — у разі якщо загальна площа знищеного об'єкта нерухомості не перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки.

Пільга діє з 1-го числа місяця, коли майно було знищено, до останнього числа місяця, коли зареєстровано право на новозбудований об'єкт, або до кінця воєнного стану, але не пізніше 1 січня 2026 року.

У податковій також розповіли, що для отримання пільги необхідно подати заяву до відповідної Ради. Рішення про надання пільги приймається на підставі даних Державного земельного кадастру та Реєстру пошкодженого майна. А у разі розбіжностей між даними платника та контролюючого органу, останній протягом 10 робочих днів перераховує суму податку.

Як повідомлялось, українські військовослужбовці зі статусом УБД традиційно мають право на земельні ділянки для різних потреб, від садівництва до будівництва. Проте, у 2025 році реалізація цього права суттєво обмежена через воєнний стан. Закон передбачає різні розміри ділянок для особистих потреб, але наразі їх отримання ускладнене.

Зазначимо, війна в Україні кардинально змінила ринок нерухомості, змусивши українців переосмислити свої пріоритети. Незважаючи на поступове відновлення, у 2024 році попит на землю значно перевищив попит на житло. Це свідчить про зміну стратегії інвестування в нерухомість в умовах воєнного часу.